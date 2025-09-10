TSA en Texas: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

Luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos 2001, se formó una comisión, misma que recomendó al gobierno federal la implementación de mayores estándares de seguridad en la emisión de licencias de conducir e identificaciones. La ley entró en vigor años después, más precisamente este 2025, y así funciona en Texas y en todos los aeropuertos.

Esta es la ley del 11 de septiembre que implementó la TSA en 2025

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) explica que la Ley Real ID fue aprobada por el Congreso de EE.UU. y sus reglamentos prohíben que las agencias federales acepten, para ciertos propósitos oficiales, documentos de identificación que no cumplan con las normas.

Los pasajeros que presenten una identificación que no cumpla con la norma Real ID u otra alternativa aceptable, pueden enfrentar demora Facebook LAX

Los fines oficiales contemplados en la ley y sus reglamentos son:

Acceso a determinadas instalaciones federales.

Embarque en aviones comerciales regulados por el gobierno federal.

Entrada a las centrales nucleares.

La agencia añade que a partir del 7 de mayo de 2025, toda persona mayor de 18 años que planee viajar en avión dentro del país o visitar ciertas instalaciones federales necesitará una Real ID u otra forma de identificación válida.

En Texas: así funciona la ley Real ID en el estado

En Texas se comenzaron a emitir tarjetas que cumplen con la Ley Real ID en octubre de 2016. Para reconocerlas con facilidad, las identificaciones están marcadas con un círculo negro con una estrella insertada, distintivo colocado en la esquina superior derecha.

El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), encargado de emitir las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Texas, indica que tanto las que cumplen con los requisitos (estrella) como las que no (sin estrella), “son válidas hasta la fecha de vencimiento que figura en la tarjeta”.

En agosto de este año, el DPS de Texas dio a conocer un nuevo diseño de los documentos de identidad que incluye mayores características de seguridad DPS Texas

Y añade: “Si reemplazó o renovó su tarjeta después del 10 de octubre de 2016 y tiene una estrella en la esquina derecha, su tarjeta cumple con los requisitos de Real ID y no necesita hacer nada más”.

Si la tarjeta no tiene la estrella, podrá seguir en uso después del 7 de mayo de 2025, pero solo se aceptará para fines estatales, como conducir, realizar operaciones bancarias y votar.

Cuáles son los documentos aceptables en un punto de control de la TSA

La TSA señala que a partir del 7 de mayo de 2025, las identificaciones emitidas por el estado que no cumplan con la norma Real ID ya no se aceptarán como formas válidas de identificación en los aeropuertos. Los pasajeros deben viajar con un documento aceptable.

Todos los estadounidenses mayores de 18 años que pasan por un punto de control de la TSA deben mostrar una identificación válida "X" @TSA

La lista de todos los documentos aceptables:

Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC).

Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC).

La agencia también explica que los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la legislación federal y que no tengan otra identificación aceptable serán notificados de su incumplimiento, podrían llevados a una zona separada y ser sometidos a una revisión adicional.