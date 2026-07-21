En Nueva Jersey: Sherrill firma una ley contra el aumento de precio de alquileres y millones de familias saldrán favorecidas

Con el objetivo de frenar prácticas que, según las autoridades, encarecían de manera artificial el acceso a la vivienda, la gobernadora Mikie Sherrill promulgó una nueva legislación que regula el uso de algoritmos para fijar el valor de los alquileres en Nueva Jersey.

Nueva Jersey prohíbe la coordinación algorítmica de precios de alquiler

La nueva norma, denominada Forbidding the Algorithmic Inflation of Rent (FAIR Act), fue firmada el 20 de julio de 2026 y convierte a Nueva Jersey en el cuarto estado del país norteamericano en establecer una regulación explícita sobre los algoritmos utilizados para definir el valor de los alquileres.

Sherrill Presentó La Nueva Ley De Alquileres

La legislación forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Mikie Sherrill para mejorar la asequibilidad de la vivienda y garantizar que el mercado funcione bajo condiciones de competencia justa.

La ley establece límites concretos al uso de sistemas automatizados de fijación de rentas. Según el comunicado oficial de la gobernadora, estos programas no podrán emplearse para coordinar los precios de los alquileres ni los niveles de ocupación entre distintos propietarios.

La intención es impedir que un software facilite acuerdos indirectos entre grandes operadores inmobiliarios que terminen por elevar artificialmente los valores que pagan los inquilinos. Con ello, el gobierno estatal busca promover un mercado más competitivo y evitar prácticas de colusión impulsadas por herramientas tecnológicas.

Mikie Sherrill apunta contra los algoritmos que encarecen los alquileres

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de la gobernadora, Mikie Sherrill sostuvo que el costo de la vivienda representa uno de los principales problemas que enfrenta Nueva Jersey y aseguró que su administración utilizará todas las herramientas disponibles para reducir esos gastos.

También sostuvo que los propietarios deberían competir al ofrecer mejores precios a los inquilinos, en lugar de utilizar mecanismos de “precio algorítmico” para incrementar las rentas. Según expresó, esa práctica “se termina ahora”.

Mikie Sherrill apunta contra los algoritmos que encarecen los alquileres Seth Wenig - AP

FAIR Act en Nueva Jersey: qué cambia para propietarios e inquilinos

Según el gobierno estatal, cuando numerosos propietarios alimentan esos sistemas con información del mercado, los algoritmos pueden sugerir incrementos similares que terminan por elevar los precios de forma generalizada.

Con la entrada en vigor de la FAIR Act, el 1º de noviembre de 2026, esas herramientas ya no podrán utilizarse para coordinar valores de alquiler ni para influir en los niveles de ocupación de los inmuebles cuando ello tenga como resultado un aumento artificial de los costos de la vivienda. El objetivo es proteger a los inquilinos frente a prácticas que reduzcan la competencia y favorecer un funcionamiento más transparente del mercado.

Además, la legislación incorpora mecanismos para que los propios inquilinos puedan denunciar presuntas infracciones y solicitar las medidas correspondientes cuando consideren que se vulneran las nuevas disposiciones. De esa manera, el Estado pretende reforzar la supervisión sobre este tipo de prácticas.

Por qué Nueva Jersey vinculó los algoritmos con el aumento de las rentas

En el comunicado oficial, distintas autoridades sostuvieron que el creciente uso de programas de fijación automática de alquileres despertó preocupación en todo EE.UU. por su posible influencia sobre el aumento de los precios.

Mikie Sherrill firmó una nueva orden ejecutiva

La fiscal general Jennifer Davenport sostuvo que los alquileres ya son demasiado elevados en el estado y consideró que la combinación entre propietarios y empresas tecnológicas agravaba aún más el problema.

En sus declaraciones, afirmó que la nueva ley aporta una solución estructural al otorgar nuevas protecciones para los inquilinos y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda. También recordó que su oficina ya participa en acciones judiciales relacionadas con presuntas prácticas de colusión mediante algoritmos.