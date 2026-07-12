Sherrill firmó leyes para bajar la luz en Nueva Jersey: créditos de hasta US$150 en la factura

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó un paquete legislativo destinado a reducir los costos energéticos en el estado. La reforma incluye medidas que buscan aliviar la carga financiera de los contribuyentes mediante una supervisión más estricta de las empresas de servicios públicos y nuevas regulaciones.

Qué cambia con el paquete legislativo en Nueva Jersey

El conjunto de nuevas normativas, junto con otras acciones de la administración durante el semestre, generará un ahorro total anual superior a los mil millones de dólares para los usuarios. Según un comunicado del estado, las leyes eliminan incentivos innecesarios para las compañías eléctricas y establecen mecanismos para que las grandes infraestructuras tecnológicas asuman sus costos operativos reales.

Adicionalmente, el gobierno anunció créditos inmediatos en las facturas de servicios públicos para apoyar a los hogares ante el incremento de la demanda estacional. Los usuarios residenciales recibirán un beneficio de 25 dólares, mientras que las familias de ingresos bajos a moderados contarán con una ayuda extra de US$150.

Qué leyes incluye el paquete firmado por Sherrill en Nueva Jersey

De acuerdo con lo que detalla el comunicado oficial, la nueva estructura normativa incluye las siguientes leyes:

Derogación del ROE Adder (S1673/ A2757 ): elimina un incentivo financiero que permitía a las empresas eléctricas recibir ganancias adicionales por pertenecer a organizaciones regionales. Dado que la afiliación ahora será obligatoria, los beneficios extraordinarios trasladados a los clientes en forma de tarifas más altas quedan anulados.

elimina un incentivo financiero que permitía a las empresas eléctricas recibir ganancias adicionales por pertenecer a organizaciones regionales. Dado que la afiliación ahora será obligatoria, los beneficios extraordinarios trasladados a los clientes en forma de tarifas más altas quedan anulados. Ley de tecnologías avanzadas de la red eléctrica (S4411/ A5188 ): exige a las empresas obtener un certificado de necesidad pública antes de ejecutar proyectos complementarios para evitar gastos “innecesarios”. Esta norma fomenta el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la red y garantiza una supervisión estatal rigurosa sobre las inversiones.

exige a las empresas obtener un certificado de necesidad pública antes de ejecutar proyectos complementarios para evitar gastos “innecesarios”. Esta norma fomenta el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la red y garantiza una supervisión estatal rigurosa sobre las inversiones. Participación equitativa en los centros de datos (S731/A796): crea una estructura tarifaria específica para que estos centros financien su propio consumo e infraestructura. La normativa obliga a estas instalaciones a reducir su demanda durante periodos de sobrecarga y las incentiva a aportar energía limpia al sistema.

El paquete legislativo está destinado a aliviar la carga financiera de los contribuyentes en Nueva Jersey Freepik/Imagen ilustrativa generada con IA

Visiones legislativas sobre la transformación energética en Nueva Jersey

Los impulsores de estas iniciativas destacaron la necesidad de priorizar la estabilidad financiera de los residentes frente a intereses corporativos. “Durante demasiado tiempo, las familias de Nueva Jersey han pagado el precio de una supervisión deficiente, políticas obsoletas y una creciente demanda en nuestra red eléctrica por parte de actores sin control”, señaló la gobernadora Sherrill al formalizar las leyes.

El presidente de la Asamblea, Craig J. Coughlin, respaldó este enfoque orientado a soluciones de corto y largo plazo. Por su parte, el asambleísta Bailey enfatizó la justicia del nuevo esquema: “Queremos asegurarnos de que los centros de datos paguen por la energía que consumen y la infraestructura que necesitan, no nuestros electores”.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aprobó la medida Seth Wenig - AP

Otros legisladores enfocaron sus declaraciones en la modernización necesaria para afrontar los retos del futuro. El asambleísta Avi Schnall afirmó que “satisfacer las demandas energéticas del futuro solo se puede lograr realizando inversiones con visión de futuro hoy”.

Finalmente, el senador Andrew Zwicker subrayó la importancia de la supervisión eficiente de proveedores: “Acelerar el proceso de revisión de proyectos que utilizan tecnologías de transmisión avanzadas y mejorar la coordinación regional ayudará a liberar capacidad adicional en la red existente”.