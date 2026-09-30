Es oficial en Nueva Jersey: desde el 1° de octubre rigen nuevas reglas para empleados y contratistas

A partir del 1° de octubre, entrarán en vigencia en Nueva Jersey nuevas disposiciones sobre la clasificación de trabajadores. La reglamentación fue adoptada por el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral (Njdol, por sus siglas en inglés) luego de un proceso que incluyó audiencias públicas y la recepción de comentarios de distintos sectores.

Las nuevas pautas para la prueba ABC en Nueva Jersey

La norma, identificada como N.J.A.C., establece pautas para la aplicación de la denominada prueba ABC, utilizada para determinar si existe una relación laboral o si una persona presta servicios como contratista independiente. La clasificación tiene consecuencias sobre la aplicación de distintas leyes estatales, entre ellas las relacionadas con el seguro de desempleo, el pago de salarios, las jornadas y salarios y las licencias médicas remuneradas.

Para que una empresa pueda considerar a una persona como contratista independiente, debe demostrar que se cumplen simultáneamente tres condiciones:

El primer criterio se refiere a la autonomía frente al control de la empresa . El trabajador debe permanecer libre de instrucciones o supervisión respecto de cómo desarrolla sus servicios, tanto en el contrato como en la práctica.

. El trabajador debe permanecer libre de instrucciones o supervisión respecto de cómo desarrolla sus servicios, tanto en el contrato como en la práctica. El segundo criterio establece que el servicio debe desarrollarse fuera de la actividad habitual de la empresa o fuera de todos sus lugares de negocio. La reglamentación incorpora una precisión específica para quienes trabajan a distancia desde su vivienda.

o fuera de todos sus lugares de negocio. La reglamentación incorpora una precisión específica para quienes trabajan a distancia desde su vivienda. El tercer componente exige que la persona esté dedicada habitualmente a una actividad, profesión u oficio independiente. Además, ese negocio debe existir de manera estable y tener la posibilidad de continuar incluso si termina la relación comercial con una determinada empresa.

Estas regulaciones buscan clarificar los criterios legales para distinguir entre empleados y trabajadores autónomos dentro del estado Fotomontaje generado con IA

Qué cambia para quienes trabajan desde sus casas

Según la nueva norma, la residencia particular de una persona desde donde realiza tareas de manera remota no será considerada un lugar de negocio de la empresa contratante.

Esta definición incide directamente sobre el segundo requisito de la prueba ABC. Para cumplirlo, la empresa debe acreditar que el servicio está fuera de su actividad habitual o que se realiza fuera de todos sus establecimientos.

Al excluir la vivienda del trabajador como establecimiento empresarial, el empleo remoto queda contemplado de manera específica. La incorporación de esta aclaración responde a una cuestión planteada por la Corte Suprema de Nueva Jersey en el caso East Bay Drywall, en el que se pidió al Njdol considerar la expansión del trabajo a distancia al aplicar la normativa.

Otro punto señalado por la normativa es que un contrato que identifique a una persona como contratista independiente no resulta suficiente para definir su condición legal. Lo mismo ocurre con la emisión de un formulario 1099: por sí sola, esa documentación no determina la clasificación.

Bajo la nueva reglamentación, el trabajo remoto cuenta con una aclaración expresa que beneficia y protege a los trabajadores que realizan sus labores desde su hogar Magnific

Qué sectores pueden verse alcanzados por la nueva normativa de Nueva Jersey

Durante el proceso de elaboración de la regulación participaron representantes de múltiples actividades. Entre ellas aparecen las plataformas de transporte y reparto, con empresas como Uber, Lyft, DoorDash, Instacart, Grubhub y Shipt, además de organizaciones vinculadas con la denominada economía de plataformas.

También participaron representantes de servicios financieros y seguros, transporte de carga, logística, construcción, mantenimiento, medios de comunicación y actividades freelance. En estos sectores se plantearon cuestiones relacionadas con la utilización de trabajadores independientes y las consecuencias que podría tener una reclasificación.

Otros ámbitos mencionados durante las audiencias fueron:

Salud y cuidados

Ventas directas

Servicios notariales

Cierres de operaciones inmobiliarias

Auxilio vial

Operadores de grúas

Instructores de yoga

Músicos

Caddies de golf

Profesores mentores

El Departamento de Trabajo aclaró que la norma no establece una clasificación automática según la actividad económica. La relación entre una empresa y una persona deberá analizarse al considerar los tres elementos de la prueba ABC.