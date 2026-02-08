La ley de Nueva Jersey que cambia las reglas de trabajo: multas de hasta US$5000

Una nueva ley de Nueva Jersey estableció la extensión de los alcances de las licencias familiares para trabajadores. La legislación amplía los casos en los que los empleados pueden acceder a este derecho que garantiza el estado. Además, la norma define la variedad de términos en los que se permiten estos períodos pagos y las condiciones del regreso.

Nueva Jersey amplía las licencias familiares: qué cambia con la nueva ley

Los nuevos términos de la norma están dispuestos en la ley A3451, que fue firmada por el exgobernador Phil Murphy durante sus últimos días en el cargo antes de la asunción de la actual mandataria Mikie Sherrill.

La ley de Nueva Jersey obtuvo la firma del exgobernador Phil Murphy poco antes de que abandone el cargo Wayne Parry - AP

De acuerdo con el texto, la legislación amplía los alcances de la Family Leave Act. Estas son sus claves:

Para acceder a las licencias familiares, los empleados deben haber trabajado durante al menos tres meses para su empleador actual y haber acumulado al menos 250 horas base en los 12 meses previos a la solicitud.

La norma aplica a las empresas con 15 o más empleados. Antes, el número base era de 30.

Los familiares por los que se puede solicitar la licencia son: hijos, padres, suegros, abuelos, nietos, hermanos, parejas o cualquier otra persona con la que el empleado tenga una “relación cercana” que sea equivalente a un lazo familiar.

Además, la A3451 de Nueva Jersey obliga a que el trabajador recupere su puesto cuando termina el período de la licencia.

En caso de que el mismo trabajo no esté disponible, el empleador debe garantizarle un puesto equivalente en cuanto a estatus, beneficios, salario y otras condiciones.

Un empleador no puede tomar medidas punitivas contra un empleado por ejercer su derecho. Esto incluye despedir, degradar, acosar o amenazar a un trabajador por pedir una licencia familiar.

La ley de Nueva Jersey modificará las condiciones de las licencias familiares para empleados Freepik

La sanción por incumplimiento para empleadores incluye multas civiles que van de 1000 a 5000 dólares por infracción. A esto se suma la posible obligación de abonar salarios atrasados y otros ítems.

Licencias familiares en Nueva Jersey: en qué casos se pueden pedir

Junto con las condiciones laborales ya mencionadas, la A3451 de Nueva Jersey también definió cuáles son los casos en los que se puede solicitar una licencia familiar:

Recién nacidos o nuevos miembros de la familia : incluye el nacimiento, la adopción o el cuidado de un niño de manera temporal.

: incluye el nacimiento, la adopción o el cuidado de un niño de manera temporal. Condiciones graves de salud : para brindar cuidados necesarios ante una enfermedad física o mental de un familiar.

: para brindar cuidados necesarios ante una enfermedad física o mental de un familiar. Emergencias de salud pública: se permite la licencia si un familiar debe aislarse por recomendación de un profesional de salud debido a una enfermedad contagiosa.

La A3451 de Nueva Jersey extiende los alcances de la licencia familiar para trabajadores Shutterstock

La ley fue firmada el 17 de enero y está dispuesta a entrar en vigor seis meses después de su promulgación. Por lo tanto, comenzará a regir el 17 de junio de 2026.

Salario mínimo y licencias: los cambios laborales en Nueva Jersey en 2026

Además de la A3451 que regula las licencias familiares del estado, los trabajadores también obtuvieron un aumento del salario mínimo este año.

Desde el 1° de enero, el sueldo base subió a US$15,92 por hora, lo que representó un aumento de US$0,43 con respecto al valor de 2025.