Es oficial: furor en Nueva Jersey por la nueva tienda de Aldi que aterriza en junio 2026

La cadena de supermercados Aldi abrirá una nueva tienda en la localidad de Rockaway el próximo jueves 25 de junio, lo que marcará un hito en la historia de la firma en Nueva Jersey, al llegar a los 70 establecimientos en el estado. El local se ubicará en el 327 de Mount Hope Avenue. Además, existen planes de expansión en Vineland.

Aldi en Rockaway: qué premios recibirán los primeros 200 clientes

El acto de inauguración del 25 de junio incluirá la entrega de tarjetas especiales denominadas “Golden Ticket” a las primeras 200 personas en la fila. Estas tendrán valores asignados al azar: 100 serán de cinco dólares, 60 tendrán un valor de US$10, 20 de US$20, diez de US$50 y y las 10 restantes, de US$100.

Además, la cadena repartirá cajas con artículos de la marca y bolsos de tela hasta agotar stock. Según detalló el portal Nj.com, el establecimiento funcionará todos los días de la semana desde las 9 hs (hora del Este de EE.UU.) hasta las 20 hs.

La familia Albrecht fundó la compañía en Alemania en 1961 y la convirtió en una de las mayores cadenas de supermercados de descuento del mundo. La empresa lleva ya más de 40 años operando en EE.UU. con un modelo de negocio basado en precios bajos y en la comercialización de marcas propias.

Segundo Aldi en Vineland: así será el proyecto en el antiguo Rite Aid

En el sur del estado, la compañía también planea ampliar su presencia en Vineland, ubicada en el condado de Cumberland. Según NJBIZ, la junta de planificación de la ciudad aprobó la conversión de un antiguo local de Rite Aid ubicado en West Landis Avenue.

El inmueble permanece desocupado desde hace un año, luego de la quiebra de la cadena de farmacias en mayo del año pasado. El proyecto contempla una ampliación de 2700 pies cuadrados (251 metros cuadrados), lo que permitirá que la superficie total alcance los 21.421 pies cuadrados (alrededor de 1990 m2).

Aldi también tiene planes de expanderse en un viejo local de Rite Aid en Vineland Instagram @aldiusa

Este será el segundo establecimiento de la cadena de supermercados en Vineland, ya que desde 2019 opera una tienda en South Delsea Drive. Además, se convertiría en el local número 71 en Nueva Jersey.

Las obras previstas para el terreno de tres acres (alrededor de 1,2 hectáreas) incluyen la eliminación del antiguo carril de autoservicio, la creación de un muelle de carga y la incorporación de 85 plazas de estacionamiento. Por el momento, la empresa no comunicó cuándo comenzarán las obras ni la fecha prevista para la apertura de esta nueva sucursal.

Dónde hay tiendas Aldi en Nueva Jersey: lista de 67 localidades

En su web oficial, Aldi indica todas las localidades de Nueva Jersey en las que es posible encontrar al menos uno de sus establecimientos en 2026.

Todas las ciudades de Nueva Jersey en las que es posible encontrar una sucursal de Aldi

Absecon

Bellmawr

Bergenfield

Bloomfield

Bordentown

Brick

Bridgeton

Burlington

Cedar Knolls

Cherry Hill

Clifton

Collingswood

Deptford

East Brunswick

East Rutherford

East Windsor

Edgewater Park

Edison

Egg Harbor Township

Ewing Township

Flemington

Forked River

Freehold

Glassboro

Hackensack

Hackettstown

Hamilton

Hazlet

Howell

Linden

Livingston

Lodi

Lumberton

Manahawkin

Marlton

Monmouth Junction

Morganville

Mount Laurel

Neptune

New Brunswick

North Bergen

Old Bridge

Phillipsburg

Piscataway

Ramsey

Rio Grande

Rockaway

Roselle

Shrewsbury

Sicklerville

Somers Point

South Plainfield

Springfield

Stratford

Toms River

Totowa

Trenton

Turnersville

Union

Vineland

Voorhees

Wall Township

Watchung

Wayne

West Long Branch

Woodbridge

Woodbury