La gobernadora de Nueva Jersey denuncia una falla que habilitó a 6600 no ciudadanos en el padrón electoral

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, denunció públicamente una falla tecnológica en el sistema de la Comisión de Vehículos Motorizados del estado (MVC, por sus siglas en inglés). El error provocó que unas 6600 personas que habían declarado no ser ciudadanas estadounidenses fueran inscritas en el padrón electoral.

En qué consiste la denuncia de la gobernadora Sherrill tras el error de la MVC

La mandataria informó que conoció la existencia del problema la semana pasada y ordenó una investigación sobre las inscripciones, ocurridas durante la administración anterior. Según explicó este martes en un comunicado, una falla del sistema permitió incorporar al padrón a personas que habían respondido que no eran ciudadanas estadounidenses al tramitar licencias de conducir u otras identificaciones estatales.

En ese marco, de acuerdo con lo que reveló la funcionaria, el error provocó que se registraran miles de personas que indicaron no ser ciudadanos estadounidenses entre junio de 2023 y junio de 2024.

Además, Sherril se refirió a los valores institucionales y la transparencia institucional requerida. “Estoy consternada por las negligencias imprudentes que permitieron que esto sucediera y por la falta de transparencia mostrada por los responsables en ese momento. Este fallo no ocurrió durante mi gestión, pero la rendición de cuentas comienza ahora”, señaló.

Datos revelados por la gobernadora Sherrill: cuántos “no ciudadanos” votaron en Nueva Jersey

La investigación interna determinó que el fallo impactó a un total de 6600 residentes inhabilitados. Según la autoridad estatal, los usuarios habían respondido negativamente a la pregunta sobre nacionalidad en los teclados digitales del organismo durante sus trámites de identificación.

Ante esta situación, Sherrill ordenó eliminar del padrón las inscripciones incorporadas erróneamente entre junio de 2023 y junio de 2024. También dispuso reemplazar al proveedor que operaba el sistema e iniciar una investigación para determinar cómo ocurrió y por qué no fue informado previamente.

Las elecciones de medio termino en Nueva Jersey serán el 3 de noviembre Facebook Mikie Sherrill

Tras revelar el error de la MVC, Sherrill apuntó contra la administración Trump

La mandataria cuestionó el accionar político de la administración federal respecto al manejo de la credibilidad democrática nacional. Acusó que el gobierno intenta utilizar políticamente los inconvenientes administrativos para desmerecer los procesos cívicos.

“Mientras la Administración Trump intenta instrumentalizar las elecciones para obtener rédito político, yo me aseguro de proteger nuestras elecciones. Permítanme ser clara: Donald Trump carece por completo de credibilidad en materia de integridad electoral. Durante más de diez años, ha trabajado para socavar la confianza de los estadounidenses en nuestras elecciones”, enfatizó Sherrill.

Mikie Sherril también acusó a Donald Trump de difundir mentiras sobre los resultados electorales Archivo

Además, la mandataria denunció que la gestión federal difundió “mentiras” sobre los resultados electorales e intentó anular las elecciones “libres y justas”. En ese sentido, estableció un contraste con su propio gobierno.

“La diferencia es simple: cuando encontramos un problema, no lo ocultamos, no lo negamos ni inventamos conspiraciones. Lo investigamos, lo solucionamos y se lo comunicamos al público. Así es como se ven la rendición de cuentas y la buena gobernanza, y eso es precisamente lo que está haciendo mi administración”, concluyó.