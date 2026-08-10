Llamó a su mamá para decirle que estaba enfermo en un centro del ICE y al día siguiente murió en Nueva Jersey

Edwin Jovanny López Cornejo, un migrante de 39 años, murió el 1° de agosto en un hospital de Newark después de permanecer en Delaney Hall, un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sus familiares denunciaron problemas con la atención médica y el suministro de medicamentos, mientras las autoridades de Nueva Jersey reclamaron una investigación y el cierre del centro.

Qué se sabe de la muerte del migrante salvadoreño detenido en Delaney Hall

El inmigrante salvadoreño llamó a su madre la noche del 31 de julio. De acuerdo con una campaña de GoFundMe realizada por la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (Ndlon, por sus siglas en inglés) en colaboración con su hermano Oscar Martínez, desde el centro de detención Delaney Hall, en Newark, le contó que se sentía mal y que tenía adormecida la mitad de la cara y la mano derecha.

Según su familia, dijo que pediría asistencia médica. Al día siguiente, el 1° de agosto, su estado de salud empeoró y fue trasladado al Hospital Universitario de Newark. Esa misma noche, su madre, María Cornejo, recibió una llamada del hospital en la que le informaron que su hijo había fallecido.

“Este dolor. Nunca me recuperaré de él. Este dolor es irreparable. Nunca lo visité. Cuando se lo llevaron, no volví a verlo con vida”, dijo María Cornejo en una entrevista con CNN.

La familia sostuvo que López Cornejo, detenido el 18 de junio frente a su casa, tenía diabetes, hipertensión y epilepsia y que durante las aproximadamente seis semanas en el centro “se le negó la atención médica constante y los medicamentos que necesitaba”. Su madre afirmó además que había perdido más de diez kilos durante su tiempo bajo custodia.

Qué dijo el ICE sobre la muerte de Edwin Jovanny López Cornejo

El ICE informó que López Cornejo recibió atención médica durante su detención y fue evaluado por profesionales de la salud. La agencia señaló que, ante la emergencia registrada en Delaney Hall, el personal del establecimiento y los trabajadores médicos solicitaron asistencia mediante el 911.

El ICE indicó que el detenido fue llevado al Hospital Universitario de Newark, donde fue declarado muerto. “La causa oficial del fallecimiento aún está pendiente de un examen médico más exhaustivo”, señaló la agencia en un comunicado oficial.

Edwin López Cornejo falleció el sábado 1° de agosto luego de haber sido detenido y recluido en el centro de detención Delaney Hall en Newark AP Photo/Erin Hooley

Según el historial migratorio informado por el ICE, López Cornejo había sido detenido por ingresar de manera ilegal a EE.UU. en agosto de 2006. Un juez de inmigración ordenó entonces su deportación y fue enviado a El Salvador en octubre de ese año.

Posteriormente, volvió a ingresar al país norteamericano en una fecha que no fue precisada. El 18 de junio del año en curso, los agentes del ICE lo arrestaron en Plainfield, Nueva Jersey, y luego fue trasladado a Delaney Hall, donde permanecía detenido a la espera de una nueva deportación en aplicación de la orden anterior.

Denuncias contra el ICE por las condiciones del centro Delaney Hall

El Delaney Hall es administrado por GEO Group, una empresa privada que opera instalaciones de detención. El establecimiento acumula denuncias relacionadas con la atención sanitaria, las condiciones de alimentación, el hacinamiento, la higiene y las restricciones para recibir visitas.

López Cornejo murió bajo custodia del ICE y sus familiares denuncian que hubo deficiencias en la atención médica GoFundMe

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, cuestionó además el acceso de los inspectores estatales al centro. Según su administración, el ICE y GEO Group restringieron los controles de salud y limitaron las áreas que pueden ser revisadas.

“Mi gobierno está trabajando junto con nuestra delegación en el Congreso para reunir toda la información sobre el deceso de este detenido”, dijo Sherrill en un comunicado tras conocer la muerte de López Cornejo.

Nueva Jersey impulsa una investigación sobre Delaney Hall

Después de la muerte de López Cornejo, Sherrill volvió a pedir el cierre de Delaney Hall y reclamó información sobre las circunstancias del fallecimiento. La gobernadora sostuvo que su gobierno continuará con las herramientas legales disponibles para obtener respuestas sobre el funcionamiento del establecimiento.

“Seamos claros: no toleraremos un centro que renuncie a toda transparencia y rendición de cuentas”, señaló la mandataria estatal en otro comunicado. La Fiscalía General de Nueva Jersey anunció una investigación de derechos civiles sobre Delaney Hall.

El procedimiento busca analizar las condiciones de la instalación y las denuncias relacionadas con la supervisión y el trato recibido por las personas detenidas. El alcalde de Newark, Ras Baraka, también respaldó los pedidos de investigación y cierre.

“Esta muerte es un recordatorio de las consecuencias de un centro que lleva demasiado tiempo funcionando sin la supervisión, la rendición de cuentas ni la transparencia adecuadas”, dijo en un comunicado. La muerte de López Cornejo es, según CNN, la segunda registrada en Delaney Hall desde su reapertura en mayo de 2025.