Arrestos, toque de queda y cargos federales: la escalada en las protestas de Newark contra el ICE

Un hombre de Brooklyn, Nueva York, enfrenta cargos federales por amenazar de muerte a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a su familia durante una protesta frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. La acusación surge en un contexto de tensión alrededor de la instalación migratoria, donde se desarrollan manifestaciones desde hace varios días por denuncias sobre las condiciones de detención.

Delaney Hall: qué denuncian los detenidos bajo custodia de ICE en Newark

Delaney Hall es un centro de detención privado con capacidad para albergar a 1000 inmigrantes bajo custodia del ICE. Durante las últimas semanas, detenidos y sus abogados denunciaron presuntas condiciones inadecuadas dentro de las instalaciones.

Las tensiones aumentaron durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por alimentos en mal estado y condiciones sanitarias deficientes, según relataron sus representantes legales de los damnificados a CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó esas acusaciones y aseguró que las personas bajo custodia reciben atención adecuada. Durante una conferencia de prensa sobre las manifestaciones, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los manifestantes pueden ejercer su derecho a protestar siempre que lo hagan de forma pacífica.

“Cuando estás amenazando la vida de un agente, eso es una agresión verbal”, declaró durante una conferencia de prensa. El funcionario agregó que escupir a un agente, tocar vehículos oficiales o agredir físicamente a personal federal puede constituir un delito.

La gobernadora Mikie Sherrill denunció que el ICE bloqueó su ingreso al centro de detención Delaney Hall Sherrill en X

Nicholas Scelfo: los cargos federales por amenazas contra un agente de ICE

Según una denuncia penal federal presentada el 31 de mayo, Nicholas Matthew Scelfo, de 27 años y residente de Brooklyn, realizó amenazas contra un agente del ICE durante una protesta realizada el 27 de mayo frente a Delaney Hall.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por CNN, Scelfo señaló al agente que participaba en el operativo de seguridad y gritó: “Mataré a toda tu familia”. La denuncia también indica que el mismo agente había golpeado previamente a Scelfo en la pierna con una porra durante un altercado ocurrido en el marco de las manifestaciones.

Las autoridades federales identificaron posteriormente al sospechoso mediante tecnología de reconocimiento facial y registros de vehículos motorizados, incluida una fotografía de su licencia de conducir. El director del FBI, Kash Patel, confirmó en una publicación en redes sociales que los investigadores utilizaron esas herramientas para localizarlo.

El comunicado del FBI sobre el arresto en Nueva Jersey X @FBI

Según la acusación, durante el interrogatorio Scelfo admitió haber realizado las amenazas. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de diez años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. Tras comparecer ante un tribunal federal de Newark el 1° de junio, Scelfo fue liberado bajo una fianza de US$100 mil y quedó impedido de regresar a Delaney Hall.

“Aludir al asesinato de un agente federal del orden público y de su familia no es una expresión protegida por la Constitución; es un grave delito penal que no será tolerado”, afirmó en un comunicado Spiros Karabinas, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Newark.

Newark mantiene el toque de queda cerca de Delaney Hall tras nuevos arrestos

Las protestas continuaron durante el fin de semana y las autoridades reforzaron la presencia policial en los alrededores de Delaney Hall. El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, informó que sigue vigente un toque de queda nocturno entre las 21 hs y las 6 hs (hora local) para reducir las tensiones y facilitar las tareas de seguridad en la zona.

Policías del ICE en el exterior de Delaney Hall TIMOTHY A. CLARY - AFP

“A pesar de establecer el toque de queda, hemos sido testigos de una escalada continua”, afirmó Baraka en un comunicado publicado en redes sociales. “No apoyamos enfoques que aumenten innecesariamente las tensiones, particularmente cuando están en juego los derechos civiles, la seguridad pública y el bienestar de esta comunidad”, agregó.

Por su parte, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, aseguró en un comunicado difundido el 1° de junio que el área alrededor de Delaney Hall permanece en calma. “Estamos agradecidos por la estrecha colaboración y cooperación durante el fin de semana entre la Policía Estatal de Nueva Jersey, el Departamento de Policía de Newark y otros organismos”, señaló.

El aviso en Nueva Jersey tras las protestas en Delaney Hall X @NewJerseyOAG

La funcionaria también agradeció a los manifestantes que participaron de forma pacífica y destacó que muchos de ellos respetan el toque de queda establecido por la ciudad. Según el mismo comunicado, el Departamento de Policía de Newark asumió el control principal de las operaciones de seguridad en el exterior de Delaney Hall, mientras que la Policía Estatal de Nueva Jersey brindará apoyo para mantener el orden y garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica.