Mikie Sherrill anunció un nuevo Centro de Investigación de Redes Sociales de Nueva Jersey

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, confirmó la instalación del nuevo Centro de Investigación de Redes Sociales para estudiar de forma independiente los impactos de las plataformas, sus características adictivas y los riesgos emergentes para los niños. Además, informó que la sede será la Universidad de Rutgers, seleccionada a través de un proceso de subvención competitivo.

Centro de Investigación de Redes Sociales de Nueva Jersey: sus claves de trabajo

A principios de este año, la gobernadora firmó varios proyectos de ley enfocados en proteger a los menores de edad. Esta legislación codificó el Código de Diseño Apto para la Edad, una normativa que restringe la recopilación de datos de menores de edad, fija los parámetros de privacidad por defecto en su nivel máximo e impone restricciones a funciones diseñadas para mantener el enganche constante de los usuarios.

El nuevo centro de investigación forma parte de la Agenda de Seguridad en Línea para Niños de Sherrill en Nueva Jersey Freepik

En un comunicado oficial, la administración estatal informó que el centro adoptará un enfoque interdisciplinario que integrará recursos de diversas escuelas de la universidad y de Rutgers Health. Su programa de trabajo se articulará a través de tres pilares centrales:

Evaluación : análisis sistemático de los impactos del consumo de redes sociales.

: análisis sistemático de los impactos del consumo de redes sociales. Intervención : desarrollo de soluciones para mitigar el uso adictivo o perjudicial.

: desarrollo de soluciones para mitigar el uso adictivo o perjudicial. Prevención: promoción del uso responsable y saludable de la tecnología.

La dirección del centro estará a cargo de la Dra. Jessica Hamilton (Escuela de Artes y Ciencias / Departamento de Psicología), el Dr. Jeffrey Lane (Escuela de Comunicación e Información) y la Dra. Vivien Wen Li Anthony (Escuela de Trabajo Social). Entre sus primeras líneas de estudio se evaluará la efectividad de implementar etiquetas de advertencia en las plataformas para disuadir su uso compulsivo.

La Universidad de Rutgers como sede del nuevo centro de Sherrill en Nueva Jersey

Para avanzar con el proceso de selección, la Oficina del Secretario de Educación Superior de Nueva Jersey (OSHE, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Departamento de Salud estatal, publicó primero un aviso de oportunidad de subvención para que las instituciones de educación superior presentaran solicitudes para albergar el Centro.

Tras una revisión exhaustiva de las solicitudes presentadas, OSHE eligió a la Universidad de Rutgers para albergar el Centro.

El anuncio de Sherrill sobre el nuevo Centro de Investigación de Redes Sociales de Nueva Jersey

Para ponerlo en marcha, la institución educativa recibirá una subvención de 500 mil dólares de la Oficina del Secretario de Educación Superior, financiada en el presupuesto del año fiscal 2027.

Las autoridades indicaron que la dirección de Rutgers adoptará un enfoque interdisciplinario y multicampus mediante el uso de la experiencia y los recursos de sus escuelas de pregrado, posgrado y profesionales, incluyendo Rutgers Health.

La Agenda de Seguridad en Línea para Niños de Sherrill en Nueva Jersey

Como máxima autoridad estatal de Nueva Jersey, Sherrill lleva adelante su Agenda de Seguridad en Línea para Niños (Kids’ Online Safety Agenda), que constituye un plan integral orientado a combatir la crisis de salud mental juvenil y responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas por las dinámicas adictivas en sus plataformas.

Con su agenda, la gobernadora de Nueva Jersey apunta a combatir la crisis de salud mental juvenil y responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas por las funciones adictivas de las redes sociales @GovSherrillNJ

En su primer día de mandato, la gobernadora creó la Oficina de Concientización y Seguridad de la Salud Mental Infantil en Línea dentro del Departamento de Salud de Nueva Jersey, con el objetivo de coordinar las iniciativas estatales destinadas a proteger a los menores en el entorno digital.

La creación del centro forma parte del paquete de tres leyes firmado este año. Esta promulgación estableció, entre otras cosas, que las plataformas deben aplicar por defecto la máxima configuración de privacidad para menores.

En esa línea, también comenzó a limitar la recopilación y retención de datos personales de niños, imponer restricciones a funciones diseñadas para el enganche continuo y crear salvaguardas para regular las interacciones entre menores y usuarios adultos.

La estrategia estatal se complementa con la participación de Nueva Jersey en un acuerdo histórico multiestatal de 17.100 millones de dólares contra Meta Platforms, Inc.

La compañía estará obligada a implementar un conjunto de funciones de seguridad en Instagram y Facebook. Por su parte, el Estado Jardín recibirá al menos US$525 millones y podría obtener más de US$752 millones.