Cómo son los cambios de Instagram y Facebook para los menores de edad en EE.UU., con un límite diario de dos horas y bloqueo nocturno

Instagram y Facebook se preparan para aplicar controles y restricciones a la forma en que los menores utilizan las plataformas de Meta, luego de un acuerdo alcanzado con una amplia coalición de fiscales de estados.

Meta acuerda nuevas restricciones para Instagram y Facebook en EE.UU.

La fiscal general de California, Rob Bonta, y una coalición integrada por 51 fiscales generales anunciaron un acuerdo con Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, que contempla pagos de hasta 17.000 millones de dólares durante una década y una serie de medidas destinadas a reforzar la protección de los menores.

El convenio todavía está sujeto a aprobación judicial, pero plantea cambios en las condiciones de utilización de las plataformas por parte de los adolescentes. El proceso comenzó el 18 de agosto en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California.

Los fiscales generales sostuvieron que Meta diseñó determinadas funciones de Instagram y Facebook de una manera que podía favorecer el uso compulsivo por parte de niños y adolescentes, con consecuencias perjudiciales para su bienestar físico y mental.

También acusaron a la compañía de haber engañado a usuarios y familias respecto de la existencia y la gravedad de esos riesgos.

El acuerdo busca modificar algunos de esos mecanismos y la estructura económica del acuerdo también contempla distintas condiciones. El pago base rondaría los US$12.000 millones y podría aumentar hasta US$17.000 millones si otras grandes plataformas sociales adoptan obligaciones similares.

El límite diario de Instagram y Facebook para los menores será de dos horas

La principal modificación para los adolescentes será un límite diario predeterminado de dos horas en Facebook e Instagram. Los usuarios menores de 18 años tendrán ese máximo establecido por defecto y solamente sus padres podrán autorizar que permanezcan más tiempo dentro de las plataformas.

De acuerdo con Reuters, Meta aceptó restringir durante los próximos diez años el uso de Facebook e Instagram por parte de los adolescentes a dos horas diarias. El acuerdo también contempla la posibilidad de que esa restricción sea todavía más severa si otras grandes redes sociales adoptan medidas equivalentes.

El acuerdo, que todavía requiere aprobación judicial, implica distintas restricciones al uso de Instagram y Facebook por parte de usuarios menores de edad en Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

En ese escenario, el límite podría reducirse a una hora diaria. La condición está vinculada a la incorporación de otras compañías al mismo marco de protección.

El objetivo planteado por las partes es evitar que las restricciones aplicadas a una sola plataforma simplemente provoquen que los adolescentes trasladen su tiempo de uso hacia otras aplicaciones.

Instagram y Facebook tendrán un bloqueo nocturno

El segundo cambio central será el bloqueo durante la noche: Meta deberá establecer por defecto una interrupción del acceso para los menores de 18 años entre la medianoche y las 6 hs. Esa restricción también podrá ser levantada únicamente con autorización de los padres.

El proceso legal contra la compañía se inició el pasado 18 de agosto en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California por fomentar el uso compulsivo Tony Avelar - FR155217 AP

Al igual que en el límite diario, la medida podría ampliarse si otras plataformas aceptan condiciones similares. En ese caso, el período de bloqueo se extendería desde las 22 hasta las 7 hs.

Otros cambios en Instagram y Facebook para adolescentes

Además del límite diario y del bloqueo nocturno, el acuerdo incluye otras modificaciones destinadas a transformar la experiencia de los usuarios menores de 18 años. Entre ellas se encuentran:

Bloqueo predeterminado de notificaciones durante la noche y durante el horario escolar.

durante la noche y durante el horario escolar. Nuevos mecanismos para denunciar contenido potencialmente dañino.

potencialmente dañino. Respuesta de Meta al 90% de los reportes de contenido potencialmente perjudicial en un plazo máximo de seis horas.

potencialmente perjudicial en un plazo máximo de seis horas. Prohibición de mostrar cantidades de “me gusta” o reacciones a usuarios menores de 18 años.

o reacciones a usuarios menores de 18 años. Prohibición de filtros vinculados con procedimientos cosméticos para menores de 18 años.

vinculados con procedimientos cosméticos para menores de 18 años. Posibilidad de utilizar un feed no personalizado .

. Refuerzo de las herramientas de supervisión parental .

. Sistemas de verificación de edad para detectar usuarios menores de 18 años.

para detectar usuarios menores de 18 años. Medidas para identificar y retirar de las plataformas a niños menores de 13 años .

a niños . Supervisión de un auditor independiente con amplio acceso a información y recursos de Meta.

con amplio acceso a información y recursos de Meta. Prohibición de realizar declaraciones falsas, engañosas o fraudulentas sobre las funciones de seguridad de sus plataformas.

El auditor independiente tendrá además la posibilidad de presentar informes periódicos y comunicar sus preocupaciones directamente a los fiscales generales.