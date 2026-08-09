Nueva Jersey exige licencia y registro para usar bicicletas eléctricas: quiénes deben hacer el trámite ante el MVC

La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC, por sus siglas en inglés) ya exige el registro y la licencia para todos los usuarios de bicicletas eléctricas. Bajo esta normativa, los conductores deben tener al menos 15 años y contar con un permiso de conducir estándar o específico tras aprobar exámenes teóricos y prácticos.

La nueva normativa del MVC de Nueva Jersey que exige licencia y registro para usar bicicletas eléctricas

Debido a la nueva ley vigente desde junio pasado, los conductores de bicicletas eléctricas (e-bikes) del Estado Jardín deben obtener un permiso de conducir para poder desplazarse en estos vehículos de manera legal. Esta condición se enmarca en el contexto de la implementación de nuevos requisitos obligatorios, indicó la MVC en un comunicado.

Todas las personas mayores de 15 años que conduzcan una bicicleta eléctrica en Nueva Jersey deberán obtener un permiso Freepik

En ese sentido, la ley abarca dos categorías principales bajo el término “e-bike”:

Bicicleta eléctrica de baja velocidad: bicicleta asistida por pedal con motor que ayuda solo hasta los 20 millas por hora ( 32 kilómetros por hora).

bicicleta asistida por pedal con motor que ayuda solo hasta los ( kilómetros por hora). Bicicleta motorizada: incluye aquellas con un motor de menos de 50 cc, o motores eléctricos que asisten hasta los 28 mph (45 km/h) con pedal o acelerador, o hasta 15 mph (24 km/h) usando únicamente el acelerador.

“Recomendamos encarecidamente a los ciclistas que consulten la información disponible en el sitio web para familiarizarse con los nuevos requisitos para el uso seguro y legal de bicicletas eléctricas, y que programen citas, según sea necesario, para obtener su registro y licencia”, advirtió Rosalie Johnson, administradora principal interina del Njmvc.

Quiénes deben solicitar licencia y registro para usar bicicletas eléctricas en Nueva Jersey

Tras la entrada en vigor de la nueva reglamentación, todas las personas que tengan al menos 15 años de edad y conduzcan estos vehículos deben completar el trámite. Esto es obligatorio para quienes no poseen una licencia de conducir válida de Nueva Jersey.

Por el contrario, según la ley, aquellos que ya cuentan con una licencia válida (disponible para mayores de 17 años) no necesitan solicitar una nueva de e-bike por separado.

La legislación también exige que todas las e-bikes en Nueva Jersey estén registradas en el NJMVC, en tanto solo las bicicletas motorizadas requieren cobertura de seguro. Por otra parte, los conductores de estos vehículos están obligados por ley a usar un casco, ya que es su única protección contra lesiones graves en la cabeza.

La nueva ley de Nueva Jersey exige cobertura de seguro para todas las bicicletas motorizadas Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo programar una cita con el MVC de Nueva Jersey para la licencia de conducir de e-bikes

El proceso para quienes no tienen un permiso de conducir consiste en los siguientes pasos:

Programar una cita: es necesario agendar un turno para obtener el permiso inicial en un Centro de Licencias de la NJMVC.

es necesario agendar un turno para obtener el en un Centro de Licencias de la NJMVC. Obtener el permiso: el primer paso formal tras la cita es la obtención del permiso.

el primer paso formal tras la cita es la obtención del permiso. Aprobar exámenes: es obligatorio aprobar un examen de conocimientos y, posteriormente, una evaluación práctica de carretera .

es obligatorio aprobar un y, posteriormente, una . Práctica: el proceso incluye un periodo de práctica en la operación de la e-bike antes del examen final.

el proceso incluye un periodo de práctica en la operación de la e-bike antes del examen final. Requisito para menores: los conductores de menos de 18 años que no estén acompañados por su padre o tutor en la cita deben presentar un formulario de consentimiento parental debidamente completado.

A su vez, el NJMVC recomienda utilizar su sitio web oficial para consultar el Manual de E-bike y Ciclomotores actualizado y otros recursos que facilitan este trámite.

Por otro lado, para registrar una bicicleta eléctrica, los clientes deben completar un formulario de registro (BA-49EB) y proporcionar una prueba de identidad, un comprobante de seguro de responsabilidad civil (solo para quienes registren bicicletas motorizadas) y un comprobante de propiedad, que puede incluir lo siguiente:

Certificado de origen del fabricante (MCO)

Recibo de compra

Factura de venta notariada

Declaración jurada del propietario actual, como se documenta en el formulario de registro