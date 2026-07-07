Oficial y confirmado: DeSantis vetó la ley sobre el control de velocidad de las e-bikes en Florida
El gobernador no promulgó la normativa que imponía controles y reglas para ciclistas
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Ron DeSantis confirmó el veto al proyecto de ley que pretendía regular con un mayor control la velocidad de las bicicletas eléctricas (e-bikes) en Florida. Según el texto, el gobernador argumentó que establecer un límite resultaría impráctico para los ciclistas, además de enfatizar la importancia de evitar una vigilancia gubernamental excesiva.
DeSantis vetó la ley sobre el control de velocidad de las e-bikes en Florida
La oficina del gobernador republicano publicó a finales de junio un documento oficial en el que confirmó el veto al Proyecto de Ley del Senado 382, relacionado con dispositivos de micromovilidad.
En síntesis, la propuesta buscaba prohibir que las e-bikes operaran a más de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora) cuando se encontraran a menos de 50 pies (15 metros) de un peatón.
En su determinación, DeSantis señaló que este estándar sería difícil de medir para un ciclista mientras opera el vehículo. Asimismo, argumentó que las infracciones, con multas superiores a 100 dólares, llevarían inevitablemente a una mayor vigilancia de los gobiernos locales sobre los ciudadanos mediante el uso de dispositivos de detección de velocidad y vigilancia.
“Por estas razones, retengo mi aprobación de la CS/SB 382 y por la presente pongo mi veto a la misma”, concluyó.
Qué decía la ley sobre las e-bikes que DeSantis vetó en Florida
La SB 382, impulsada por el senador Keith L. Truenow, apuntaba a establecer un marco regulatorio integral para el uso de bicicletas eléctricas y scooters en Florida. En concreto, introducía la obligación de los ciclistas de reducir su velocidad cuando se acercaran a un peatón.
También imponía a los ciclistas la necesidad de ceder el paso a los peatones y emitir una señal audible antes de rebasarlos en senderos compartidos, ubicados en zonas como parques o áreas recreativas.
Además, creaba un “Grupo de Trabajo sobre Seguridad de Dispositivos de Micromovilidad”, adjunto al Departamento de Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés). Esta división sería encargada de examinar y recomendar mejoras al marco regulatorio para fomentar la operación segura y prevenir accidentes, lesiones y fatalidades.
Las otras leyes de Florida que vetó DeSantis
Con el comienzo de julio, entraron en vigor muchas leyes firmadas por el gobernador en el Estado del Sol, pero otras no recibieron el visto bueno.
Algunas de las propuestas más importantes que fueron vetadas consisten en:
- SB 688: proponía regular y otorgar licencias para la medicina naturopática, con la creación de una comisión especial encargada también de cobrar tarifas. El gobernador sostuvo que podría perjudicar a los floridanos que actualmente trabajan en medicina alternativa.
- HB 325: incluía capacitación para la obtención de licencias de conducir comerciales de Clase A y Clase B para los presos en instituciones y centros penitenciarios. DeSantis comentó que imponía una obligación innecesaria al Departamento de Correcciones y creaba importantes problemas de seguridad pública.
- HB 461: buscaba permitir a los estudiantes de secundaria que se ofrezcan como voluntarios en los centros de votación. Según el gobernador, podría permitir que estos recintos no estén sujetos a la prohibición de Florida sobre la contratación de trabajadores electorales registrados de un solo partido para los comicios generales.
- HB 1245: prohibía la aplicación en tierra de fertilizantes y compost de biosólidos Clase AA a granel que excedan la tasa agronómica apropiada, así como también creaba regulaciones para su uso. El republicano indicó que las modificaciones eran “innecesarias” y opinó que la disposición sometía a los propietarios de tierras a “onerosos requisitos de registro de información irrelevante” para el asunto.
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