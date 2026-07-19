Oficial en Nueva Jersey: cómo solicitar el Crédito Tributario por Hijos 2026 de hasta US$1000

Miles de familias de Nueva Jersey podrán solicitar de forma más sencilla el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) de hasta US$1000 gracias a una nueva herramienta digital gratuita impulsada por el gobierno estatal. La plataforma permite completar el trámite desde un teléfono móvil o una computadora en aproximadamente 15 minutos y busca facilitar el acceso a una ayuda económica destinada especialmente a hogares de bajos ingresos.

Cómo solicitar el Crédito Tributario por Hijos 2026 en Nueva Jersey

La gobernadora Mikie Sherrill anunció el lanzamiento de SimpleFile, un sitio web desarrollado en conjunto por la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey, la División de Impuestos del Departamento del Tesoro estatal y la organización Code for America.

La herramienta fue creada para ayudar a las personas que califican para el programa, especialmente aquellas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos y que, por esa razón, podrían perder la oportunidad de reclamar el crédito.

De acuerdo con las autoridades estatales, el sistema está disponible en inglés y español y fue diseñado para que el proceso pueda completarse de manera rápida y sencilla.

“Ayudar a que más familias de Nueva Jersey se beneficien del Crédito Tributario por Hijos es una de las maneras más directas de hacer la vida más asequible”, afirmó Sherrill durante la presentación de la plataforma.

Quiénes califican para el Crédito Tributario por Hijos

El programa está dirigido a residentes elegibles de Nueva Jersey que tuvieron al menos un hijo de cinco años o menos durante 2025 y cumplen con los requisitos establecidos por el estado. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:

Residir en Nueva Jersey .

. Tener al menos un hijo de cinco años o menos durante 2025.

durante 2025. Cumplir con los criterios de elegibilidad e ingresos establecidos por el estado.

Completar la solicitud mediante SimpleFile o a través de los mecanismos tributarios correspondientes.

La gobernadora electa de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, dio detalles de cómo llevar a cabo el trámite (AP foto/Seth Wenig, Archivo) Seth Wenig - AP

Según estimaciones oficiales, más de 200 mil hogares reclaman este crédito cada año. Sin embargo, las autoridades consideran que todavía existen miles de personas elegibles que no presentan la solicitud y, por lo tanto, dejan de recibir recursos a los que tienen derecho.

El vicegobernador Dale G. Caldwell destacó que la nueva herramienta busca reducir barreras burocráticas y simplificar el proceso. “Cada dólar y cada hora cuentan cuando se tiene una familia”, señaló.

Cómo completar el trámite para recibir el beneficio en Nueva Jersey

Los residentes interesados deben ingresar al portal SimpleFile, verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad y completar la solicitud en línea.

El sistema permite realizar todo el procedimiento desde un teléfono móvil, una tableta o una computadora, sin necesidad de contratar servicios de preparación de impuestos.

Además, distintas organizaciones comunitarias colaborarán con el Estado para brindar asistencia durante el proceso. Entre ellas se encuentra HOPES CAP, Inc., que ofrecerá apoyo a residentes de los condados de Hudson, Union y Somerset.

Simple File es sencillo de utilizar; debe responder diversas preguntas para llevar a cabo el trámite Simple File

Como parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2027, la administración de Nueva Jersey decidió ampliar el alcance de esta ayuda económica.

Prevé aumentar el monto máximo a US$1250, en lo que las autoridades describieron como la expansión más importante en la historia del beneficio.

Según el gobierno estatal, la medida busca ayudar a los hogares a afrontar gastos cotidianos vinculados con la crianza de los hijos, incluidos costos de cuidado infantil, alimentación, vestimenta y otras necesidades esenciales.