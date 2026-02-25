Requisitos del MVC en Nueva Jersey: cómo tramitar la licencia de conducir sin Seguro Social ni ITIN

En Nueva Jersey, los migrantes indocumentados pueden obtener una licencia de conducir legal a pesar de no tener Seguro Social gracias a una ley que entró en vigor hace cinco años. Sin embargo, hay requisitos como cumplir con el puntaje mínimo del sistema de verificación que se emplea en la entidad.

Cómo obtener el carnet de conducir si no se tiene Seguro Social en Nueva Jersey

Según la ley A4743/S3229 de Nueva Jersey, permite que las personas sin Seguro Social o documentos migratorios obtengan licencias de conducir.

Las personas sin número de Seguro Social pueden tramitar su licencia para conducir en Nueva Jersey si cumplen los demás requisitos (Facebook/New Jersey Motor Vehicle Commission)

Las solicitudes se procesan a través de la Comisión de Vehículos Motorizados del Estado Jardín (MVC, por sus siglas en inglés) desde mayo de 2021 y el documento emitido se denomina “Licencias de Conducir Estándar”.

Este documento permite manejar legalmente en todo Nueva Jersey y, para obtenerlo, el solicitante debe demostrar identidad, residencia y edad a través de un sistema de verificación de puntos.

Se necesitan al menos seis puntos de identificación con los siguientes documentos oficiales:

Pasaporte extranjero verificado por Uscis, formulario I-94 con sello de entrada, tarjeta de residencia permanente, documento de viaje para refugiados (formulario I-571), entre otros, son documentos primarios con valor de cuatro puntos.

verificado por Uscis, formulario I-94 con sello de entrada, tarjeta de residencia permanente, documento de viaje para refugiados (formulario I-571), entre otros, son documentos primarios con valor de Tarjetas de identificación con foto emitidas por agencias federales, licencias de conducir de Nueva Jersey vencidas, tarjetas de identidad militar, entre otros, son documentos secundarios con valor de tres puntos o menos.

emitidas por agencias federales, licencias de conducir de Nueva Jersey vencidas, tarjetas de identidad militar, entre otros, son Comprobante de domicilio en Nueva Jersey.

en Nueva Jersey. Una declaración jurada de que no es elegible para un número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente ( ITIN ).

(SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente ( ). Traducciones certificadas al inglés de cualquier documento en español.

Cómo sacar una cita para tramitar la licencia de conducir en Nueva Jersey

El proceso para los solicitantes sin seguro social es bastante similar al trámite de licencias ordinarias, ya que ambos deben obtener una cita en línea en el sitio web oficial de MVC.

La cita para el DMV se tramita en línea y la persona debe cumplir con un examen teórico para obtener su licencia (Archivo) Archivo

Durante este proceso tendrán que elegir una oficina, una fecha y un horario disponible para el trámite. Además de seleccionar la opción que dice “Comprar permiso para examen de automóvil (Clase D)”.

Es importante que, además de presentar los documentos necesarios, el solicitante apruebe un examen de 50 preguntas sobre las normas de tránsito en Nueva Jersey con al menos un 80% de aciertos.

Asimismo, se presentará un examen visual, y en caso de no aprobar cualquiera de estos dos procesos, se podrá reagendar la cita.

Mientras finaliza el proceso, se entrega una licencia de aprendiz, que tiene un costo de US$10 y que requiere de condiciones de conducción controladas, como la compañía de un adulto mayor de 21 años de edad con licencia de conducir y al menos tres años de experiencia.

Cómo es el examen teórico para la licencia de conducir en Nueva Jersey

El gobierno de Nueva Jersey permite que el examen teórico sea presentado en español y también ofrece guías a través de su sitio web para que el solicitante conozca el contenido de la prueba.

El examen de conocimientos consta de 50 preguntas, además de una pregunta de encuesta sobre la donación de órganos.

Los solicitantes deben responder correctamente el 80% del examen teórico para obtener su licencia de conducir (Pexels/Andy Barbour)

El MVC ofrece el examen de conocimientos en inglés, lenguaje de señas americano (ASL) e idiomas extranjeros como árabe, chino, francés, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, turco, hindi, albanés y español, según el gobierno de Nueva Jersey.

Si el solicitante no puede leer en ningún idioma, se darán auriculares para hacer el examen oral. Y los solicitantes que lo requieran podrán solicitar un intérprete de su lengua materna al presentar el examen.

En la prueba se hacen preguntas sobre los señalamientos y las acciones de tránsito que deben tomar los conductores ante los mismos para garantizar su seguridad y la de otros automovilistas y pasajeros.

Además del examen teórico y la prueba de visión, también se aplica un examen práctico y deberá presentar un curso aprobado por el MVC.