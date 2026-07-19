Oficial en Nueva York y Nueva Jersey: el transporte público más rápido para llegar al estadio de la final del Mundial

Argentina y España juegan este domingo 19 de julio en el Estadio MetLife la final del Mundial 2026. Para asistir al encuentro, programado para comenzar a las 15.00 hs (hora del Este), el tren de NJ Transit es uno de los servicios de transporte público más rápidos y eficientes.

La ruta más eficiente y rápida hacia el estadio para la final del Mundial 2026

Para el duelo decisivo de la Copa del Mundo, NJ Transit ofrece un servicio ferroviario directo y ampliado desde Penn Station en Nueva York y diversas terminales en Nueva Jersey.

Los servicios de NJ Transit hacia el Estadio MetLife para la final del Mundial 2026 comienzan a las 10.30 hs ET NJ Transit / AP

Según el sitio oficial del servicio, la capacidad tiene un límite de 40.000 pasajeros por cada día de partido. Por esta razón, el acceso a los trenes es exclusivo para quienes poseen una entrada para el partido y un pasaje previo.

La ruta hacia el Estadio MetLife inicia sus operaciones a las 10.30 hs ET. Los trenes pasan con una frecuencia de diez a 20 minutos.

Se recomienda a los asistentes usar la estación Penn Station de Nueva York por su capacidad para gestionar altos volúmenes de pasajeros.

Esta terminal cuenta con señalización especial con temática futbolística para orientar a cada visitante durante su recorrido por las instalaciones.

Guía para utilizar el servicio de NJ Transit y llegar al estadio de Argentina vs. España

El proceso para utilizar el tren requiere de organización por parte de cada espectador que asista al evento. En ese sentido, las autoridades detallaron las acciones necesarias para completar el trayecto hacia el estadio sin inconvenientes:

Compra de boletos : los usuarios deben descargar la aplicación móvil de NJ Transit para adquirirlos de forma anticipada.

: los usuarios deben descargar la aplicación móvil de NJ Transit para adquirirlos de forma anticipada. Llegada a la terminal : es necesario presentarse en la estación Penn Station New York dentro del bloque horario asignado en el boleto de transporte.

: es necesario presentarse en la estación Penn Station New York dentro del bloque horario asignado en el boleto de transporte. Identificación de zonas : los aficionados deben ubicar la Zona de Abordaje A en la Calle 32 o la Zona de Abordaje B en la Calle 33.

: los aficionados deben ubicar la Zona de Abordaje A en la Calle 32 o la Zona de Abordaje B en la Calle 33. Control de seguridad : el personal verifica la validez del boleto para el partido del Mundial y el ticket digital de transporte.

: el personal verifica la validez del boleto para el partido del Mundial y el ticket digital de transporte. Obtención de pulsera : tras la inspección, cada pasajero recibe un brazalete oficial de NJ Transit que debe portar de manera visible en todo momento.

: tras la inspección, cada pasajero recibe un brazalete oficial de NJ Transit que debe portar de manera visible en todo momento. Trasbordo en Secaucus: el tren inicial llega a Secaucus Junction, donde ocurre el cambio hacia el servicio directo al estadio.

el tren inicial llega a Secaucus Junction, donde ocurre el cambio hacia el servicio directo al estadio. Viaje final : el último tramo se realiza en tren o autobús hasta las plataformas de desembarque oficiales del recinto deportivo.

: el último tramo se realiza en tren o autobús hasta las plataformas de desembarque oficiales del recinto deportivo. Regreso ordenado: para el retorno, los usuarios deben mostrar su pulsera para acceder a los trenes.

NJ Transit lanzó un servicio de transporte público para fanáticos durante el Mundial 2026 ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No solo NJ Transit: el transporte oficial que ofrece el estadio para la final del Mundial

Según el portal de FEVO, la plataforma oficial para la compra de boletos del torneo, además de NJ Transit, también está disponible el transporte oficial del estadio.

Se lo conoce como NYNJ Stadium Shuttle, y cuenta con cuatro líneas de transporte que inician sus recorridos a las 9.30 hs ET:

Línea Azul , desde la Terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria.

, desde la Terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria. Línea Verde , desde Midtown East.

, desde Midtown East. Línea Roja , desde Midtown North.

, desde Midtown North. Línea Amarilla, desde la Escuela de Medicina Hackensack Meridian.

El MetLife Stadium donde se jugará la final, tapado por el humo

Ingreso al estadio, ceremonia y comienzo del Argentina vs. España: los horarios a tener en cuenta

De acuerdo con el sitio oficial de la sede de Nueva York/Nueva Jersey para el Mundial 2026, las puertas del Estadio MetLife para la final del certamen abren a las 11 hs ET. Además, desde las 10 hs ya estará abierto el estacionamiento.

Posteriormente, a las 13.30 hs está programado el inicio de la ceremonia de clausura. Esta actuación tiene una duración aproximada de 30 minutos, y a las 14 hs comienzan a calentar los equipos para que, finalmente, a las 15.00 hs arranque el partido.