¿Comienzan los cortes de calles en Nueva Jersey y Nueva York? El plan de NJ Transit para el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, NJ Transit continúa con la preparación de las medidas que se incorporarán para facilitar la movilidad de los fanáticos. Como parte de los esfuerzos para conectar el MetLife Stadium, representante de la sede de Nueva Jersey y Nueva York en la Copa del Mundo, se llevan a cabo distintas iniciativas de transporte público.

Línea de autobuses y flota de emergencia, las incorporaciones de Nueva Jersey para el Mundial 2026

De acuerdo con información de NJ.com, el estado avanza en el fortalecimiento del sistema de transporte público para albergar la demanda que significarán los partidos del Mundial.

NJ Transit construye una línea de buses que complementarán el servicio de tren para el Mundial 2026

Ante el flujo de personas hacia y desde el MetLife Stadium, el sistema se prepara para absorber esa demanda y garantizar que todos los locales y turistas puedan tener una buena experiencia.

En ese sentido, NJ Transit prepara las siguientes medidas:

Construcción de una línea de autobuses de tránsito rápido de siete millas (11 kilómetros) que conectará la estación de tren Secaucus Junction con el MetLife Stadium. Para este sistema, se utilizarán 100 unidades con capacidad para 100 pasajeros cada una.

de siete millas (11 kilómetros) que conectará la estación de tren Secaucus Junction con el MetLife Stadium. Para este sistema, se utilizarán 100 unidades con capacidad para 100 pasajeros cada una. Nueva terminal de autobuses ubicada en el estadio . Tiene como objetivo agilizar el flujo de pasajeros y complementará al movimiento de la línea de tren, que es de aproximadamente 10.000 personas por hora.

. Tiene como objetivo agilizar el flujo de pasajeros y complementará al movimiento de la línea de tren, que es de aproximadamente 10.000 personas por hora. Contratación de una flota de reserva de 125 autobuses privados que estarán disponibles en caso de fallas en los trenes o autobuses de NJ Transit.

Además, con respecto al primer punto, se espera que esté terminado a mediados de mayo. En ese período previo al comienzo del Mundial 2026, se realizarán pruebas para comprobar que tenga un correcto funcionamiento.

El MetLife Stadium será la sede de Nueva York-Nueva Jersey en el Mundial 2026 Anthony Quintano/Wikimedia Commons

La comunicación con fanáticos de todo el mundo, el desafío para NJ Transit durante el Mundial

Según indicaron las autoridades al medio citado, garantizar un correcto servicio para visitantes de todas partes del planeta será un desafío para Nueva Jersey durante la cita mundialista.

“Nuestra responsabilidad es trasladar a 40.000 personas procedentes de diferentes partes del mundo. Hay que tener en cuenta quién juega ese día y asegurarse de que podemos traducir para esos públicos”, indicó Kris Kolluri, CEO de NJ Transit.

Con la comunicación en distintos idiomas como meta, se desplegarán al menos 200 encargados de asistir a los fanáticos en las terminales. Nueva Jersey busca que nadie se quede sin poder hacer una pregunta sobre el transporte, no importa el idioma que hable.

El video que subió FIFA a 100 días del inicio del Mundial

Además de la asistencia con personal, Kolluri manifestó que la señalización será clara para que la información pueda interpretarse fácilmente a través de los carteles.

Todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan en Nueva York-Nueva Jersey

De acuerdo con el fixture oficial de la FIFA, el MetLife Stadium albergará estos encuentros de la Copa del Mundo: