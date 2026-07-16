Argentina vs. España: la reacción de Mikie Sherrill por la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, celebró el inminente encuentro de España y Argentina por la final del Mundial 2026. En un breve comunicado, remarcó que millones de televidentes podrán ver el evento celebrado en el Estado Jardín.

Qué dijo Mikie Sherrill tras confirmarse los seleccionados para la final del Mundial 2026

La gobernadora celebró el enfrentamiento poco después de que Argentina le ganara a Inglaterra 2 a 1. A través de su cuenta de X, mostró su entusiasmo por la final de la Copa del Mundo.

Mikie Sherrill prevé que millones de televidentes vean la gran final entre España y Argentina X/@GovSherrillNJ

“¡Estamos encantados de dar la bienvenida a España y Argentina a Nueva Jersey para la final del Mundial este domingo!”, dijo Sherrill.

La demócrata también anticipó que una de cada tres personas va a sintonizar el evento, que se va a celebrar en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Cómo se preparan Nueva York y Nueva Jersey para la final del Mundial 2026

Tanto Nueva York como Nueva Jersey se preparan para la gran final del Mundial 2026. Poco antes de conocerse el resultado del partido entre Argentina e Inglaterra, Zohran Mamdani, alcalde de la Gran Manzana, anunció la creación de 12 murales diseñados por artistas locales y jóvenes en parques de los cinco distritos de la ciudad.

Los 12 murales anunciados por Zohran Mamdani serán creados por jóvenes artistas Fotomontaje generado con IA (AP)

Esta iniciativa prevé transformar los espacios públicos en obras de arte creadas por jóvenes, artistas y miembros de la comunidad. “Estos murales pertenecerán a los barrios que les dieron vida. Mucho después del pitido final, los niños van a pasar junto a estas paredes y verán algo que sus familias ayudaron a crear”, dijo Mamdani en un comunicado.

De igual modo, desde el inicio del Mundial 2026, la ciudad de Nueva York habilitó carriles exclusivos en la calle 42, las avenidas Quinta y Sexta y las calles 40 y 41 para autobuses de la MTA. Esto se aplica seis horas antes del partido y las tres horas posteriores.

Con respecto a Nueva Jersey, coordinaron con NJ Transit para transportar hasta 40.000 hinchas por medio del servicio de tren entre Penn Station NY y Secaucus Junction.

Cómo será el evento del entretiempo en el Mundial 2026

El primer espectáculo de entretiempo en la historia de los mundiales va a contar con la participación de Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, el director de orquestas Gustavo Dudamel y el coro de PSS22.

La FIFA confirmó a Justin Bieber como uno de los artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 FIFA

El show tendrá una duración de 11 minutos y estará liderado por Chris Martin, intérprete de la banda Coldplay. El evento va a servir para apoyar al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, cuyo objetivo es recaudar US$100 millones para expandir el acceso a la educación de calidad y oportunidades en el fútbol para niños de todo el mundo.