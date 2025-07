Pese al miedo: un repartidor sobrevivió de milagro a un rayo cuando tocaba el timbre, pero completó su trabajo

Un nuevo video se hizo viral en redes sociales, donde se observa a un repartidor que estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba durante una tormenta eléctrica en Nueva Jersey.

A punto de ser impactado por un rayo en Nueva Jersey

Un joven repartidor estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba bajo una fuerte tormenta eléctrica en Nueva Jersey, la noche del pasado lunes 14 de julio. El incidente fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda donde dejó el pedido.

De acuerdo con The New York Post, el día del incidente el cielo estaba cubierto por nubes de tormenta. El joven repartidor, cuya identidad no fue revelada, se dirigía en su auto a realizar una entrega.

Al llegar a su destino, bajó del vehículo y subió las escaleras con una bolsa marrón en la mano. Justo cuando se disponía a tocar el timbre, un rayo impactó en el patio de la propiedad, a pocos metros de él.

El estruendo provocó que el joven gritara y, por reflejo, se agachara junto a la puerta de la casa en cuestión de segundos. Sin embargo, nunca soltó el paquete que debía entregar. Instantes después, miró hacia el patio en dirección a su vehículo para evaluar lo ocurrido.

“Pensé que me iba a alcanzar”, relató el repartidor a la persona que había realizado el pedido mientras le entregaba su paquete. Tras el susto, el joven regresó rápidamente a su auto, afortunadamente sin haber sufrido ningún tipo de daño.

Una persona muerta y 14 heridos por un rayo en Nueva Jersey

Además del incidente del repartidor, una persona murió y 14 más resultaron heridas luego de la caída de un rayo en un campo de tiro con arco al aire libre en Nueva Jersey.

Práctica de tiro con arco en Black Knight Bowbenders, Nueva Jersey. blackknightbowbenders.com

De acuerdo con Colima Noticias, el hecho ocurrió en el campo Black Knight Bow Benders, ubicado en el municipio de Jackson, alrededor de las 19 hs. El rayo mató a Robert Montgomery de 61 años, residente de Cinnaminson, y lesionó a 14 menores, incluidos niños de siete años.

La víctima mortal era un instructor voluntario del campo de tiro con arco sin fines de lucro. Al momento del incidente, Robert le enseñaba a disparar a un grupo de scouts, según detalló el medio. Los jóvenes heridos fueron trasladados para ser atendidos en hospitales cercanos, uno de ellos por quemaduras graves.

Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey, confirmó a través de su cuenta de X la muerte del instructor y los múltiples heridos por la caída del rayo en el campo de tiro con arco en Jackson.

“Todos los heridos ya han sido trasladados por los servicios de emergencia. Por favor, oren por todos los involucrados en este trágico incidente”, publicó el gobernador en la red social.

Otra víctima mortal por la caída de un rayo en Nueva Jersey

La muerte del instructor voluntario de tiro con arco fue la segunda víctima registrada en Nueva Jersey en menos de dos semanas, debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que golpearon al estado durante los últimos días.

La primera fue Simon John Mariana, un golfista de 28 años, que fue alcanzado por un rayo mientras jugaba en el campo Ballyowen, ubicado Hamburgo. El joven fue impactado mientras participaba en el torneo Iron Man junto a su padre, indicó Fox News.

Según testigos, después de escucharse el estruendo, el padre de Simon corrió para tratar de ayudar a su hijo, en lo que arribaban los servicios de emergencia. Sin embargo, pese a ser trasladado a un hospital, el golfista perdió la vida el lunes pasado.