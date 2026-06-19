Playas contaminadas en Nueva Jersey: rige una alerta sanitaria por una bacteria peligrosa en el agua

La temporada de verano boreal en Nueva Jersey comenzó con restricciones en distintos espacios recreativos debido a problemas de calidad del agua. Organismos estatales y departamentos de salud locales emitieron avisos preventivos luego de registrar concentraciones elevadas de bacterias asociadas a contaminación fecal.

Qué playas y lagos continúan bajo advertencia sanitaria en Nueva Jersey

De acuerdo con el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (Njdep, por sus siglas en inglés), los monitoreos de la calidad del agua se realizan semanalmente en playas oceánicas, áreas de bahía y lagos.

Cuando los análisis detectan valores superiores a los establecidos por las normas sanitarias, las autoridades colocan advertencias o suspenden temporalmente el acceso al agua para los bañistas.

Las autoridades de Nueva Jersey emitieron alertas de salud en varias playas y lagos debido a niveles elevados de bacterias fecales Foto de Greg Bulla en Unsplash

La bacteria utilizada como referencia en las playas costeras es Enterococci. Su presencia no implica necesariamente una enfermedad directa, pero funciona como un indicador de posibles contaminantes biológicos provenientes de residuos humanos o animales.

Los informes oficiales identificaron varios puntos bajo vigilancia. Entre las playas figuran:

Ferry and Bay (Cape May)

Baywyn and Bay (Cape May)

Wildwood and Bay (Cape May)

Cedar Point Beach (South Toms River)

Beachwood Beach West (Beachwood)

Beesley’s Point Beach (Upper Township, Cape May)

En estos puntos, los análisis detectaron niveles bacterianos de 370 colonias, un nivel que se encuentra muy por encima del máximo permitido. “El Código Sanitario Estatal exige que la concentración de bacterias no supere las 104 colonias de enterococos por cada 100 mililitros de muestra”, explicó el Njdep, según Fox Weather.

En el caso de las aguas dulces, las alertas alcanzaron a:

Mirror Lake (Pemberton)

Sleepy Lagoon (Byram)

Vernon Valley Lake (Vernon)

Estos espacios continúan como objeto de controles para determinar cuándo las condiciones vuelven a cumplir con los estándares exigidos.

Si una segunda muestra consecutiva vuelve a superar el límite, la playa se cierra obligatoriamente hasta que los niveles bajen Foto de Y M en Unsplash

Por qué preocupa la presencia de Enterococci

Los enterococos forman parte de la flora intestinal de personas y animales de sangre caliente. Sin embargo, cuando aparecen en cantidades elevadas dentro de muestras de agua recreativa, pueden señalar la existencia de otros microorganismos asociados a contaminación fecal.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), el contacto con agua contaminada puede derivar en afecciones en la piel, los ojos, los oídos o el sistema digestivo. Por ese motivo, las advertencias buscan reducir la exposición de los visitantes mientras continúan los análisis.

Además, la detección de estas bacterias permite identificar posibles problemas en la infraestructura sanitaria o fuentes externas de contaminación que requieren seguimiento por parte de los organismos responsables.

Cuáles son las principales causas de contaminación

Los incrementos en los niveles bacterianos suelen estar relacionados con distintos factores ambientales y urbanos. Uno de los más frecuentes es el flujo de agua producido por lluvias, que transporta residuos desde calles, terrenos y áreas urbanizadas hacia ríos, lagos y playas.

También pueden influir fallas en sistemas sépticos, filtraciones en redes de alcantarillado y descargas de aguas residuales. A esto se suman los desechos de mascotas, fauna silvestre y actividades agrícolas cercanas a cursos de agua.

En algunos casos, las autoridades también monitorean fenómenos como proliferaciones de algas o la presencia de residuos flotantes, situaciones que pueden motivar restricciones preventivas para proteger la salud pública.

Las autoridades ambientales utilizan la bacteria Enterococci como un indicador clave para medir la calidad del agua y emitir las advertencias para los bañeros en Nueva Jersey Pinterest/iStock

Qué criterios utiliza Nueva Jersey para cerrar una playa

El sistema de control distingue entre advertencias y cierres. Cuando una primera muestra supera los límites establecidos, se emite un aviso para informar a la población sobre posibles riesgos asociados al ingreso al agua.

Si una segunda prueba consecutiva vuelve a registrar valores por encima de los parámetros permitidos, las autoridades pueden ordenar el cierre temporal del área afectada hasta obtener resultados compatibles con los estándares sanitarios.

Cómo consultar el estado de las playas antes de visitar la costa

Las autoridades ambientales mantienen actualizaciones permanentes sobre la situación de playas y lagos durante la temporada del verano boreal. Los resultados de los monitoreos permiten conocer qué lugares presentan condiciones aptas para actividades recreativas y cuáles continúan bajo observación.

La recomendación para residentes y turistas es verificar el estado de cada destino antes de ingresar al agua, ya que las alertas pueden modificarse a medida que se conocen nuevos resultados de las pruebas realizadas por los organismos de control.