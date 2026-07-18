Robots en Nueva Jersey: desembarcan en las veredas de Hoboken con un claro objetivo

La ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, inició el 13 de julio un relevamiento de la infraestructura peatonal mediante robots. El operativo durará alrededor de un mes y aportará datos al nuevo Plan de Acción de Accesibilidad.

¿Por qué los Daxbot circularán por las veredas de Hoboken, Nueva Jersey?

Los dispositivos recorrerán distintos sectores para evaluar las condiciones actuales de la infraestructura destinada a peatones. El objetivo consiste en identificar barreras de accesibilidad en los espacios públicos y reunir información para definir posibles mejoras, explicó la ciudad en un comunicado.

El proyecto, financiado mediante una subvención federal, forma parte de la iniciativa Vision Zero y del Plan de Acción de Accesibilidad. La alcaldesa Emily B. Jabbour explicó que los dispositivos permitirán comprobar las condiciones de las aceras y determinar qué tan accesibles son para los peatones.

Los datos de ingeniería que recopilarán los robots

Los Daxbot utilizan sensores para obtener mediciones detalladas relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Entre los elementos examinados se encuentran:

El ancho de las aceras

La pendiente transversal

La inclinación longitudinal

Los desniveles verticales

El estado de las rampas de los bordillos

Los botones de los semáforos peatonales

Los cruces peatonales

Los caminos ubicados dentro de los parques

Los equipos cuentan con láseres de precisión, tecnología GPS y un inclinómetro. La información permitirá elaborar una evaluación técnica de los recorridos y reconocer los puntos que presentan dificultades para las personas con movilidad reducida, los usuarios de sillas de ruedas y quienes llevan cochecitos para niños.

¿Cómo se desplazan los Daxbot y qué ocurre con la privacidad?

Los robots avanzan a la velocidad de una persona que camina y llevan chalecos de alta visibilidad. CBS explicó que son de baja altura, fueron diseñados para circular por espacios públicos compartidos y ceden el paso cuando encuentran personas en su recorrido.

Cada unidad estará supervisada durante todo el operativo. Los sensores recopilan exclusivamente información de ingeniería vinculada con la infraestructura peatonal y no almacenan datos personales.

Los dispositivos comprobarán qué sectores resultan transitables para las personas con movilidad reducida Magnific

Las autoridades invitaron a quienes encuentren un Daxbot a tomarse una fotografía y etiquetar la cuenta de la ciudad en las redes sociales. Sin embargo, pidieron que no obstruyan su trayecto.

La encuesta pública complementará la evaluación técnica

El municipio abrió una consulta para conocer las experiencias de residentes, empleados públicos, comerciantes y organizaciones comunitarias. El formulario permanecerá disponible hasta el 23 de julio.

Jabbour sostuvo que la combinación de la tecnología, las opiniones de los habitantes y la orientación de los defensores de la accesibilidad posibilitará conocer “dónde se necesitan mejoras”. También señaló que esos elementos ayudarán a desarrollar una “hoja de ruta” para los espacios públicos.

El análisis también incluirá rampas, cruces señalizados, semáforos peatonales y caminos dentro de los parques Magnific

Vision Zero y el objetivo de mejorar la movilidad en Hoboken

El programa Vision Zero tiene como meta eliminar las muertes y lesiones causadas por el tránsito para 2030. Hoboken acumula nueve años consecutivos sin una víctima fatal en sus calles.

Jabbour afirmó que la ciudad se convirtió en “un modelo nacional de seguridad vial” a partir de sus inversiones. La alcaldesa recordó que la administración diseñó calles seguras, pero aclaró que el nuevo enfoque también examina su accesibilidad. A su juicio, no alcanza con reducir los riesgos, ya que todas las personas deben contar con “libertad e independencia” para trasladarse.