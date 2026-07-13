“Suspensión a los desalojos en Los Ángeles”: el anuncio que beneficia a más de 4000 familias con vales de emergencia

La Autoridad de Vivienda de Los Ángeles (Hacla, por sus siglas en inglés), en California, anunció recientemente la transición de más de 4000 hogares del Programa de Vales de Vivienda de Emergencia (EHV) al de Vales de Elección de Vivienda (HCV). Esta medida beneficia a familias y garantiza que permanezcan alojadas de forma segura frente a la inminente finalización del financiamiento federal para el EHV.

El anuncio que beneficia a más de 4000 familias de Los Ángeles con vales de emergencia

A través de un comunicado del 9 de julio, la Hacla informó que la transición entre los programas asegurará que más de 4000 familias (2700 de Hacla y 1500 de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles) eviten desalojos frente a la suspensión del financiamiento federal para el EHV que sucederá a finales de este año.

Con la transición al programa, las familias de Los Ángeles podrán conservar sus viviendas y evitar el desalojo Freepik - Freepik

Aunque originalmente se esperaba que el beneficio del EHV contara con fondos hasta 2030, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) decidió finalizarlo debido al aumento de los costos a nivel nacional.

Con esta medida, las agencias buscan evitar el desplazamiento de familias vulnerables, así como preservar la estabilidad habitacional lograda. En el comunicado, confirmaron que cuentan con recursos suficientes para realizar la conversión del 100% de los hogares elegibles al programa de subsidios permanentes de elección de vivienda de la Sección 8.

“Gracias a la defensa unida de nuestros socios federales, estatales y locales podemos proteger viviendas para miles de familias en todo Los Ángeles”, expresó Lourdes Castro Ramírez, presidenta y directora ejecutiva de HACLA.

“Nuestra principal prioridad desde que recibimos la notificación de la suspensión del programa ha sido proteger a cada hogar y asegurarnos de no perder el progreso tan arduamente logrado para reducir la falta de vivienda”, agregó.

Cómo funciona la transición al nuevo programa en Los Ángeles que evita desalojos de familias

Con el comienzo de la iniciativa, las agencias empezaron a compartir la información necesaria directamente con todos los hogares participantes de Los Ángeles. La Lacda envió avisos a principios de julio, en tanto Hacla comenzó a emitir notificaciones esta semana.

Los vales de elección de vivienda son subsidios otorgados bajo el programa federal de la sección 8, y evitarán el desalojo de 4000 familias en Los Ángeles Freepik

Según el anuncio, los equipos de extensión trabajarán en colaboración con los beneficiarios, proveedores de servicios y propietarios para asegurar que los participantes entiendan la transición, respondan a los pasos requeridos y mantengan el cumplimiento de todos los requisitos.

En cuanto a los plazos estimados, adelantaron que se espera que el período de transición finalice en septiembre de este año.

Qué son los nuevos vales de vivienda que se entregarán en Los Ángeles

Los vales de elección de vivienda a los que accederán ahora las personas impactadas por la medida corresponden a subsidios que se otorgan bajo el programa federal de la Sección 8 directamente a individuos o familias.

Actualmente, Hacla tiene cerca de 53.000 vales de la Sección 8 en uso. Del total, el 29% se asigna a proyectos de vivienda para residentes de bajos ingresos en lugar de a individuos. Según el sitio web oficial del gobierno estadounidense, los subsidios funcionan de la siguiente manera:

Los hogares con bajos recursos , adultos mayores o personas con una discapacidad pueden buscar un inmueble seguro y en condiciones aptas para vivir.

, adultos mayores o personas con una discapacidad pueden buscar un inmueble seguro y en condiciones aptas para vivir. Los participantes pueden escoger una propiedad que cumpla con los requisitos, como viviendas unifamiliares, casas adosadas (townhouses) y apartamentos.

Las Agencias de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés) pagan el subsidio al propietario (arrendador) y el participante del plan (inquilino) abona la diferencia, según cada caso.

De acuerdo con Castro Ramírez, la asignación para vivienda de 2026 aprobada por el Congreso este año incrementó la financiación de la Sección 8 de Hacla en 138 millones de dólares.

Con este incentivo, la agencia podrá cubrir el costo anual de US$50 millones de los vales de emergencia y reanudar el procesamiento de las solicitudes suspendidas.