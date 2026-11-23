Nueva Jersey revisará cómo contrata bienes y servicios y organizará encuentros con empresarios para ampliar la competencia por los contratos estatales. La gobernadora Mikie Sherrill firmó el 18 de noviembre la orden ejecutiva 29, enfocada en pequeñas empresas y negocios de grupos históricamente desfavorecidos.

La ley es clara en Nueva Jersey: qué dispone la orden ejecutiva 29 que firmó Sherrill

La medida se anunció en un encuentro de la agenda estatal de la comunidad negra en Atlantic City. Según la gobernación, responde a dificultades que enfrentan los empresarios negros y otros propietarios para encontrar oportunidades y cumplir los requisitos de contratación.

El Tesoro estatal y la oficina de la gobernadora dirigirán una revisión de los últimos tres años fiscales. Examinarán la participación de pequeñas empresas y negocios diversos, el uso y los pagos a subcontratistas y los programas existentes. Las agencias podrán introducir mejoras a medida que surjan conclusiones.

“Las pequeñas y diversas empresas de Nueva Jersey crean empleos, fortalecen las comunidades y ayudan a las familias a construir un futuro. Merecen una oportunidad justa para competir por los contratos que financian con sus impuestos”, declaró la gobernadora Mikie Sherrill tras firmar la orden ejecutiva 29 Imagen creada con IA

“Merecen una oportunidad justa de competir por los contratos que sus impuestos financian”, afirmó Sherrill sobre las pequeñas empresas y los negocios diversos, en una declaración difundida por su oficina.

Específicamente, la Orden Ejecutiva 29:

Ordena una revisión estatal del acceso a las adquisiciones, liderada por el Departamento del Tesoro y la Oficina del Gobernador, para identificar obstáculos en la contratación pública. La revisión analizará la actividad de contratación de los últimos tres ejercicios fiscales, la participación de pequeñas empresas y empresas diversas, la utilización y los pagos a subcontratistas, y los programas existentes. Las agencias podrán implementar mejoras a medida que se vayan conociendo los resultados.

liderada por el Departamento del Tesoro y la Oficina del Gobernador, para identificar obstáculos en la contratación pública. La revisión analizará la actividad de contratación de los últimos tres ejercicios fiscales, la participación de pequeñas empresas y empresas diversas, la utilización y los pagos a subcontratistas, y los programas existentes. Las agencias podrán implementar mejoras a medida que se vayan conociendo los resultados. Requiere foros para escuchar directamente a los dueños de negocios sobre las barreras que encuentran para obtener contratos estatales, incluidos aquellos que no han tenido éxito en sus intentos de conseguirlos.

sobre las barreras que encuentran para obtener contratos estatales, incluidos aquellos que no han tenido éxito en sus intentos de conseguirlos. Establece foros regionales de oportunidades de contratación pública en el norte, centro y sur de Nueva Jersey para conectar a las empresas con los responsables de contratación, compartir las próximas oportunidades y recabar opiniones. El primer foro se celebrará en un plazo de 120 días, y se celebrarán al menos tres en un plazo de 180 días.

en el norte, centro y sur de Nueva Jersey para conectar a las empresas con los responsables de contratación, compartir las próximas oportunidades y recabar opiniones. El primer foro se celebrará en un plazo de 120 días, y se celebrarán al menos tres en un plazo de 180 días. Dirige mejoras en los datos y la tecnología de adquisiciones , incluyendo un portal de informes estandarizado y una evaluación de NJSTART, NJSAVI, Legacy Search y otros sistemas estatales por parte de la Oficina de Tecnología de la Información de Nueva Jersey y la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey.

Igualdad de oportunidades para minorías: así beneficia a negocios hispanos

La orden también prevé foros en el norte, centro y sur de Nueva Jersey para que los empresarios hablen directamente con funcionarios de compras. El primero debe realizarse dentro de 120 días y al menos tres dentro de 180 días. El comunicado oficial no identificó fechas ni sedes concretas.

El estado evaluará además sus herramientas digitales, entre ellas NJSTART, NJSAVI y Legacy Search, y buscará estandarizar la información sobre contratos. La orden no equivale a la adjudicación automática de contratos ni anuncia una convocatoria específica.

El estudio de disparidades estatal de 2024, que examinó contrataciones de 2015 a 2020, documentó diferencias en la participación de empresas de minorías y de mujeres. Entre los obstáculos señalados por propietarios figuraron requisitos complejos, precalificación, dificultad para localizar oportunidades y demoras en los pagos.

John Lucas, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva Jersey, respaldó la revisión en el comunicado oficial. Para los dueños de negocios latinos interesados, la utilidad inmediata será seguir los anuncios de los foros y las oportunidades concretas: la orden todavía no ofrece un calendario detallado de licitaciones.

“Aplaudimos la orden ejecutiva de la gobernadora Sherrill, que instruye a las agencias a identificar y abordar los obstáculos en todo el proceso de contratación, desde la búsqueda de oportunidades de contratación hasta el cobro. Esperamos colaborar con el estado para ayudar a nuestros miembros a identificar oportunidades de negocio y presentar ofertas mediante un proceso simplificado que les permita obtener contratos estatales, contratar personal y construir la trayectoria necesaria para competir por proyectos de mayor envergadura. Esta orden ejecutiva abre el camino hacia un mayor crecimiento económico para nuestro estado”, declaró Lucas.

La noticia en pocas líneas

¿Qué firmó Mikie Sherrill en Nueva Jersey? La orden ejecutiva 29 para revisar el acceso a contratos estatales.

¿A quiénes apunta la medida de Nueva Jersey? A pequeñas empresas y negocios de grupos históricamente desfavorecidos.

¿Cuándo deberá hacerse el primer foro regional? Dentro de los 120 días posteriores a la orden del 18 de noviembre de 2026.

¿Qué revisará el Tesoro de Nueva Jersey? Tres años fiscales de contratación, participación empresarial y pagos a subcontratistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.