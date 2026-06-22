Un pueblo de Nueva Jersey frenó un centro de detención de ICE: qué pasó en Roxbury

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tenía previsto convertir un almacén vacío en Roxbury, Nueva Jersey, en una instalación para detener migrantes. Sin embargo, tras la oposición local, una demanda y un cambio de planes, el proyecto quedó bajo revisión y la agencia buscaría abandonar su iniciativa.

Residentes de Nueva Jersey se opusieron a instalación de ICE en Roxbury

En el condado de Morris, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) adquirió un almacén ubicado junto a la Ruta 46. Según reportes locales, el inmueble fue vendido por una entidad vinculada a Dalfen Industrial, una firma inmobiliaria con sede en Texas, y a un fondo relacionado con Goldman Sachs. Su idea era utilizarlos como centro de detención de migrantes, pero la población no estuvo de acuerdo, según NJ Spotlight News.

De acuerdo con el medio citado, el gobierno federal pagó alrededor de US$130 millones por el inmueble, una cifra cercana al doble de su valor de mercado. Sin embargo, tras meses de cuestionamientos, el DHS ahora buscaría dejar sin efecto el uso del predio como centro de detención migratoria.

La posibilidad de habilitar una instalación de ICE en Roxbury generó polémica desde el inicio. Según el medio local, en febrero los residentes cuestionaron al consejo municipal por no impedir la venta del predio.

En respuesta, las autoridades de Nueva Jersey y Roxbury interpusieron una demanda contra DHS e ICE para impedir el uso del almacén como centro de detención. El reclamo sostuvo que el proyecto avanzó sin cumplir adecuadamente con procesos de permisos, revisión ambiental y consultas locales.

Autoridades de Nueva Jersey celebran el freno al proyecto de ICE en Roxbury

Tras los reportes sobre la decisión de abandonar el proyecto en Roxbury, autoridades locales y estatales señalaron que la instalación habría generado presión sobre los sistemas de agua y alcantarillado, además de riesgos para una zona ambientalmente sensible.

En un comunicado conjunto, al que tuvo acceso NJ Spotlight News, la gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, declararon: “Los planes del DHS siempre fueron ilegales. El almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a que Nueva Jersey fuera más segura".

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherril, celebró la decisión del ICE de no convertir un almacén en el estado en centro de detención

Sin embargo, hasta el momento, DHS e ICE no detallaron públicamente las razones específicas por las que abandonarían el uso del inmueble de Roxbury.

ICE busca vender o reasignar almacenes comprados para detención migratoria

El caso de este almacén es solo uno de los siete que el ICE quiere reasignar o vender. De acuerdo con The New York Times, los inmuebles fueron adquiridos por más de 700 millones de dólares con la intención de ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.

Sin embargo, ahora las propiedades serán entregadas a otras agencias federales o revendidas como parte de la visión del nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin. El funcionario ha declarado que desea que la agencia mantenga un perfil más discreto con respecto a las políticas de aplicación de la ley en materia de migración.

El DHS compró almacenes para convertirlos en centro de detención del ICE, pero planea deshacerse de varios de ellos ICE

Los reportes no especificaron todas las ubicaciones de los almacenes que dejarían de estar bajo control de ICE, aunque señalaron que parte de las instalaciones se encuentran en Michigan y Nueva Jersey.