Ya es oficial: la ley firmada en Nueva Jersey contra el aumento de alquileres que entra en vigor el 1° de julio de 2027

La gobernadora Mikie Sherrill firmó la ley contra el alza algorítmica de alquileres el 20 de julio, en Newark. La norma entrará en vigor el 1° de julio de 2027. Nueva Jersey es el cuarto estado del país norteamericano en regular expresamente estos sistemas.

Qué prohíbe la FAIR Act sobre los algoritmos de alquiler en Nueva Jersey

La Ley de Prohibición de la Inflación Algorítmica del Alquiler (FAIR, por sus siglas en inglés) regula los programas utilizados para recomendar o coordinar precios y condiciones de arrendamiento. La medida busca impedir que los propietarios empleen esas herramientas para coordinar precios o niveles de ocupación, explicó un comunicado difundido por la oficina de la gobernadora.

La legislación busca evitar aumentos artificiales y fortalecer la competencia entre propietarios Magnific

La legislación apunta contra el software que facilita acuerdos entre arrendadores y provoca incrementos artificiales. El objetivo declarado es proteger a los inquilinos y promover un mercado inmobiliario más competitivo.

Sherrill sostuvo que los propietarios deberían competir para ofrecer el mejor precio, pero afirmó que algunos utilizan la denominada “fijación algorítmica” para impulsar los valores. La gobernadora aseguró que la norma forma parte de las herramientas aplicadas por su administración para reducir el costo habitacional.

Por qué Nueva Jersey restringe los algoritmos que coordinan precios de alquiler

El uso de estas plataformas generó cuestionamientos en todo Estados Unidos ante la posibilidad de que los propietarios coordinen aumentos. Estas prácticas fueron vinculadas con precios más altos en mercados que ya registran una oferta limitada.

La asambleísta Katie Brennan, patrocinadora de la iniciativa, explicó que algunos programas recomiendan incrementos idénticos para inmuebles situados en distintos vecindarios. La legisladora señaló que ninguna persona debería “competir contra una máquina” diseñada para obtener el máximo pago posible.

La presidenta del Comité de Vivienda de la Asamblea, Yvonne Lopez, advirtió que la creciente popularidad de estas herramientas agrava la presión financiera sobre los arrendatarios. También consideró que la ley impedirá que las corporaciones usen grandes volúmenes de datos para elevar los costos.

Cómo pueden denunciar los inquilinos el uso ilegal de algoritmos de alquiler

La FAIR Act establece vías para que los arrendatarios identifiquen y cuestionen prácticas ilegales. Los afectados podrán reportar posibles infracciones y solicitar una reparación.

Ana Maria Hill, vicepresidenta de 32BJ SEIU y directora de la organización en Nueva Jersey, afirmó que estos mecanismos otorgarán a las familias herramientas para enfrentar aumentos ilícitos. La entidad prevé trabajar con los inquilinos y la Oficina de la Fiscal General para detectar incumplimientos.

La fiscal general Jennifer Davenport indicó que su oficina participa en acciones judiciales contra la colusión algorítmica entre propietarios y empresas tecnológicas. En ese sentido, calificó la legislación como una solución sistémica que amplía las protecciones y las oportunidades habitacionales.

Quiénes impulsaron la FAIR Act contra la coordinación algorítmica de alquileres

El senador Brian Stack sostuvo que las compañías que aportan información a estos programas infringen las leyes antimonopolio cuando permiten que grandes corporaciones coordinen valores. Afirmó que la prohibición ayudará a mantener un mercado justo y accesible para las familias.

La líder de la mayoría del Senado, M. Teresa Ruiz, señaló que estos sistemas afectan a hogares que también deben afrontar gastos de alimentos, combustible y cuidado infantil. Según la legisladora, algunos arrendatarios pagan cientos de dólares adicionales al año por recargos artificiales.

La asambleísta Margie Donlon destacó que impedir las prácticas coordinadas contribuirá a reducir los costos y preservar la competencia. El asambleísta Chigozie Onyema agregó que la tecnología no debe utilizarse para manipular el mercado y dificultar el acceso a una vivienda.

La norma prohíbe utilizar programas para coordinar precios y niveles de ocupación Magnific

Qué cambia para los alquileres en Nueva Jersey

La firma de la ley se integra a la agenda de asequibilidad de la administración Sherrill. Ese programa incluye el aumento de la producción de viviendas, el desarrollo orientado al transporte y la ampliación de las opciones habitacionales accesibles.

El gobierno estatal también coordina el trabajo de sus agencias mediante el Consejo de Gobierno de Vivienda para abordar la escasez de unidades.