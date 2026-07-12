Adiós a los alquileres caros: el nuevo plan de EE.UU. que facilita comprar casas modulares

El Congreso de Estados Unidos aprobó la 21st Century ROAD to Housing Act, una ley de vivienda asequible que apunta a facilitar el financiamiento y aumentar la oferta de propiedades, con especial impulso a las casas prefabricadas y modulares, y que entró en vigor este 11 de julio, pese a que el presidente Donald Trump se negó a firmarlo, por un procedimiento que prevé la Constitución.

En medio de la crisis de vivienda y precios históricamente altos de alquiler, la ley propone derribar trabas regulatorias y frenar el avance de grandes inversores que compran viviendas unifamiliares, un cambio que podría reconfigurar las opciones de vivienda para millones de familias, incluidas las latinas. En paralelo, otro texto complementario detalla cómo se flexibilizarán normas y estudios de impacto ambiental para acelerar nuevas construcciones y ampliar el acceso a la propiedad.

Cómo la ley facilita casas modulares para familias

La ley impulsa el desarrollo de viviendas prefabricadas y modulares, eliminando requisitos estructurales como la obligación de mantener chasis y ruedas una vez instaladas, lo que las acerca al marco regulatorio de las casas tradicionales y facilita su financiamiento hipotecario.

El proyecto de vivienda abre una ventana para que familias que hoy destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler bransonbuildings

Los cambios buscan que las casas modulares dejen de ser tratadas como bienes móviles y se integren plenamente a los programas federales de vivienda, ampliando el acceso a créditos y seguros para compradores de ingresos medios y bajos.

Menos poder para grandes inversores, más espacio para compradores individuales

La ley prohíbe que fondos de inversión y grandes compradores que ya poseen 350 o más viviendas unifamiliares sigan expandiendo su cartera, una medida clave en mercados donde estos actores compiten directamente con familias por la misma casa.

Al limitar la compra corporativa de viviendas unifamiliares, la ley busca que más unidades lleguen a manos de usuarios finales que quieren casa propia , incluyendo trabajadores inmigrantes y latinos que hoy enfrentan ofertas escasas y precios altos.

, incluyendo trabajadores inmigrantes y latinos que hoy enfrentan ofertas escasas y precios altos. Las restricciones a nuevos paquetes de viviendas destinadas al alquiler buscan frenar la concentración del mercado en pocos jugadores y abrir espacio para pequeños compradores y desarrollos comunitarios.

Más construcción y menos trabas burocráticas

La legislación crea incentivos federales para que gobiernos locales construyan más viviendas, tanto urbanas como rurales, con subvenciones y préstamos condonables ligados al aumento efectivo del parque habitacional.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la 21st Century ROAD to Housing Act y ya es ley Mercado Libre

Se flexibilizan regulaciones de uso de suelo y se acelera la revisión de impacto ambiental, estableciendo un marco federal para que las comunidades reformen sus registros catastrales y destraben proyectos inmobiliarios.

El paquete incluye recursos para reconvertir edificios de oficinas e infraestructuras abandonadas en viviendas, lo que podría sumar nuevas unidades en zonas donde la comunidad latina suele vivir y trabajar.

Para tener en cuenta

La ley de vivienda abre una ventana para que familias que hoy destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler puedan pensar en la compra de una casa prefabricada o modular con mejores opciones de financiamiento, siempre que la ley finalmente se convierta en norma vigente. La clave será seguir cómo cada estado adapta sus reglas de construcción y uso de suelo, porque allí se definirá si las comunidades latinas acceden efectivamente a estos programas o quedan atrapadas en trámites y requisitos locales que limiten la oferta.

Para potenciales compradores, el primer paso será informarse sobre las nuevas categorías de vivienda que la ley reconoce, los límites a la participación de grandes fondos en su zona y los programas de créditos y subvenciones que se habiliten en su ciudad o condado una vez que la norma esté promulgada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.