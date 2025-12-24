A qué hora llega la tormenta a Nueva York: ¿se espera una “Navidad blanca”?

Los pronósticos meteorológicos anticipan la llegada de una tormenta invernal al noreste de Estados Unidos. Este evento climático impactará en Nueva York entre la noche del jueves y el viernes posterior a la Navidad. La nieve acumulada se verá recién el último día hábil de la semana, con la posibilidad de afectar al transporte en una de las épocas con mayor movimiento de viajeros del año.

A qué hora comenzará la tormenta de nieve en Nueva York

Aunque en el lenguaje popular se habla de una posible “Navidad blanca”, los especialistas aclaran que el fenómeno principal se desarrollará después del día 25. El sistema aprovechará la combinación de aire frío procedente del Ártico y suficiente humedad para generar nieve con capacidad de acumulación.

Las probabilidades de nieve acumulada en Nueva York durante Navidad son mínimas NWS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el día de Navidad transcurrirá mayormente seco en Nueva York. Durante la mañana y el mediodía del 25 de diciembre, antes de las 13 hs (hora local), solo existirá una probabilidad baja de precipitaciones aisladas (del 20%), sin acumulación significativa.

Sin embargo, según los pronósticos de AccuWeather, el viernes 26 de diciembre aparece como la jornada central de la tormenta. Durante la primera mitad del día, la probabilidad seguirá como moderada, pero los modelos indican que el periodo de acumulación comenzará de manera más clara desde las 17 hs.

A partir de ese momento, la nieve se intensificará y se extenderá durante la noche, lo que afectará tanto a la ciudad de Nueva York como a zonas suburbanas y corredores de transporte clave.

Acumulaciones de nieve previstas en Nueva York para los próximos días

Para la ciudad de Nueva York, los organismos meteorológicos proyectan acumulaciones de entre seis y 12 centímetros de nieve durante la noche del viernes. Existe además una probabilidad menor, pero no descartada, de que algunas zonas en áreas elevadas registren cantidades superiores.

La tormenta invernal no será un evento breve. Las previsiones indican que las nevadas podrían continuar hasta el sábado 27 de diciembre, con una finalización estimada cerca del mediodía o primeras horas de la tarde.

La tormenta invernal tendrá como punto central la tarde del viernes 26 de diciembre Canva

Cómo será el clima durante la Navidad en Nueva York

El jueves 25 de diciembre, Nueva York tendrá un clima mayormente nublado y frío, pero sin precipitaciones significativas.

De acuerdo con el NWS, las temperaturas máximas durante esa jornada se mantendrán en valores frescos de 44°F (6,6°C), mientras que hacia la tarde se producirá un cambio en la dirección del viento asociado al paso de un frente frío débil. Esto marcará el inicio del ingreso de aire más helado.

El descenso térmico más notorio se registrará durante la noche, cuando las temperaturas mínimas bajarán a rangos propios del invierno 26,6°F (-3°C). Este enfriamiento preparará el escenario para la llegada de la nieve en las horas siguientes.

Los vientos soplarán desde el suroeste durante la mañana y rotarán hacia el noroeste por la tarde, lo que señalará el ingreso del aire frío que facilitará el desarrollo de la tormenta posterior.

Además, los pronósticos señalan la presencia de una franja de transición donde podrían registrarse episodios de lluvia helada o aguanieve. Este tipo de precipitación eleva el riesgo de formación de hielo sobre cables, árboles y superficies expuestas.

Durante la noche de Navidad se esperan mínimas de 26,6°F (-3°C) ANGELA WEISS - AFP

Un cierre de año marcado por contrastes climáticos en EE.UU.

Mientras el noreste se prepara para una tormenta de nieve relevante, otras regiones del país norteamericano enfrentan riesgos distintos. En la costa oeste, por ejemplo, California atraviesa un periodo de lluvias intensas con posibilidad de inundaciones, lo que subraya la diversidad de escenarios climáticos en EE.UU. en el cierre de 2025.

En el caso de la ciudad de Nueva York, el viernes posterior a la Navidad concentrará el mayor impacto, lo que se convierte en el verdadero inicio del episodio invernal más importante de la temporada hasta ahora.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, planificar traslados con anticipación y considerar posibles cambios en los planes de viaje, especialmente durante la tarde y noche del viernes, cuando la tormenta alcanzará su fase más activa.