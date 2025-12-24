Clima hoy en EE.UU.: alerta por lluvias intensas en California y nevadas en la costa este para el miércoles 24 de diciembre

Un sistema atmosférico de gran extensión condiciona el tiempo en Estados Unidos durante este miércoles 24 de diciembre, con escenarios de lluvias abundantes en la costa oeste y nevadas de consideración en regiones del noreste y zonas montañosas. Los pronósticos advierten sobre riesgos de inundaciones, complicaciones en rutas y fenómenos invernales mixtos en plena semana navideña.

Riesgo elevado de lluvias excesivas en el sur de California

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sur de California enfrenta una situación meteorológica delicada debido a la presencia de un río atmosférico que transporta grandes volúmenes de humedad desde el océano Pacífico hacia la costa.

Alerta de inundaciones para el sur de California este miércoles 24 de diciembre NWS

Este fenómeno incrementa de manera significativa la probabilidad de precipitaciones intensas y persistentes durante la jornada del miércoles y la madrugada del jueves.

Para este período, se estableció un nivel de riesgo alto (nivel 4/4) por lluvias excesivas, lo que implica una posibilidad elevada de inundaciones repentinas en zonas urbanas y suburbanas. Las áreas más expuestas incluyen cuencas densamente pobladas, como la región metropolitana de Los Ángeles, donde el sistema de drenaje puede verse superado por la intensidad de la caída de agua.

Además del sur de California, se identificó un riesgo menor, aunque relevante, para sectores del centro y norte del estado, así como para partes del sur de Nevada, donde las precipitaciones podrían generar problemas localizados.

Impactos esperados por las precipitaciones intensas de California

El flujo constante de humedad previsto para este evento puede provocar una serie de consecuencias encadenadas. Entre los principales impactos se encuentran las inundaciones repentinas.

Los arroyos y cauces secundarios tienen alta probabilidad de desbordarse, lo que podría aumentar el caudal de ríos de mayor tamaño. Esta situación incrementa el riesgo para viviendas, infraestructura vial y servicios básicos.

Otro de los factores de atención son las áreas afectadas recientemente por incendios forestales. En estos sectores, el suelo pierde capacidad de absorción, lo que favorece la aparición de flujos de escombros y deslizamientos, incluso con acumulados de lluvia relativamente breves.

El NWS ha emitido alertas de Riesgo Alto (nivel 4/4) por lluvias excesivas en California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Nevadas relevantes en el oeste y el noreste de EE.UU.: las zonas afectadas

Mientras la lluvia domina el panorama en sectores de California, las zonas de mayor altitud del oeste y el noreste de EE.UU. se preparan para condiciones invernales más severas. Las montañas de la Sierra Nevada figuran entre las áreas con pronósticos de nevadas moderadas a fuertes que podrían extenderse hasta el viernes.

La acumulación sostenida de nieve en estos sectores genera preocupación por el peso adicional sobre estructuras y por las dificultades para la circulación en pasos de montaña. En algunos tramos, las condiciones podrían hacer que los desplazamientos resulten complejos o directamente inviables.

También se esperan nevadas en elevaciones de la Gran Cuenca, el suroeste y regiones intermontanas, donde la combinación de nieve y lluvia afectará rutas y accesos rurales.

En el noreste del país norteamericano, un sistema de baja presión que se aleja de la costa contribuirá al desarrollo de nevadas desde la mañana del miércoles. Nueva Inglaterra se encuentra entre las zonas más expuestas, con acumulaciones que podrían prolongarse hasta la tarde.

Durante el día de Navidad, la nieve afectará a distintos puntos del noreste, lo que podría generar retrasos en el transporte y condiciones resbaladizas en carreteras urbanas y suburbanas.

Este escenario se suma a un patrón atmosférico más amplio que mantiene temperaturas favorables para la precipitación sólida en gran parte de la región durante el periodo festivo.

Para el periodo festivo de Navidad, Estados Unidos experimentará condiciones invernales significativas NWS

Precipitaciones mixtas en estas regiones de EE.UU.

Además de la lluvia y la nieve, otras áreas del país norteamericano enfrentarán episodios de precipitación invernal mixta. En sectores de los Grandes Lagos, Pensilvania y partes del Atlántico Medio, se prevé la posibilidad de lluvia helada y aguanieve desde la noche de Nochebuena hasta el día de Navidad.

Estas condiciones suelen generar riesgos adicionales, ya que la acumulación de hielo puede afectar la circulación vehicular y provocar interrupciones en el suministro eléctrico. La presencia de una franja de transición térmica favorece este tipo de fenómenos, difíciles de prever con exactitud en escalas locales.

Hacia el centro y este de EE.UU., la humedad proveniente del Golfo de México contribuirá al desarrollo de lluvias en los valles de Ohio y Tennessee durante el miércoles. A su vez, una nueva área de baja presión se formará sobre el valle medio del Mississippi y avanzará hacia el este.

Este sistema llevará precipitaciones al Atlántico Medio durante la mañana de Navidad, mientras que, en su borde norte, persistirá el riesgo de lluvia helada y nieve ligera en sectores del norte de la región. La interacción de estos eventos explica la diversidad de fenómenos previstos para el mismo periodo, desde lluvias intensas en el oeste hasta nevadas y mezclas invernales en el este.