El duro pronóstico del clima que enfrenta California para los próximos diez días: “Va a ser realmente malo”

El clima en California se encamina hacia un escenario complejo y potencialmente peligroso de cara a las próximas semanas, con un patrón que encendió las alertas por la posible llegada de ríos atmosféricos, nevadas significativas en zonas montañosas y condiciones adversas para el transporte.

Ríos atmosféricos en California

Un informe del Climate Prediction Center (CPC) describió un escenario dominado por una configuración específica de la circulación atmosférica.

La presencia de una dorsal en niveles medios sobre el mar de Bering, combinada con una vaguada en el noreste del Pacífico, creará las condiciones ideales para que una serie de ríos atmosféricos impacte de manera reiterada sobre el oeste de Estados Unidos.

El Climate Prediction Center (CPC) ha emitido una alerta con una probabilidad superior al 60% de precipitaciones intensas en la costa de California para los días 24 y 25 de diciembre CPC

Este patrón sostendrá la llegada continua de humedad desde el océano hacia la costa, con especial énfasis inicial en el sur y centro de la costa oeste, incluida gran parte de California.

Con el correr de los días, el foco de estos eventos tenderá a desplazarse hacia el noroeste del Pacífico, aunque sin eliminar el riesgo para el territorio del Estado Dorado.

El CPC indicó una probabilidad alta, superior al 60%, de precipitaciones intensas en la mayor parte de la costa de California durante el período del 24 al 25 de diciembre.

Un riesgo moderado, estimado entre el 40% y el 60%, abarcó prácticamente todo el Estado Dorado entre el 24 y el 26 de diciembre.

Las zonas de la costa oeste, con excepción del área de San Diego y sus alrededores, quedaron señaladas como áreas con potencial de inundaciones.

Ryan Maue, meteorólogo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), advirtió en su cuenta de X que “esto va a ser realmente malo”, en referencia a esta “avalancha de ríos atmosféricos”, según describió.

Ryan Maue, meteorólogo de la NOAA, describió la situación como "realmente mala" debido a la frecuencia y potencia de estos sistemas X: Ryan Maue

Riesgos climáticos para viajes, infraestructura y comunidades en California

Los mensajes clave difundidos por la NOAA subrayaron que los ríos atmosféricos no solo aportarán lluvias abundantes, sino que también introducirán una combinación peligrosa de factores meteorológicos.

Las precipitaciones persistentes, sumadas a vientos fuertes y nieve en zonas elevadas, configurarán un escenario de múltiples amenazas simultáneas.

Entre los principales impactos previstos se destacaron las inundaciones repentinas, los deslizamientos de tierra y las dificultades severas para el tránsito por pasos montañosos.

Las áreas que sufrieron incendios forestales recientemente aparecieron como especialmente vulnerables, ya que los suelos quemados tenderán a absorber menos agua, lo que aumenta el riesgo de aludes de barro y flujos de escombros.

Se advirtió sobre posibles interrupciones del transporte terrestre en rutas clave, en especial en regiones montañosas.

Las autoridades contemplaron cortes de energía eléctrica en algunas zonas, asociados a la combinación de vientos intensos y precipitaciones abundantes.

Los riesgos se extenderán tanto a comunidades costeras como a sectores del interior, dependiendo de la trayectoria y persistencia de cada sistema.

Se ha identificado un riesgo alto de nieve intensa para la cordillera de Klamath y la Sierra Nevada entre el 24 y el 26 de diciembre Marcio Jose Sanchez - Marcio Jose Sanchez / AP

Nieve intensa en la Sierra Nevada y otras cordilleras

Además de la lluvia, los pronósticos señalaron un riesgo elevado de nevadas significativas en regiones montañosas clave del oeste. El CPC identificó un riesgo alto de nieve intensa en la cordillera de Klamath y en la Sierra Nevada entre el 24 y el 26 de diciembre, un factor que añade complejidad al panorama climático de California.

La acumulación de nieve en estas áreas resultará relevante no solo por el impacto inmediato sobre la movilidad y la seguridad, sino también por su influencia en el balance hídrico del estado.