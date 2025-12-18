¿Nieve en Nueva York para Navidad? Las posibilidades de una tormenta para esta fecha, según The Old Farmer’s Almanac

Las proyecciones climáticas para la Navidad 2025 ofrecen un panorama con matices para Nueva York. Mientras los pronósticos de largo plazo anticiparon condiciones invernales en amplias zonas del estado, las previsiones más cercanas en el tiempo muestran un escenario más complejo, con cambios bruscos de temperaturas, lluvias, vientos intensos y frío.

Cómo estará el clima en el estado de Nueva York para Navidad, según Old Farmer’s Almanac

Las previsiones de The Old Farmer’s Almanac para la semana de Navidad contemplan diferentes condiciones según la región. Para el noreste de Estados Unidos, donde se incluye el estado de Nueva York, el organismo anticipó un período marcado por temperaturas muy frías y la presencia de nevadas intermitentes.

Según la información provista por el Old Farmer’s Almanac para la semana de Navidad de 2025, parte del noreste podría enfrentar caminos cubiertos de nieve y condiciones invernales persistentes Old Farmer’s Almanac

El pronóstico no se presentó como un detalle día por día, sino como una tendencia regional pensada especialmente para quienes viajan durante las fiestas.

En ese marco, The Old Farmer’s Almanac señaló que buena parte del noreste podría enfrentar caminos cubiertos de nieve y condiciones invernales persistentes, con episodios de precipitaciones sólidas que complicarían la circulación.

Esa descripción colocó al estado de Nueva York dentro de la franja con mayores probabilidades de nieve durante la semana navideña, en contraste con otras regiones del país norteamericano que mostrarían cielos despejados y temperaturas más suaves.

El pronóstico para la ciudad de Nueva York: cambios marcados antes de Navidad

El informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para la ciudad de Nueva York adelantó que, desde el jueves 18 de diciembre, un sistema de alta presión se alejará gradualmente, lo que dará paso al ingreso de frentes fríos y a un escenario más inestable.

Hacia el final de esta semana, la ciudad de Nueva York volverá a tener temperaturas por debajo del punto de congelación Adam Gray - FR172090 AP

En los días iniciales, el NWS indicó que el área atravesará un período seco y relativamente templado, con temperaturas que subirán por encima del punto de congelación. Las máximas se ubicarán en valores entre 40°F y 50°F (alrededor de 4°C a 9°C), lo que favorecerá un deshielo significativo de cualquier cobertura de nieve previa.

El panorama cambiará de manera abrupta hacia el final de la semana. Un fuerte frente frío avanzará desde el oeste durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, acompañado por lluvias intensas y ráfagas de viento.

El NWS advirtió que los vientos podrían alcanzar entre 45 y 50 millas por hora (72 a 80 km/h), con una baja probabilidad de superar las 55 millas por hora (89 km/h) en zonas puntuales, especialmente a lo largo de la costa.

El paso de ese frente frío llevará consigo un descenso marcado de las temperaturas y un cambio en el tipo de precipitaciones. El organismo señaló que, detrás del frente, el aire más frío podría permitir una mezcla de lluvia y nieve en sectores del interior, aunque en la ciudad el predominio inicial sería la lluvia. A medida que el sistema se aleje, el ingreso de aire frío devolverá condiciones más invernales hacia el viernes por la noche y el sábado.

Las temperaturas bajarán nuevamente por debajo del punto de congelación durante las noches, con máximas diurnas más bajas que en jornadas anteriores. Sin embargo, el informe del NWS dejó en claro que las precipitaciones se disiparán con rapidez y que el fin de semana comenzará con tiempo seco y frío estacional, un factor que limitará la posibilidad de acumulaciones significativas de nieve en la ciudad.

Qué se considera una “Navidad Blanca” en Nueva York

Para dimensionar las probabilidades reales, resulta fundamental entender la definición oficial. En Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional considera que existe una Navidad blanca cuando se observa al menos una pulgada (2,54 centímetros) de nieve en el suelo durante la mañana del 25 de diciembre. No alcanza con una nevada leve ni con copos aislados, sino que la clave es que esté acumulada y visible.

Bajo ese criterio, una nevada ocurrida días antes que logre mantenerse hasta Navidad también cuenta, siempre que supere ese umbral mínimo. Este detalle explica por qué algunas Navidades se consideran “blancas”, incluso sin nieve que caiga el mismo 25 de diciembre por la mañana.

Para que una navidad sea considerada "blanca" tiene que haber una acumulación mínima de una pulgada (2,5 cm) de nieve en el suelo durante la mañana del 25 de diciembre CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El antecedente histórico y las chances actuales de nieve para Navidad en Nueva York

Un informe de Fox News, con el análisis del meteorólogo Nick Gregory, puso números concretos a la expectativa. Según esa evaluación, la ciudad de Nueva York tiene apenas un 11% de probabilidad de registrar una Navidad blanca en 2025. El dato surge del análisis estadístico y de las condiciones previstas para los días previos a la festividad.

La última Navidad blanca en la Gran Manzana ocurrió el año pasado, mientras que antes de eso hubo que remontarse hasta 2009. En otras ocasiones destacadas, como en 2002, Central Park registró cinco pulgadas (12,7 centímetros) de nieve.

El récord de nevada en Navidad fue de siete pulgadas (17,78 centímetros) en 1909, mientras que la mayor profundidad registrada alcanzó ocho pulgadas (20,32 centímetros) en 1912.