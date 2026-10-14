Actualizaciones de la MTA: las cámaras automáticas que podrían aumentar las multas a conductores en Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) amplió el sistema de cámaras automáticas que controla el cumplimiento de las normas de tránsito en los carriles y las paradas de autobuses del área metropolitana. La medida busca reducir las obstrucciones, mejorar la velocidad del transporte público y evitar maniobras que ponen en riesgo a los pasajeros.

La MTA amplía las cámaras automáticas y las multas en Nueva York: qué conductas serán sancionadas

Según la actualización publicada por la MTA el 12 de octubre, el programa Automated Camera Enforcement (ACE) ya opera en 76 rutas de autobuses y beneficia a más de un millón de pasajeros durante un día laborable promedio.

La iniciativa utiliza cámaras instaladas en los propios vehículos para detectar infracciones y contempla un período inicial de advertencias antes de comenzar a emitir sanciones económicas en las nuevas rutas incorporadas.

Estos son los principales puntos que deben conocer los conductores:

Expansión del sistema : las cámaras automáticas ACE ya funcionan en 76 rutas de autobuses de Nueva York.

: las cámaras automáticas ACE ya funcionan en 76 rutas de autobuses de Nueva York. Multas progresivas : las sanciones comienzan en US$50 y aumentan en US$50 por cada infracción adicional, hasta alcanzar un máximo de US$250 por cada una.

: las sanciones comienzan en US$50 y aumentan en US$50 por cada infracción adicional, hasta alcanzar un máximo de US$250 por cada una. Conductas vigiladas : el sistema detecta vehículos que circulan o permanecen detenidos en carriles exclusivos para autobuses, bloquean paradas o estacionan en doble fila en los corredores controlados.

: el sistema detecta vehículos que circulan o permanecen detenidos en carriles exclusivos para autobuses, bloquean paradas o estacionan en doble fila en los corredores controlados. Período de advertencia : las nuevas rutas incorporadas al programa atraviesan una etapa inicial de 60 días, durante la cual se envían avisos antes de comenzar a aplicar multas.

: las nuevas rutas incorporadas al programa atraviesan una etapa inicial de 60 días, durante la cual se envían avisos antes de comenzar a aplicar multas. Revisión de las infracciones : cada caso es examinado por un empleado municipal antes de que se emita la sanción.

: cada caso es examinado por un empleado municipal antes de que se emita la sanción. Consecuencias adicionales: las multas impagas pueden generar cargos extra y, en determinadas circunstancias, provocar la inmovilización o el remolque del vehículo o el bloqueo de su registro.

Las cámaras automáticas de la MTA llegaron a nuevas rutas de Queens

En un comunicado difundido el 10 de septiembre, New York City Transit, organismo perteneciente a la MTA, anunció que dos servicios adicionales de autobuses de Queens incorporarían el sistema Automated Camera Enforcement.

La MTA advirtió que el impuesto de US$1000 millones pone en riesgo la renovación de la flota de transporte, que incluye la compra de nuevos vagones de metro, trenes de cercanías y autobuses Imagen ilustrativa generada con IA

Las rutas identificadas fueron la Q25 y las Q63/Q66, que comenzarían sus respectivos períodos de advertencia de 60 días el lunes 14 de septiembre.

La decisión se enmarcó en el plan Next Stop: Fast Buses, Better Service, diseñado para conseguir que los autobuses circulen de manera más rápida y confiable.

El programa contempla tanto la ampliación de las cámaras automáticas como el trabajo conjunto con organismos municipales para reforzar el control de los carriles destinados al transporte público.

Con la incorporación de las nuevas rutas, la MTA indicó en septiembre que alcanzaría un total de 19 rutas activadas durante 2026, dentro de un objetivo de expansión que contemplaba sumar el sistema a otras 25 rutas a lo largo del año.

De acuerdo con el comunicado de New York City Transit, la Q25 y las Q63/Q66 transportan en conjunto aproximadamente 47.700 pasajeros durante un día laborable.

Cuánto cuestan las multas de la MTA y qué pasa con los conductores reincidentes

Uno de los aspectos más destacados del programa es la estructura progresiva de las sanciones. Las multas comienzan en US$50 y aumentan de forma progresiva hasta US$250 por infracción.

El esquema de sanciones aplica multas económicas progresivas que inician en 50 dólares por la primera infracción y aumentan en tramos de US$50 hasta un tope de US$250 por reincidencia MTA - MTA

La escala establecida por la MTA funciona de la siguiente manera:

Primera infracción : US$50.

: US$50. Segunda infracción : US$100.

: US$100. Tercera infracción : US$150.

: US$150. Cuarta infracción : US$200.

: US$200. Quinta infracción y posteriores: hasta US$250 por multa.

El organismo aclara que las sanciones civiles del sistema ACE no afectan el historial de conducción ni las tarifas del seguro automotor. No obstante, dejar una multa sin pagar puede tener consecuencias adicionales. Entre ellas se encuentran los recargos por demora y otras medidas administrativas relacionadas con el vehículo.