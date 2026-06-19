Adams lo intentó: Mamdani busca ponerle fin por ley a una atracción emblemática del Central Park en Nueva York

La muerte de un turista de 18 años durante un paseo en carruaje dentro de Central Park aceleró los pedidos para prohibir definitivamente esta actividad histórica y colocó a las autoridades locales bajo presión para tomar una decisión que otros alcaldes ya intentaron impulsar sin éxito. Ahora, Zohran Mamdani busca avanzar donde sus antecesores fracasaron y ponerle fin a una tradición de más de 150 años.

Muerte de un turista en Central Park: cómo ocurrió el accidente con el carruaje

Según informó Associated Press, Romanch Mahajan, un joven de 18 años oriundo de India, murió el 17 de junio tras caer de un carruaje tirado por caballos que recorrió descontroladamente un sector de Central Park sin la supervisión de su conductor.

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La familia viajó a Estados Unidos para celebrar la graduación secundaria del adolescente. Además, el mismo día de su llegada, el joven recibió la noticia de que había fue aceptado en una universidad de Jaipur.

De acuerdo con el relato de su padre, la familia visitó algunos de los sitios turísticos más emblemáticos de la ciudad, entre ellos la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn. Durante el paseo en carruaje dentro del parque, el conductor descendió momentáneamente para tomar una fotografía de los pasajeros.

Fue entonces cuando el caballo se asustó y corrió. La madre de Romanch cayó del vehículo y el adolescente saltó para intentar ayudarla. “Estaba gritando: ‘¡Mamá!’”, relató su padre, según recogió Associated Press. El joven se golpeó la cabeza contra el suelo. El carruaje continuó con su camino, chocó contra otro vehículo similar y finalmente volcó. El resto de la familia sufrió heridas menores.

Carruajes de caballos en Central Park: ocho incidentes registrados en 13 meses

La tragedia no surgió en un vacío. Desde hace décadas, organizaciones defensoras de los animales denuncian que los caballos utilizados en los carruajes trabajan en condiciones inadecuadas y están expuestos a múltiples riesgos. Associated Press señaló que este fue el octavo incidente relacionado con caballos registrado en Central Park durante los últimos 13 meses.

Zohran Mamdani buscará concretar las medidas que no pudieron sus antecesores contra los carruajes Archivo

La organización Central Park Conservancy, encargada de administrar el parque de 843 acres (341 hectáreas), sostuvo que la convivencia entre caballos, peatones, ciclistas, corredores y scooters motorizados ya no es segura. La entidad también recordó que otras ciudades estadounidenses, como Chicago y San Antonio, eliminaron este tipo de atracciones turísticas.

Por su parte, Edita Birnkrant, directora del grupo New Yorkers for Clean, Livable, and Safe Streets, aseguró que existe un historial contundente de problemas. “El registro es innegable: choques, fugas, muertes de caballos, lesiones y ahora una devastadora pérdida de una vida humana”, afirmó. Los propietarios de los carruajes rechazan esas acusaciones y sostienen que los animales reciben los cuidados adecuados y que las instalaciones cumplen con las normas establecidas.

De Blasio y Adams: promesas y posturas sobre los carruajes de Central Park

Durante años, varios alcaldes prometieron eliminar esta actividad, pero ninguno logró concretarlo. El exalcalde Bill de Blasio aseguró durante su campaña de 2013 que prohibiría los carruajes desde su primer día de gestión. Sin embargo, tras ocho años en el cargo, no pudo avanzar por la resistencia política dentro del Concejo Municipal, indicó Gothamist.

Más recientemente, Eric Adams también se manifestó en contra de la industria durante la etapa final de su único mandato, aunque tampoco consiguió impulsar una prohibición.

Ahora, el actual alcalde Zohran Mamdani retomó esa promesa y aseguró que trabajará junto a los legisladores, los trabajadores del sector y los defensores de los animales para ponerle fin definitivamente. “Entregaremos una transición justa que proteja a los trabajadores mientras terminamos de una vez por todas con los carruajes tirados por caballos en Central Park”, expresó, según consignó Gothamist.

Zohran Mamdani y los carruajes: el proyecto que podría aprobarse en julio

Según informó Gothamist, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunció que en julio se realizará una audiencia pública para debatir la denominada Ley Ryder.

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La iniciativa recibió su nombre en homenaje a un caballo que colapsó en una calle de Manhattan en agosto de 2022 y que posteriormente debió ser sacrificado. El proyecto contempla una eliminación gradual de la actividad y busca ofrecer alternativas laborales a los trabajadores afectados.

De acuerdo con la información publicada por The Washington Post, la propuesta incluye:

Suspender la emisión de nuevas licencias para carruajes.

Mantener congelado el número actual de permisos, que asciende a 68.

Eliminar progresivamente la actividad en un plazo de dos años.

Ofrecer capacitación laboral y asistencia para conseguir nuevos empleos a conductores y propietarios.

Reubicar a los aproximadamente 200 caballos en santuarios u otros espacios más adecuados.

Christopher Marte, impulsor de la iniciativa, aseguró que existe un fuerte respaldo político para avanzar. “Tenemos mucho impulso y viento a favor. Vamos a seguir trabajando para terminar con esta práctica inhumana que ya no debería existir”, afirmó.