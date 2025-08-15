¿Adiós a los caballos de carruaje en Central Park? La propuesta que analiza Nueva York

La Central Park Conservancy, entidad que administra el parque más famoso de Nueva York, ha solicitado a los funcionarios de la ciudad que prohíban los carruajes tirados por caballos. Además, ha expresado su apoyo a un proyecto de ley que busca poner fin a esta práctica, alegando razones de bienestar animal y de seguridad para el público.

Por qué buscan prohibir los carruajes con caballos en el Central Park de NYC

De acuerdo con The New York Times, esta es la primera vez que la Central Park Conservancy, la entidad que administra Central Park, toma una postura oficial sobre la polémica de prohibir los carruajes tirados por caballos, un tema que ha estado en discusión en los últimos años.

Hay voces a favor y en contra sobre prohibir los carruajes con caballos en Central Park (Unsplash)

La entidad indicó que apoya la llamada ley Ryder, una iniciativa pendiente en el ayuntamiento que prohibiría esta práctica en toda la ciudad. Asimismo, el grupo de líderes instó al alcalde Eric Adams y a la presidenta del Consejo, Adrienne Adams, a respaldar el proyecto.

Betsy Smith, presidenta de la organización, declaró en una carta a la que tuvo acceso The New York Times que el apoyo a la prohibición se debe a cuestiones de salud pública y seguridad de los visitantes, ante el aumento récord de turistas en los últimos meses.

“En pocas palabras, esta práctica ya no es compatible con las realidades de un espacio público moderno que es muy utilizado. Creemos que ya es hora de pasar la página, como lo han hecho otras grandes ciudades”, comentó Smith en otra declaración ante los medios.

Accidentes con caballos en Central Park

De acuerdo con ABC, las razones para prohibir los carruajes tirados por caballos en el parque no fueron precisamente por la seguridad y bienestar de los animales, sino por la de los visitantes, ya que se han registrado algunos incidentes recientemente.

Se han registrado varios accidentes que involucran carruajes con caballos en Central Park (Unsplash)

En mayo de 2025, un caballo de carruaje se soltó de sus riendas y galopó en Central Park. Además, dos carruajes de este tipo chocaron dentro del parque. Estos accidentes son poco frecuentes, pero muy peligrosos, aseguró la organización.

A principios de agosto de 2025, un caballo llamado “Lady” se desplomó y murió en una calle de Hell’s Kitchen, después de abandonar su establo en Central Park y dirigirse hacia su casa. El animal apenas comenzaba su carrera como caballo de tiro en Nueva York, tras llegar a la ciudad en junio.

La muerte de “Lady” se dio semanas después de que el conductor de carruajes Ian McKeever fuera absuelto de los cargos de crueldad animal, tras el desplome de su caballo Ryder en una calle de Manhattan en 2022, informó la cadena.

Apoyo y rechazo sobre la prohibición de carruajes con caballos

Un portavoz de la alcaldía neoyorquina indicó al NYT que la administración trabaja para integrar a las partes interesadas y mantener seguros los parques, animales y ciudadanos.

Buscan que se apruebe una ley para prohibir los carruajes con caballos en Nueva York (Unsplash)

Por su parte, David Saltonstall, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Central Park Conservancy, dijo a ABC que están preocupados cada vez más por la seguridad de los visitantes a medida que el parque se llena cada vez más.

En contraste, John Samuelsen, presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores del Transporte, que representa a los conductores de carruajes, arremetió contra los líderes de la organización conservacionista, al asegurar que la prohibición dejaría sin empleo a cerca de 200 personas.

Agregó que el Central Park Conservancy va contra la visión de los arquitectos del parque, Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, quienes lo diseñaron en la década de 1850 para que los carruajes con caballos circularan por el lugar.

Actualmente, en Central Park hay 68 propietarios de carruajes, 183 caballos con y 231 conductores, todos con licencia, según declaraciones del sindicato al NYT.