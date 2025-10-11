Eric Adams exigió la aprobación de esta ley en Nueva York: “¿Quieren que otra persona resulte herida?”

Eric Adams exigió la aprobación de una ley en la ciudad de Nueva York para evitar accidentes relacionados con un icónico vehículo en la Gran Manzana. En específico, la legislación Intro 0967, presentada en 2024, tiene como objetivo eliminar gradualmente los famosos carruajes tirados por caballos que utilizan a diario cientos de personas, especialmente turistas.

Qué dice la ley sobre carruajes de caballos que apoya Eric Adams en Nueva York

Ryder’s Law es un proyecto de ley que busca eliminar progresivamente y prohibir el uso de carruajes tirados por caballos en Nueva York. Fue presentado por el concejal Robert Holden y cuenta con el apoyo de Adams, que instó en sus redes sociales a aprobar la norma con celeridad.

El alcalde Eric Adams instó al Ayuntamiento a aprobar la ley en sus redes sociales @NYCMayor

“¿El Ayuntamiento espera a que otro caballo se muera o se descontrole? ¿Es necesario que un neoyorquino resulte herido para que actúen? ¿Y qué pasa con los turistas?”, expresó en su cuenta de X (ex Twitter).

En esa misma publicación, enfatizó en la importancia de dejar atrás este tipo de transporte típico de Nueva York: “Los carruajes tirados por caballos no tienen cabida en nuestra ciudad. ¡Aprueben la Ley Ryder ya!”.

En un comunicado emitido a mediados de septiembre pasado, el alcalde explicó que, si bien son un ícono de la Gran Manzana, “una serie de incidentes en los últimos años han suscitado preocupación por el bienestar de los caballos, así como por la seguridad de peatones, ciclistas, conductores y los propios operadores de carruajes”.

Buscan que se apruebe una ley para prohibir los carruajes con caballos en Nueva York (Unsplash)

En este contexto, pidió al Ayuntamiento “que haga lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: acabar con la industria de los carruajes tirados por caballos en la ciudad de Nueva York y ayudar a mantener seguros a todos los neoyorquinos, incluidos nuestros animales”.

¿Qué dice la ley que pretende eliminar los carruajes en Nueva York?

La legislación propone una eliminación progresiva de la industria de carruajes tirados por caballos en la Gran Manzana. La misma terminaría con una prohibición total de operación programada para entrar en vigencia en junio de 2026.

Así se llevaría a cabo el proceso gradual de prohibición:

Licencias de caballos : no se aceptará ninguna solicitud nueva de licencia para un caballo después del 31 de mayo de 2026. Las renovaciones serían por tiempo limitado hasta el 1° de junio de 2026.

: no se aceptará ninguna solicitud nueva de licencia para un caballo después del 31 de mayo de 2026. Las renovaciones serían por tiempo limitado hasta el 1° de junio de 2026. Licencia de vehículos : el comisionado no expedirá nuevas licencias para un taxi tirado por caballos ni aceptará solicitudes para ellas.

: el comisionado no expedirá nuevas licencias para un taxi tirado por caballos ni aceptará solicitudes para ellas. Licencia de conductores: no se emitirán más licencias para conductores de carruajes tirados por este animal ni se aceptarán solicitudes.

Los últimos accidentes reavivaron el debate en Nueva York (Unsplash)

El plan también incluye un programa laboral para facilitar la reubicación de los trabajadores del sector en otras áreas de empleo, al tiempo que se buscará garantizar el acompañamiento y la capacitación.

Los accidentes que reavivaron el debate en Nueva York sobre los carruajes en Nueva York

El 1° de septiembre de 2025, un caballo de carruaje se desbocó en Central Park. El animal, llamado Bambi, corrió sin nadie a las riendas, asustó a los visitantes y provocó que tres pasajeros del carruaje saltaran del vehículo a toda velocidad, según informó New York Post.

Poco antes, en agosto, otro animal se desplomó y murió en West 51st Street y 11th Avenue, lo que volvió a poner en el centro de la atención las propuestas de reforma o cierre de la industria de carruajes, de acuerdo con CBS News.