Alcalde de Nueva York, sobre las redadas del ICE: “La seguridad pública no se logra con agentes armados y enmascarados”

Una jueza federal bloqueó una ley de Nueva York que prohibía a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizar máscaras durante los operativos migratorios. Después de conocerse la noticia, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, cuestionó el fallo y aseguró que la seguridad pública “no se logra con agentes armados y enmascarados”.

Qué dijo Zohran Mamdani sobre el uso de máscaras durante las redadas del ICE

El alcalde presentó la postura en su cuenta de X. Luego de compartir una nota del The New York Times, hizo un llamado a la comunidad migrante afectada por los operativos migratorios.

Mamdani le recordó a la comunidad migrante en Nueva York la asistencia legal que pueden utilizar X/@NYCMayor

“La seguridad pública no se logra con agentes armados y enmascarados que saquen gente de nuestras calles. A los inmigrantes neoyorquinos: pertenecen a esta ciudad, y esta ciudad los apoya“, dijo.

Para cerrar su breve escrito, le recordó a los migrantes las diferentes alternativas para solicitar asistencia legal, en las que se encuentra su línea telefónica gratuita al 1-800-354-0365. “Está disponible sin importar su estatus migratorio”, enfatizó.

La reacción de Mamdani a los operativos del ICE en Nueva York

Esta no es la primera vez que Mamdani hace alusión a las redadas migratorias coordinadas por la agencia federal. En una conferencia de prensa en junio de 2026, sostuvo que estos actos eran “innecesarios” para mantener el orden público y la paz social.

“Quiero ser muy claro sobre el hecho de que creo que las redadas de ICE son crueles, inhumanas. No hacen nada para servir al interés de la seguridad pública”, aseguró el demócrata.

Luego agregó: “He compartido eso directamente con el presidente y lo he compartido en público; es un sentimiento que muchos neoyorquinos comparten”.

El pasado 22 de julio, el alcalde también descartó cualquier posibilidad de que la Gran Manzana trabaje con el ICE. “Nunca colaboraremos en la aplicación de leyes migratorias civiles”, manifestó.

En qué consiste la nueva orden federal que beneficia al ICE en Nueva York

El 3 de agosto, la jueza Mae D’ Angostino emitió una orden que bloqueaba la normativa que prohibía a los agentes usar coberturas faciales durante sus operaciones y presentar una identificación visible, como sus nombres o números de placa.

La jueza federal aseguraba que la labor del agentes del ICE es facultad del gobierno federal, no de los estados Fotomontaje realizado con IA

Según el documento legal, las leyes regulaban a la agencia federal, lo cual violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, ya que esta decisión corresponde a las gobierno federal y no a los estados.

“La jurisprudencia consolidada establece que las autoridades federales, no las estatales, son las que dictan las políticas que rigen la aplicación de las leyes federales de inmigración”, estipuló el escrito.

Pese al bloqueo, la magistrada permitió que proceda la prohibición de Nueva York sobre la colaboración formal (acuerdos 287(g) entre la policía local y los agentes de inmigración. Esta medida entrará en vigor el 25 de agosto.