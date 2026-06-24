Allanamientos confirmados: el operativo entre el FBI y el NYPD por la red de sobornos policiales en Nueva York

Una serie de allanamientos realizados este miércoles en Nueva York alcanzó viviendas de altos mandos actuales y retirados del Departamento de Policía local. Los registros, ejecutados por autoridades federales y municipales, forman parte de una investigación por presuntos sobornos vinculada a la conducta de Jeffrey Maddrey, exjefe de Departamento del NYPD. En paralelo, pero en una causa separada, el FBI arrestó a Frank Carone, exjefe de gabinete del exalcalde Eric Adams.

Allanamientos en Nueva York por una investigación sobre sobornos dentro del NYPD

Según informó CBS News, agentes del FBI, integrantes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y representantes de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, llevaron adelante allanamientos durante la mañana del miércoles en distintos domicilios de la ciudad como parte de una investigación centrada en presuntas irregularidades cometidas por miembros actuales y antiguos de la fuerza policial.

El jefe asistente James McCarthy, comandante de la zona de Manhattan South, fue apartado de sus funciones de manera inmediata tras conocerse su vinculación con la pesquisa ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las órdenes de registro forman parte de una pesquisa conjunta que se encuentra en marcha desde hace tiempo y que está relacionada con la conducta del exjefe del Departamento de Policía, Jeffrey Maddrey.

De acuerdo con funcionarios de las fuerzas de seguridad citados por CBS, la investigación está enfocada específicamente en acusaciones vinculadas a sobornos.

Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda de Maddrey, quien se convirtió en una de las figuras centrales del caso. Las autoridades no dieron a conocer públicamente detalles adicionales sobre la evidencia buscada durante los registros, aunque confirmaron que el operativo forma parte de una estrategia coordinada entre organismos locales y federales.

FBI y NYPD profundizan una investigación que alcanza a funcionarios actuales

Además de Maddrey, la investigación también involucra a James McCarthy, actual jefe asistente y comandante de la zona policial Manhattan South. Según informó un portavoz del NYPD a CBS News, sus funciones fueron modificadas de manera inmediata y se dispuso su traslado a otra dependencia.

La vacante fue ocupada por la jefa asistente Melissa Eger, quien asumió las responsabilidades operativas que tenía McCarthy hasta que la investigación avance y se determine el alcance de las acusaciones.

El homenaje del NYPD a los oficiales caídos

La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, sostuvo que una de sus prioridades desde que asumió el mando de la mayor fuerza policial del país norteamericano es erradicar cualquier conducta asociada a la corrupción dentro de la institución.

En un comunicado citado por CBS, Tisch expresó: “Cuando me convertí en comisionada de Policía, prometí a los neoyorquinos que bajo mi liderazgo el NYPD actuaría con integridad y que habría una investigación exhaustiva sobre cualquier denuncia que indicara que miembros del servicio no cumplieron con ese estándar”.

El operativo se vincula con investigaciones previas sobre Jeffrey Maddrey

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, la investigación actual tiene origen en un escrutinio previo sobre la actuación de Jeffrey Maddrey, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Policía durante la gestión del exalcalde Eric Adams.

Las pesquisas cuentan con la participación de fiscales federales de Manhattan y, al menos parcialmente, están orientadas a determinar la existencia de una trama de sobornos que habría involucrado a funcionarios policiales de alto rango.

Mano derecha de Eric Adams: el FBI arresta a Frank Carone en una causa por corrupción

En una causa separada y no relacionada con los allanamientos del NYPD, el FBI arrestó a Frank Carone, exjefe de gabinete de Adams.

En una causa paralela, el FBI detuvo a Frank Carone, exjefe de gabinete del exalcalde Eric Adams, bajo cargos de soborno relacionados con la adjudicación irregular de un contrato municipal Damian Dovarganes - AP

Según la acusación citada por AP, los fiscales sostienen que Carone habría aceptado más de US$100 mil en sobornos para favorecer la adjudicación de un contrato municipal de vivienda de emergencia para migrantes a un hotel de Queens. Los cargos alcanzan también a Anthony Carone, hermano del exfuncionario; Yan Po Zhu, propietario del hotel; y Crystal Chen, empleada del establecimiento.