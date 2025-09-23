El escándalo que persigue a Eric Adams y lo aleja de la alcaldía de Nueva York

Un entramado de causas penales, renuncias y allanamientos marcó el mandato de Eric Adams y complicó su intento de reelegir como alcalde de Nueva York en las elecciones de 2025. Las pesquisas federales abrieron dos frentes sobre su entorno y sobre él: una causa en el Distrito Sur por donaciones y favores vinculados a Turquía, y otra en el Distrito Este, que puso el foco en redes de influencia asociadas a China.

Un caso judicial que erosiona la candidatura de Eric Adams en Nueva York

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 26 de septiembre de 2024 una acusación por fraude, soborno y aportes ilegales. Los documentos describieron mejoras de vuelos y suites de hotel a cambio de gestiones oficiales, además de aportes fraccionados mediante testaferros y contribuciones de origen extranjero. En paralelo, tal como indicó The New York Times, el Distrito Este examinó el circuito de recaudación y vínculos de Winnie Greco, histórica asesora de Adams, dentro de organizaciones ligadas al llamado “Frente Unido”.

Al menos diez ayudantes, asociados y designados resultaron acusados en distintos expedientes. Varios altos funcionarios renunciaron antes de la imputación de 2024 y el caso ensució la gestión del alcalde neoyorquino y complicó sus intenciones de ir por la reelección en el cargo en estas elecciones locales de 2025.

A comienzos de este año, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) bajo la administración Trump sostuvo que el proceso contra el alcalde limitaba su “capacidad de dedicar toda su atención y recursos a la inmigración ilegal y el crimen violento”.

Luego, en abril, el juez federal Dale Ho desestimó el caso “con perjuicio”. Según informó Associated Press, el magistrado señaló que no emitía opinión sobre el fondo, pero cuestionó la justificación del organismo federal para retirar los cargos. “Todo aquí parece un trato: desestimación de la acusación a cambio de concesiones en la política migratoria”, escribió.

Qué dijo el alcalde Eric Adams sobre los cargos de corrupción

De acuerdo a ABC News, Adams negó los delitos y pidió disculpas por el clima que rodeó a su administración. “A aquellos neoyorquinos que tienen que tomar su periódico y leer este titular, todo lo que puedo decirles es que lo siento y que estoy comprometido con esta ciudad”, afirmó.

Asimismo, el mandatario insistió en su inocencia, sostuvo que el caso tuvo motivaciones políticas y se definió así: “Soy un demócrata moderado pragmático que cree en la familia, la seguridad pública, el empleo, la defensa de los negocios y todas aquellas cosas que hacen que las ciudades sean saludables”.

Winnie Greco y la red de recaudación vinculada a China

Greco, asesora cercana de Adams, apareció en varias investigaciones. El FBI allanó sus residencias en el Bronx y poco después dejó la administración local. Su nombre se vinculó a un episodio llamativo: una periodista recibió de ella una bolsa de papas fritas que contenía dinero en efectivo, hecho que la funcionaria describió como un malentendido.

Además, organizó eventos de recaudación en los que se reunieron cientos de aportes por montos de 249 y 250 dólares, justo en el límite que permite a las campañas acceder a los generosos fondos de contrapartida de la ciudad. Esa dinámica permitió que una sola velada se transformara en decenas de miles de dólares en apoyos públicos adicionales.

Sin embargo, The New York Times reveló que tres personas cuyos nombres aparecían como donantes aseguraron a la prensa que nunca entregaron dinero, lo que alimentó las sospechas de aportes con testaferros.

El Distrito Este examinó además lazos de figuras del ecosistema comunitario chino en Nueva York. Los materiales judiciales y periodísticos citados en las pesquisas describieron un esquema de influencia que incluyó elogios del entonces presidente del distrito de Brooklyn a la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante viajes a China, y contactos con referentes luego acusados por operar para Pekín.

Las relaciones de Eric Adams con Turquía, bajo investigación federal

Según informó el medio neoyorquino, la acusación del Distrito Sur detalló beneficios de viaje y presiones para sortear inspecciones en favor del consulado turco. Los fiscales también describieron aportes fraccionados y fondos de origen extranjero a la campaña a la alcaldía en 2021. Esos aportes, sumados al programa de fondos públicos de contrapartida de Nueva York, multiplicaron recursos en una contienda definida por un margen estrecho.

Renuncias y acusaciones en el gabinete de Eric Adams

Cuatro vicealcaldes, el rector del sistema escolar y el comisionado de policía dejaron sus cargos antes de la acusación de 2024. La exasesora principal Ingrid Lewis-Martin quedó acusada de supuestos beneficios personales; aunque se declaró inocente. El alcalde se despegó de esos expedientes y admitió errores en la selección de colaboradores: “Hay gente que trajimos al gobierno que probablemente no estaba preparada para hacerlo, pero debemos seguir adelante”.