Malas noticias para Eric Adams: el insólito intento de soborno que denunció una periodista en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrenta un nuevo escándalo tras la denuncia de un intento de soborno que involucra a su asesora y aliada política, Winnie Greco. El caso salió a la luz luego de que una reportera de The City revelara que recibió un sobre con dinero escondido en una bolsa de papas fritas tras un acto de campaña en Harlem.

¿Eric Adams en problemas? El episodio que encendió las alarmas

La periodista Katie Honan relató en The City que, después del evento de reapertura de la oficina de campaña de Adams en Harlem, Greco se le acercó y la invitó a cruzar la calle. En un Whole Foods cercano, la exfuncionaria le entregó una bolsa abierta de papas sabor crema y cebolla.

La periodista Katie Honan recibió la bolsa de parte de Winnie Greco y descubrió el dinero horas después, cuando revisó el paquete Facebook (The City University of New York)

Aunque Honan rechazó varias veces el obsequio, la asesora gubernamental insistió. Más tarde, al revisar el paquete, descubrió un sobre rojo lleno de billetes de 100 y 20 dólares. Honan intentó devolver el dinero de inmediato, pero Greco le aseguró que ya se había retirado.

Luego, la reportera le escribió: “No puedo aceptar esto, ¿cuándo puedo devolvértelo?”. Pero nunca obtuvo respuesta. En declaraciones posteriores, la funcionaria de Adams reconoció el episodio y pidió disculpas. “Cometí un error. Lo siento mucho. Es una cuestión cultural. Lo siento mucho, querida”, expresó entre reiteraciones.

¿Una cuestión cultural o un intento de soborno?

Luego de pedir disculpas, Greco llamó de nuevo a The City y aconsejó al medio a que se comunicaran con su abogado, Steven Brill. “¿Podemos olvidarnos de esto? Trato de ser una buena persona. Por favor, no publiquen nada sobre mí en las noticias”.

“Solo quería ser su amiga”, añadió la asesora. “Solo quería tener una buena amiga. No es nada”, fue su justificación. En ese sentido, Brill negó que el pago de su clienta a la reportera fuera de alguna manera indebido, aunque también sostuvo: “Puedo entender cómo esto parece extraño”.

Greco, asesora de campaña de Adams, admitió el hecho y lo justificó como un gesto cultural, aunque pidió reiteradas disculpas a la reportera de The City X (@katie_honan)

“Pero les aseguro que la intención de Winnie fue completamente inocente. En la cultura china, a menudo se da dinero a otros como un gesto de amistad y gratitud. Winnie está apenada y avergonzada por cualquier impresión negativa o confusión que esto haya causado”, justificó.

¿Cuál fue la respuesta de la campaña de Eric Adams?

La campaña del alcalde reaccionó con rapidez. El vocero Todd Shapiro confirmó que Greco, quien no ocupa un cargo formal, fue suspendida de inmediato de cualquier actividad política. “Adams no tenía conocimiento previo de este asunto. Siempre ha exigido los más altos estándares éticos y legales”, dijo Shapiro.

Greco es una aliada de larga data del alcalde de Nueva York, y renunció el año pasado a su puesto como enlace del alcalde con la comunidad asiática después de haber sido blanco de múltiples investigaciones. Recientemente, reapareció como una presencia constante en su campaña por la reelección.

Este nuevo episodio de presunta corrupción complica la imagen de Adams, que anteriormente enfrentó investigaciones, en la antesala de las elecciones por la alcaldía de la Gran Manzana el próximo 5 de noviembre.

Intervención de las autoridades: ¿cómo continúa la investigación?

Tras la interacción con Greco, Honan llevó la bolsa de papas fritas y el sobre con dinero a sus editores. Luego, The City se comunicó con el Departamento de Investigación de Nueva York (DOI, por sus siglas en inglés).

Desde hace más de una década, Greco fue una pieza central en la relación del alcalde con la comunidad chino-estadounidense y en la recaudación de fondos X (@MeetThePress)

“El DOI recibió denuncias de The City y no hará más comentarios”, dijo Diane Struzzi, vocera del organismo. Más tarde, fiscales federales de la oficina del fiscal de distrito este de Brooklyn, Joseph Nocella, contactaron a los abogados del medio y un investigador retiró la bolsa de papas que contenía el sobre rojo y el dinero.

La fiscalía federal de Brooklyn investiga a Greco desde principios del año pasado, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanara sus viviendas en febrero de 2024 tras reportajes sobre donaciones ilegales recaudadas en eventos de Adams que ella había organizado.

Winnie Greco y un largo historial de cuestionamientos

Greco, cercana al alcalde neoyorquino por más de una década, ha sido una figura clave en la recaudación de fondos y en los vínculos con la comunidad chino-estadounidense. Durante años colaboró en sus campañas como voluntaria. Se encargaba de conectar donantes y acompañarlo en viajes internacionales.

Sin embargo, algunos contribuyentes admitieron a The City en 2023 que nunca habían aportado o que fueron reembolsados por sus superiores, una práctica prohibida bajo el sistema de financiamiento público que multiplica por ocho las donaciones individuales.

El FBI ya había investigado a Greco en 2024 por presuntas donaciones ilegales recaudadas en eventos vinculados al alcalde X (@THECITYNY)

En su paso por la administración municipal del gobierno de Adams, Greco ocupó el cargo de Directora de Asuntos Asiáticos, con un salario de US$100 mil. Renunció en octubre de 2023 después de que se conocieran denuncias que la vinculaban con: