Apartamentos en Manhattan por US$1122 al mes: quiénes pueden aplicar a la lotería de vivienda en NYC

La lotería de vivienda de Nueva York mantiene abiertas las solicitudes para Willow Tree Residences, un desarrollo ubicado en Manhattan. El programa ofrece 51 estudios con una renta mensual de US$1122 para hogares de una o dos personas que cumplan con los requisitos de ingresos, y la fecha límite para aplicar es el 3 de julio de 2026.

Willow Tree Residences, viviendas asequibles en Manhattan

Ubicado en el corazón de Midtown East, en Manhattan, se abrieron las solicitudes para alquilar apartamentos tipo estudio en Willow Tree Residences. De acuerdo con Secret NYC, el edificio está ubicado en 225 E 45th St, en Midtown East, Manhattan, a pocos pasos de la Grand Central Terminal y de las principales líneas del metro.

Willow Tree Residences se ubica en East 45th Street Google Maps

Además de su ubicación y su precio de alquiler de solo US$1122 al mes, estos departamentos destacan porque brindan comodidades como:

Acceso a internet de alta velocidad en cada apartamento y en las áreas comunes

Una terraza exterior con jardín

Lavandería compartida

Espacios recreativos

Zona para estacionar bicicletas

Ascensor

Sistema de intercomunicación

Cámaras de seguridad

Electrodomésticos de bajo consumo

Aire acondicionado

Cuánto se debe ganar para participar en la lotería de viviendas de Nueva York

Los requisitos y montos para participar por un departamento asequible a través de la lotería de viviendas de la ciudad de Nueva York varían según la ubicación. Sin embargo, en el caso específico de Willow Tree Residences, los solicitantes deben ganar entre US$42.275 y US$81.420 al año.

Para participar por un espacio en el desarrollo de Willow Tree Residences, en Manhattan, se debe ganar un máximo de US$81.420 al año Canva

Las inscripciones para este desarrollo estarán abiertas hasta el 3 de julio y pueden realizarse a través de los siguientes métodos:

Solicitud por correo : para pedir una aplicación impresa, se debe enviar un sobre autodirigido y con estampilla a Willow Tree Residences c/o Settlement Housing Fund, 247 West 37th Street, 19th Floor, New York, NY 10018. Las solicitudes deben enviarse en línea o estar mataselladas antes del 3 de julio.

: para pedir una aplicación impresa, se debe enviar un sobre autodirigido y con estampilla a Willow Tree Residences c/o Settlement Housing Fund, 247 West 37th Street, 19th Floor, New York, NY 10018. Las solicitudes deben enviarse en línea o estar mataselladas antes del 3 de julio. Solicitud en línea: crear una cuenta o iniciar sesión y presentar la solicitud directamente a través de NYC Housing Connect.

Cómo participar en la lotería de viviendas asequibles en Nueva York

NYC Housing Connect cuenta con una serie de departamentos y casas asequibles para alquilar o comprar en los cinco distritos. A través de la lotería de viviendas los inmuebles se actualizan según la disponibilidad y pueden consultarse directamente en el sitio web del programa.

Si se quiere participar es necesario crear un perfil y postularse antes de la fecha límite. En todos los casos se especifican los requisitos de ingresos y tamaño del grupo familiar que aplica. Además, algunas loterías dan prioridad a los residentes que tienen una discapacidad, son adultos mayores o viven en el mismo barrio.

Es importante mencionar que pueden pasar varios meses antes de recibir una respuesta y que el perfil debe mantenerse actualizado para ser considerado.

Según el sitio web del programa, una vivienda asequible cuesta aproximadamente una tercera parte o menos de los ingresos de un grupo familiar gracias a que se regulan o congelan los alquileres y precios para evitar grandes aumentos a lo largo del tiempo.

Documentos para participar en la lotería de viviendas en Nueva York