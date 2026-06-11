Buenas noticias en Nueva York: Hochul anuncia la construcción de 81 viviendas asequibles en un antiguo predio

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el inicio de la construcción de un edificio de 81 viviendas asequibles. La obra residencial de 53 millones de dólares transformará un antiguo estacionamiento municipal subutilizado en un complejo habitacional.

Viviendas asequibles en Haverstraw: requisitos de ingresos y unidades disponibles

El proyecto residencial 30 West, ubicado en la localidad de Haverstraw, Rockland; ofrecerá departamentos para hogares con ingresos de hasta el 60% del ingreso medio del área. Según un comunicado oficial, la edificación dispondrá de estudios y departamentos de una, dos y tres habitaciones en el centro de Haverstraw.

Se estima que el proyecto anunciado por Hochul finalizará sobre el cierre de 2027 Instagram @govkathyhochul / Unsplash

El edificio cumplirá con los requisitos del programa Zero Energy Ready Homes con electrodomésticos Energy Star, tuberías de bajo consumo y paneles solares. Además, la construcción incluirá nueve unidades para residentes con discapacidad de movilidad y cuatro para personas con discapacidad sensorial.

Los inquilinos dispondrán de servicios como:

Estacionamiento cubierto

Espacio común interior

Sala de recreación

Terraza ajardinada

Sala de juegos

El financiamiento del proyecto proviene de aportes públicos y privados de diversas entidades estatales y locales. Por ejemplo, el Programa Federal de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos generará US$21 millones en capital para la obra.

30 West en Haverstraw: 20 apartamentos con apoyo para personas sin hogar

El nuevo desarrollo reservará 20 apartamentos con servicios de apoyo para personas sin hogar. Los inquilinos elegibles recibirán gestión de casos, derivaciones a recursos comunitarios, defensa de derechos y apoyo emocional por parte de Westhab.

El proyecto anunciado por Hochul contempla 20 unidades específicas para personas sin hogar @GovKathyHochul

Para poder aplicar a esas viviendas específicas, se necesita cumplir con dos requisitos en simultáneo:

Situación de vulnerabilidad habitacional: los postulantes deben enfrentar de manera activa la falta de vivienda (condición de personas sin hogar).

los postulantes deben enfrentar de manera activa la falta de vivienda (condición de personas sin hogar). Evaluación del departamento social: deben superar la evaluación del Departamento de Servicios Sociales del condado de Rockland y la administración habitacional de la firma Westhab.

El diseño del inmueble tendrá una fachada en negro y naranja rojizo para plasmar el carácter histórico local. Además, por su ubicación, todas las viviendas contarán con fácil acceso a servicios esenciales como supermercados, farmacias, bibliotecas, iglesias y restaurantes.

Plan de vivienda de Kathy Hochul: fondos, metas y avances en Nueva York

Bajo la dirección de Hochul, el programa de Vivienda y Renovación Comunitaria (HCR, por sus siglas en inglés) sumó más de 9000 viviendas asequibles en el valle del Hudson. Esa cifra global incluye más de 700 unidades específicas en el condado de Rockland.

La obra 30 West integra el Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, una iniciativa dotada con US$25.000 millones. Dicha estrategia estatal proyecta la creación o preservación de 100 mil unidades habitacionales asequibles.

Cómo aplicar a la lotería de viviendas asequibles en Nueva York

Además, el presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 refuerza el plan estatal de vivienda del gobierno de Nueva York. Hasta ahora, los diferentes programas estatales coordinaron la creación o preservación de más de 81.000 viviendas.

Los fondos del período fiscal 2027 contemplan la electrificación de 50.000 inmuebles y 10.000 unidades con servicios de apoyo. Asimismo, el presupuesto inyecta US$250 millones adicionales en capital para acelerar nuevas construcciones.

La agenda gubernamental incorpora reformas a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental para agilizar los proyectos. Estas modificaciones normativas buscan reducir la burocracia y acelerar el desarrollo de infraestructura habitacional.