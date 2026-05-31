En Nueva York: quiénes califican para el plan de vivienda asequible trazado por Mandani

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el 26 de mayo el programa “Bloque por Bloque: el plan de vivienda para una nueva era”. Esta es una propuesta que tiene como objetivo construir 200.000 nuevas unidades asequibles y preservar otras 200.000 en los próximos diez años. El proyecto prevé una inversión de 22.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Quiénes podrán acceder a las viviendas asequibles que anunció Mamdani en Nueva York

La administración municipal explicó que el programa busca ampliar el acceso habitacional para distintos sectores afectados por el aumento del costo de vida en la ciudad. Mamdani sostuvo que Nueva York “no puede permitirse medias tintas ni demoras” frente a la crisis inmobiliaria y afirmó que el objetivo consiste en defender tanto a los inquilinos actuales como a los futuros residentes.

Por el momento, las autoridades no difundieron los requisitos específicos de elegibilidad ni criterios de ingresos para acceder a las futuras viviendas asequibles. Sin embargo, el comunicado oficial señala que el plan se dirige a:

Personas que buscan alquileres accesibles .

. Familias que necesitan departamentos de mayor tamaño .

que necesitan . Residentes interesados en comprar una vivienda .

interesados en . Habitantes de complejos administrados por la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York ( NYCHA , por sus siglas en inglés).

administrados por la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York ( , por sus siglas en inglés). Personas alojadas en refugios o en situación de vulnerabilidad habitacional.

Los nuevos programas para acceder a una vivienda propia en Nueva York

El gobierno local confirmó que duplicará el tamaño del programa “Open Door” (Puertas Abiertas), destinado a expandir las oportunidades de acceso a hogares asequibles. Además, lanzará “Our Home” (Nuestro hogar), un nuevo esquema enfocado en crear cooperativas habitacionales “permanentemente asequibles” para residentes de clase trabajadora.

Nueva York duplicará el programa “Open Door” y lanzará nuevas cooperativas habitacionales con precios permanentemente asequibles Gobierno de la ciudad de Nueva York

La presidenta del distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson, señaló que el proyecto incluye apoyo para compradores primerizos y cooperativas accesibles. También destacó la intención de fomentar apartamentos de dos y tres habitaciones para que las familias puedan “permanecer y crecer en sus vecindarios”.

Qué cambios prevé el plan de Nueva York para los inquilinos

La propuesta incorpora reformas vinculadas con inspecciones y control de edificios residenciales. La ciudad revisará el sistema de respuesta ante denuncias por falta de calefacción y violaciones al código edilicio.

En paralelo, permitirá que los residentes programen determinadas inspecciones del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés).

Funcionarios locales sostienen que el acceso a la propiedad puede fortalecer la estabilidad económica de las comunidades trabajadoras Gobierno de la ciudad de Nueva York

El paquete de medidas también contempla jornadas integrales de supervisión en edificios con vecinos organizados y medidas más estrictas contra propietarios negligentes. Además, el municipio pondrá en marcha un trabajo interinstitucional en el Bronx para abordar problemas relacionados con calidad habitacional, salud pública y desigualdad económica.

Las inversiones de Nueva York para complejos públicos y personas sin hogar

La directora ejecutiva de NYCHA, Lisa Bova-Hiatt, aseguró que este diseño permitirá “acelerar las reparaciones y mejoras” necesarias en los complejos habitacionales administrados por el organismo. El proyecto también prevé políticas para facilitar el acceso a viviendas permanentes para personas alojadas en refugios.

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés), Erin Dalton, explicó que la ciudad destinará una cantidad “sin precedentes” de unidades habitacionales para quienes se encuentran sin hogar y buscará acelerar las asignaciones para que más residentes puedan “salir de los refugios más rápidamente”.

La iniciativa también incorpora reformas orientadas a reducir tiempos y costos de construcción. La administración municipal impulsará nuevas herramientas de financiamiento y cambios vinculados con el uso del suelo para incrementar la producción inmobiliaria en los cinco distritos de la ciudad.

A la vez, el municipio ampliará oportunidades para legalizar departamentos en sótanos y sumar unidades accesorias en propiedades existentes.