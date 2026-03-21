Alquiler congelado en Nueva York: a quiénes beneficiala medida y cómo aplicar si eres migrante

Nueva York implementa un programa clave que permite congelar el precio del alquiler para ciertos sectores de la población. La iniciativa, que puede representar un alivio económico sostenido durante años, también abre interrogantes entre comunidades migrantes sobre quiénes pueden acceder y de qué manera iniciar el trámite.

Qué es el programa de congelamiento de alquiler de Nueva York

El denominado Rent Freeze Program es una política pública que permite fijar el monto del alquiler en un valor accesible y evitar futuros aumentos. Según información oficial del portal de la Ciudad de Nueva York, este beneficio se aplica a través de dos programas específicos:

El Senior Citizen Rent Increase Exemption (Scrie).

(Scrie). El Disability Rent Increase Exemption (DRIE), orientados a adultos mayores y personas con discapacidad.

El beneficio se divide en dos vertientes: Scrie, para adultos mayores de 62 años, y DRIE, para personas con discapacidad mayores de 18 años Foto @nyclovesnyc

El mecanismo funciona mediante un crédito fiscal que cubre la diferencia entre el alquiler real del inmueble y el monto que el inquilino debe pagar una vez congelado.

Esto implica que el propietario aún recibe el valor completo, pero el residente solo abona una parte reducida, determinada por su situación económica. En términos prácticos, una persona que ingresa hoy al programa y cumple con todos los requisitos podría mantener el mismo alquiler durante décadas, siempre que renueve su beneficio.

Quiénes pueden acceder al beneficio de la renta congelada en Nueva York

El acceso al congelamiento de alquileres no es universal, sino que está dirigido a grupos específicos con condiciones claramente definidas. En el caso del Scrie, está destinado a:

personas de 62 años o más

el ingreso total del hogar no debe superar los 50.000 dólares anuales

más de un tercio de esos ingresos debe destinarse al pago del alquiler

Por su parte, el programa DRIE amplía el alcance a:

personas desde los 18 años que cuenten con una discapacidad reconocida

deben percibir beneficios como el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) u otras compensaciones vinculadas a condiciones de salud

(SSDI), Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) u otras compensaciones vinculadas a condiciones de salud el límite de ingresos es de US$50.000 anuales

El programa no perjudica al propietario; este recibe un crédito fiscal de la ciudad que cubre la diferencia entre la renta congelada que paga el inquilino y la renta real del mercado Freepick

En ambos casos, es indispensable residir en un departamento con regulación de renta, es decir, unidades bajo sistemas como rent stabilized o rent controlled.

También pueden incluirse ciertos hoteles regulados o propiedades específicas bajo programas de vivienda asequible. Este requisito es clave, ya que quienes residan en viviendas sin regulación, casas familiares pequeñas o unidades en subalquiler quedan automáticamente excluidos.

Cómo aplicar al programa de renta congelada

El proceso de solicitud puede realizarse en cualquier momento del ciclo de alquiler, aunque las autoridades recomiendan hacerlo apenas se cumplan los requisitos mínimos.

La inscripción puede completarse de manera online a través del portal NYC Tenant Access Portal (NYC TAP), donde también es posible cargar documentación, seguir el estado del trámite y renovar el beneficio.

Para iniciar la solicitud, es obligatorio presentar documentación que acredite tanto la situación del alquiler como los ingresos del hogar. Esto incluye contratos actuales y anteriores, declaraciones impositivas, formularios de ingresos y comprobantes de beneficios sociales, entre otros.

El programa se centra en criterios de edad, discapacidad, ingresos y tipo de vivienda. No exige explícitamente un estatus migratorio específico DREW ANGERER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial o solicitar que los formularios sean enviados por correo. En todos los casos, la clave está en presentar la totalidad de los documentos requeridos, ya que la falta de información puede impedir la evaluación de elegibilidad.

Qué deben saber los migrantes de Nueva York

Aunque el programa no menciona explícitamente una condición migratoria como requisito, lo fundamental es cumplir con los criterios económicos, de edad o discapacidad, y de tipo de vivienda.

En ese sentido, los migrantes pueden acceder al beneficio siempre que cumplan con las condiciones establecidas y puedan demostrar su situación mediante la documentación correspondiente.