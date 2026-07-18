Argentina vs. España: la CBP incautó 80 camisetas falsas del Mundial en Nueva York a horas del partido final

A solo unas horas de que se dispute la final del Mundial 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció una incautación en un puerto de entrada de Nueva York. Según las imágenes, el cargamento llevaba 80 camisetas falsificadas de las selecciones de España y Argentina.

La CBP decomisa 80 camisetas falsas en Rochester antes de la final del Mundial 2026

Agentes en el puesto fronterizo de Rochester, Nueva York, incautaron un cargamento de 80 camisetas falsificadas, incluidas 40 con la marca de la FIFA. Alertaron a los consumidores sobre el aumento de la piratería durante los últimos días del Mundial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ha implementado medidas estrictas a la fasificación de productos en el Mundial 2026 Instagram/@cbpfieldops

De acuerdo con un comunicado emitido por la agencia, las camisetas fueron descubiertas durante la inspección de un envío. Los oficiales las analizaron y descubrieron que se trataba de falsificaciones, por lo que las confiscaron al tratarse de mercancía ilegal que exhibía marcas registradas sin autorización.

La CBP destacó que durante eventos de gran repercusión, como la Copa del Mundo, observan un aumento en la importación de artículos falsificados ya que los delincuentes intentan aprovecharse de los consumidores que buscan marcas y mercancía popular. En este caso, las camisetas de España y Argentina.

De haber llegado al mercado, con base en el precio de venta al público recomendado por el fabricante, la mercancía habría tenido un valor de aproximadamente US$12.200. La CBP enfatizó que sus agentes se mantienen alerta para identificar e interceptar artículos falsos para proteger a los consumidores y a las empresas.

Cuatro señales para reconocer camisetas falsificadas del Mundial 2026

NBC News acudió a un almacén en Florida y mostró un lote de camisetas falsificadas del Mundial 2026 que la CBP decomisó. Durante el recorrido se brindaron los siguientes consejos para identificar estas prendas piratas:

Las costuras son desiguales.

Al voltear la camiseta, se pueden descubrir costuras incompletas.

Se pueden encontrar residuos de pegamento.

El precio es demasiado bajo en comparación con el producto original.

Finalmente, se advirtió que los falsificadores hacen todo lo posible para hacer pasar los productos como reales. Por ejemplo, colocando la leyenda “Original” y agregando etiquetas con los logotipos y detalles de la marca. El riesgo es que los materiales pueden ser de baja calidad e incluir cantidades peligrosas de plomo.

Qué sanciones enfrenta el tráfico de productos falsificados en EE.UU.

Los agentes de la CBP tienen la facultad de detener, incautar, confiscar y, en última instancia, destruir mercancías importadas que, sin autorización, utilicen una marca registrada o derechos de autor. Pero no es la única manera en la que se comete dicho delito. Otras infracciones relacionadas incluyen:

Clasificación errónea de mercancías.

Marcado falso del país de origen.

Problemas de valoración.

Riesgos de salud y seguridad.

La importancia radica en que el comercio de productos falsificados amenaza la economía de Estados Unidos, la competitividad de las empresas, el sustento de los trabajadores y, en algunos casos, incluso la seguridad nacional y la salud de los consumidores.

La CBP realiza inspecciones para detectar la importación de mercancía ilegal Fotomontaje generado con IA

Por ello, la CBP invitó a los consumidores a informar sobre mercancía falsificada que se importe ilegalmente a Estados Unidos. La denuncia puede realizarse de manera electrónica y anónima.

Finalmente, la agencia advirtió que importar, exportar o traficar productos falsificados puede generar sanciones civiles o penales que pueden incluir multas de hasta 2 millones de dólares y 10 años de prisión.