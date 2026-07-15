Confirmado antes de la final: la iniciativa de Mamdani en Nueva York para despedir el Mundial 2026

El alcalde Zohran Mamdani y el proyecto Groundswell lanzaron una propuesta cultural en la metrópolis estadounidense antes de la final del Mundial 2026. Esta iniciativa busca celebrar la Copa del Mundo mediante la creación de 12 murales artísticos distribuidos en los parques de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

Arte comunitario como legado: el anuncio de Mamdani por el Mundial 2026

La medida busca transformar espacios públicos en obras artísticas, diseñadas por jóvenes y diversos miembros de la comunidad. Según un comunicado, el proyecto fomenta la participación ciudadana al invitar a los neoyorquinos de todas las edades a integrarse en las jornadas de pintura colectiva.

La ciudad de Nueva York busca que el ambiente del Mundial 2026 perdure en el tiempo con murales artísticos NYC Mayor Office

“Estos murales pertenecerán a los barrios que les dieron vida, desde Fordham Heights hasta Ocean Hill, pasando por Laurelton y otras comunidades de nuestra ciudad”, declaró el alcalde Mamdani.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el arte público fortalece el sentido de pertenencia y refleja la identidad de quienes consideran sus sectores como el hogar definitivo.

Por otro lado, Mamdani destacó que los niños observarán estas paredes mucho tiempo después de concluir la cita deportiva .

estas . El funcionario enfatizó que esta acción representa una oportunidad para cimentar un legado que trasciende la naturaleza de la Copa del Mundo en la ciudad.

En qué ubicaciones estarán los 12 murales de Nueva York anunciados por Mamdani

El despliegue artístico abarca múltiples puntos para asegurar la representación de toda la comunidad local. De acuerdo con el anuncio, las ubicaciones donde los ciudadanos pueden apreciar y colaborar con el proyecto son:

Bronx: Parque infantil Walton (Fordham Heights) y Parque Franz Sigel (sur del Bronx).

Parque infantil Walton (Fordham Heights) y Parque Franz Sigel (sur del Bronx). Brooklyn: Parque infantil Callahan-Kelly (Ocean Hill) y jardín infantil (Bushwick/South Williamsburg).

Parque infantil Callahan-Kelly (Ocean Hill) y jardín infantil (Bushwick/South Williamsburg). Manhattan: Parque St. Nicholas (West Harlem), Parque infantil Coleman (Two Bridges) y Área de juegos Lily Brown en Fort Washington Park (Washington Heights).

Parque St. Nicholas (West Harlem), Parque infantil Coleman (Two Bridges) y Área de juegos Lily Brown en Fort Washington Park (Washington Heights). Queens: Parque Montbellier (Laurelton), Parque infantil Emerald (Pomonok) y Parque infantil Steinway (Astoria-Ditmars).

Parque Montbellier (Laurelton), Parque infantil Emerald (Pomonok) y Parque infantil Steinway (Astoria-Ditmars). Staten Island: Parque infantil Prall (West Brighton) y Parque infantil de Arrochar (Arrochar).

Mamdani lanzó el proyecto de murales antes de la final del Mundial 2026, que se jugará en el New York/New Jersey Stadium el domingo 19 de julio @NYCMayor

Atención, Nueva York: cuándo se juega la final del Mundial 2026

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el duelo decisivo del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

En Estados Unidos, el comienzo del encuentro está programado para las 15 hs ET/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT.

Según el ente máximo regidor del fútbol internacional, el duelo se podrá seguir en español a través de la pantalla de Telemundo. Asimismo, vía streaming, estará disponible la opción de Peacock y FOX lo transmitirá en inglés.

Francia vs España - Mundial 2026

Ya se sabe que España será una de las selecciones que competirá mano a mano por el título en este cotejo definitorio. Su rival saldrá del ganador de la semifinal que se disputa este miércoles 15 de julio entre Argentina e Inglaterra en Atlanta.

Al igual que todas las instancias de eliminación directa, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos para definir al campeón. Si persiste el empate en esa vía, se resolverá por penales.