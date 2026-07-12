Confirmado para la CBP: lo que los agentes pueden revisar en un teléfono celular si tiene sospechas

Bajo el derecho de proteger la integridad territorial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de realizar inspecciones tanto a los viajeros como a sus pertenencias, lo que incluye los celulares. Si bien no se requiere una orden judicial para realizar la revisión, sí existen ciertos límites sobre lo que los agentes pueden consultar, en función de si se trata de una búsqueda básica o avanzada.

Los dos niveles de revisión que la CBP puede hacer en un celular

El 1° de enero de 2026 entró en vigor la directiva de la CBP N° 3340-049B titulada “Búsqueda fronteriza de dispositivos electrónicos”.

En el documento se explican las pautas y procedimientos operativos que permiten la revisión, copia, retención e intercambio de la información contenida en equipos como celulares de viajeros que ingresan o salen de EE.UU.

Según la normativa, cuando los agentes fronterizos tienen sospechas o consideran necesario profundizar en la investigación de un pasajero, ya sea ciudadano o extranjero, pueden solicitarle su dispositivo electrónico e iniciar alguno de los dos niveles de búsqueda con los siguientes alcances y diferencias:

Búsqueda básica: se trata de una inspección manual de contenidos que residen directamente en el dispositivo. Esto incluye aplicaciones, archivos, fotografías, correos electrónicos, mensajes, entre otros.

se trata de una inspección manual de contenidos que residen directamente en el dispositivo. Esto incluye aplicaciones, archivos, fotografías, correos electrónicos, mensajes, entre otros. Búsqueda avanzada: este nivel de investigación se inicia cuando existen sospechas de que el viajero representa una amenaza para la seguridad nacional por terrorismo, pornografía infantil, contrabando de drogas, armas o dinero. Los agentes pueden conectar equipos técnicos externos al dispositivo para copiar la totalidad o parte de los contenidos en el teléfono y realizar un análisis forense digital.

Qué pueden hacer los agentes de la CBP con la información de los celulares de los viajeros

En caso de que los agentes de la CBP encuentren en el celular alguna información que consideren relevante, tendrán el derecho y la obligación de documentar y registrar en los sistemas internos cualquier observación, texto o dato de interés vinculado a asuntos de inmigración o seguridad.

Los oficiales pueden pedir que se corte la conexión del aparato para evitar el acceso a información remota CBP

La normativa establece que únicamente en el caso de búsquedas avanzadas se puede utilizar un software especializado para eludir contraseñas, romper el cifrado o traducir automáticamente textos almacenados en el celular.

Cuánto tiempo guarda la CBP la información de un dispositivo electrónico

La CBP recordó que la revisión de dispositivos electrónicos no se limita a los celulares; también se puede solicitar al viajero otros equipos como computadoras, tabletas, memorias, relojes inteligentes, reproductores de música, entre otros.

Una vez que la agencia tiene acceso al contenido, la regulación indica lo siguiente:

Retención temporal: las copias solo pueden almacenarse por un máximo de 21 días, tiempo para evaluar si existe una razón legal para conservarlas.

las copias solo pueden almacenarse por un máximo de 21 días, tiempo para evaluar si existe una razón legal para conservarlas. Eliminación de la información: si luego de 21 días no existe razón para sospechar del viajero, todos los registros deben ser eliminados con base en los manuales de seguridad informática de la agencia.

si luego de 21 días no existe razón para sospechar del viajero, todos los registros deben ser eliminados con base en los manuales de seguridad informática de la agencia. Envío a otras agencias de seguridad: si la CBP detecta violaciones a las leyes federales, la información que obtenga a partir de los dispositivos electrónicos se enviará a los archivos oficiales o se transferirá a otras agencias de seguridad como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los agentes de la CBP tienen autorización para revisar los dispositivos móviles de los viajeros si lo consideran necesario Imagen generada con Inteligencia Artificial

Finalmente, se explica que el propietario de un dispositivo electrónico está obligado a entregarlo y facilitar la inspección si así lo solicita un agente.

En caso de que la persona se niegue a participar en el proceso, su dispositivo puede ser retenido y, si se trata de un extranjero, se le puede negar el ingreso a EE.UU.