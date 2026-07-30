Atención Nueva York: comienza la reforma en estaciones Bellerose y Floral Park del Long Island Rail Road

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la Autoridad Metropolitana del Transporte adjudicó el contrato para renovar las estaciones Bellerose y Floral Park del Long Island Rail Road (LIRR, por sus siglas en inglés). El proyecto permitirá hacer accesible Bellerose y completar distintas mejoras de infraestructura en Floral Park, que ya cuenta con tres ascensores.

Hochul anunció nuevas obras en el Long Island Rail Road

Según informó la oficina de la mandataria en un comunicado, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) adjudicó el contrato correspondiente al denominado Package 3, el primer proyecto de accesibilidad incluido en el Plan de Capital 2025-2029.

La historia del Long Island Rail Road

“Estoy orgullosa de que Nueva York esté invirtiendo en la accesibilidad del MTA como nunca antes y de seguir ampliando las históricas mejoras que ya hemos realizado para fortalecer el servicio del Long Island Rail Road”, afirmó Hochul.

El contrato prevé la instalación de un ascensor en la estación Bellerose y el reemplazo de la escalera mecánica de Floral Park por un nuevo equipo de 32 pulgadas de ancho, que cumple con los estándares actuales.

Además, ambas terminales serán sometidas a una rehabilitación integral para adecuarse a los requisitos de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Qué obras realizarán en Bellerose y Floral Park

En Bellerose, los trabajos incluirán:

Reemplazo de todas las escaleras.

Construcción de rampas accesibles en los accesos norte y sur.

Extensión del andén.

Instalación de un sistema para derretir nieve durante el invierno.

En Floral Park, el proyecto contempla:

Reconstrucción y ampliación de las tres plataformas.

Nuevas salas de espera.

Instalación de techos sobre los andenes.

Reemplazo de la escalera mecánica existente.

Además, el contrato incorpora otras mejoras en ambas estaciones:

Remodelación de salas de espera.

Renovación de escaleras y rampas.

Nuevas barandas y pasamanos.

Mejor iluminación.

Actualización de cámaras de seguridad.

Reparaciones estructurales menores en los puentes Carnation Avenue, Tulip Avenue y Tyson Avenue.

El presidente del LIRR, Rob Free, destacó que el proyecto permitirá avanzar hacia uno de los principales objetivos del plan de inversiones.

“Este histórico contrato permitirá que el Long Island Rail Road cumpla su promesa de hacer accesible el 98% del sistema ferroviario al finalizar el Plan de Capital 2025-2029″, señaló.

El Long Island Rail Road (LIRR) recibe gran parte de la financiación para la obra anunciada por Hochul Facebook MTA LIRR

Cuántos pasajeros utilizan las estaciones Bellerose y Floral Park

Las dos terminales incrementaron la cantidad de servicios tras la apertura de Grand Central Madison y la finalización del proyecto Third Track, que amplió la capacidad ferroviaria entre Hicksville y Floral Park.

Según datos del MTA:

Bellerose aumentó su servicio un 14% y registra un promedio de 768 pasajeros por día hábil.

aumentó su servicio un y registra un promedio de por día hábil. Floral Park incrementó su oferta un 68% y recibe alrededor de 3257 usuarios diarios, atendidos por las líneas Hempstead y Port Jefferson.

El Plan de Capital 2025-2029 destina US$7100 millones para ampliar la accesibilidad en decenas de estaciones mediante nuevos ascensores y la modernización de elevadores y escaleras mecánicas.

Al finalizar ese programa, el organismo prevé que el 98% de las estaciones del Long Island Rail Road sean completamente accesibles.

Funcionarios destacaron el impacto del proyecto en Nueva York

El alcalde de Floral Park, Kevin Fitzgerald, calificó las obras como mejoras “largamente esperadas” para los residentes y quienes utilizan el servicio todos los días.

“Estoy orgullosa de que Nueva York esté invirtiendo en la accesibilidad del MTA como nunca antes y de seguir ampliando las históricas mejoras que ya hemos realizado para fortalecer el servicio del Long Island Rail Road”, afirmó Hochul @GovKathyHochul

Por su parte, el alcalde de Bellerose, Kenneth Moore, aseguró que la iniciativa fortalecerá el transporte público, mejorará la accesibilidad y favorecerá a los comercios de la zona.

La congresista Laura Gillen recordó que colaboró para obtener fondos federales destinados a la modernización de la estación Bellerose. A su vez, otros funcionarios estatales señalaron que las obras facilitarán los desplazamientos de personas con discapacidad, adultos mayores, familias con niños pequeños y el resto de los usuarios de la red ferroviaria.