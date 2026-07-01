La MTA reemplazará tres puentes centenarios del LIRR en Long Island: dónde estarán las obras

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa de infraestructura para el sistema de transporte en Long Island. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) iniciará la reconstrucción de tres puentes vehiculares que superan el siglo de antigüedad y se ubican sobre las vías del Long Island Rail Road (LIRR).

El plan de reconstrucción de puentes anunciado por Hochul en Nueva York

El plan abarca la renovación integral de los puentes situados en Sagg Road en Sagaponack, Cranberry Hole Road en Amagansett y River Avenue en Eastport.

Kathy Hochul destacó que se trata de una inversión necesaria para mejorar el paso de los conductores Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

En un comunicado oficial, la gobernadora Hochul destacó el impacto de esta medida. “Nueva York está realizando inversiones históricas en la infraestructura de Long Island, desde la inauguración de Grand Central Madison hasta la modernización de puentes que se necesitaban con urgencia desde hace décadas”, declaró.

Estas estructuras fueron construidas originalmente entre 1895 y 1921, principalmente con madera. Es por ello que sus materiales se deterioraron con el transcurso de los años.

El objetivo central del nuevo plan consiste en dotar a los conductores del East End de estructuras “modernas, seguras y resistentes” que estén mantenidas de la mejor manera.

La degradación de los puentes en Long Island

El desgaste de los materiales fue acelerado por el paso frecuente de vehículos pesados que excedieron los límites de peso permitidos en las vías. Debido a estas deficiencias estructurales, las autoridades mantienen cerrados los puentes de Cranberry Hole Road y River Avenue desde julio de 2023 y principios de 2024, respectivamente.

El Long Island Rail Road (LIRR) recibe gran parte de la financiación para la obra anunciada por Hochul Facebook MTA LIRR

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, aclaró que la reconstrucción responde a la necesidad de proteger tanto a los usuarios de las carreteras como a los pasajeros del servicio de transporte. Dado que estos puentes actualmente no soportan el peso directo de los trenes del LIRR, su ubicación sobre las vías del ferrocarril hace indispensable una intervención completa para garantizar la seguridad del servicio ferroviario en el East End.

Cronograma y presupuesto de la obra anunciada por Hochul en Nueva York

Las nuevas estructuras anunciadas por Hochul serán diseñadas conforme a los requisitos actuales de gálibo para carreteras, estructuras y vías férreas. El alcance del proyecto incluye la demolición de los antiguos puentes de madera, la construcción de nuevos muros de contención, la reconstrucción de los accesos a la calzada y mejoras en los sistemas de drenaje.

La ejecución de este plan cuenta con un presupuesto total asignado de 51 millones de dólares. Según el cronograma oficial, el diseño concluirá en enero de 2027, mientras que los trabajos de demolición iniciarán a finales del presente año para culminar la totalidad del proyecto en julio de 2028.

La historia del Long Island Rail Road

Según la comunicación oficial del gobierno estatal de Nueva York, la inversión fue bien recibida por funcionarios locales, ya que la obra se presenta como necesaria para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes del East End.

La supervisora de East Hampton, Kathee Burke-Gonzalez, enfatizó que la atención a estas vías resulta “vital” para actividades diarias, el tránsito escolar y la respuesta ante emergencias.