Avanza el ICE en Nueva York y Nueva Jersey: el “zar de la frontera” anunció el aumento de redadas contra migrantes

La avanzada migratoria prometida por la Casa Blanca ya comenzó en el área metropolitana. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha una operación en Queens y proyectó ampliarla a otros sectores. Al otro lado del Hudson, nuevas reclamaciones pusieron bajo revisión la actuación de agentes federales en Nueva Jersey.

Tom Homan anticipó más operativos del ICE en Nueva York

El “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció el 19 de julio un aumento de las operaciones migratorias durante una entrevista con Fox & Friends Weekend, según publicó Fox News.

La ACLU presentó 54 denuncias por presuntos abusos cometidos en 17 estados y Washington D.C Fotomontaje realizado con IA

El funcionario aseguró que el ICE ya realizaba procedimientos en la ciudad y en el resto del estado. Sin embargo, anticipó un refuerzo y sostuvo que esa ampliación era necesaria. Homan evitó revelar fechas, lugares y otros detalles operativos. Explicó que existen grupos con financiamiento que podrían intentar impedir las acciones y afirmó que no les daría información que facilitara esas intervenciones.

El anuncio ocurrió después de que Zohran Mamdani expresara orgullo por la condición de Nueva York como ciudad santuario. El alcalde también rechazó que las autoridades locales participen en la aplicación civil de las normas migratorias federales.

Homan respondió que esa postura no impediría el trabajo del ICE. A su vez, defendió las deportaciones como parte del cumplimiento de la ley y sostuvo que la política migratoria fue uno de los compromisos de campaña del presidente Donald Trump.

El ICE inició operativos en Queens y prevé continuar en Long Island

La nueva operación comenzó durante la mañana del lunes 27 de julio en Queens, de acuerdo con fuentes consultadas por NewsNation. Las acciones debían extenderse a otros sectores del área metropolitana desde el día siguiente.

The Hill informó que el despliegue avanzaría hacia Long Island. En la primera etapa participaron agentes que ya estaban asignados a la oficina de campo de Nueva York. Las fuentes indicaron que todavía no se había trasladado personal desde otras jurisdicciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no confirmó el inicio de la operación por razones de seguridad. Un portavoz afirmó que el ICE aplica las leyes migratorias “en los 50 estados, los siete días de la semana y las 24 horas”.

La enfermera Norma Bowe denunció una agresión de agentes del ICE en Delaney Hall

El avance de las operaciones coincidió con la presentación de 54 reclamaciones contra el gobierno federal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios —Federal Tort Claims Act, FTCA—. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) impulsó los casos en 17 estados y Washington D.C., incluidos Nueva York y Nueva Jersey.

Una de las denuncias corresponde a Norma Bowe, enfermera matriculada y profesora de salud pública de la Universidad de Kean. La profesional operaba una clínica móvil frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, durante las protestas vinculadas con una huelga de hambre.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Bowe afirmó que se acercó a una mujer que necesitaba ayuda cuando dos agentes la arrojaron al suelo. La enfermera relató a NBC New York que la sujetaron por la parte trasera de la camisa y la lanzaron “como una bolsa de basura”. La mujer golpeó la cabeza contra la vereda y sostuvo que el golpe podría haberle provocado una hemorragia cerebral.

El DHS rechazó las acusaciones incluidas en los 54 reclamos de la ACLU

Las 54 presentaciones atribuyen a funcionarios federales detenciones ilegales, discriminación racial, uso excesivo de la fuerza, lesiones, negligencia y abusos dentro de establecimientos migratorios. En las acciones participaron 18 filiales de la ACLU.

La organización indicó que 13 clientes de cinco estados y Washington D.C. denunciaron represalias por ejercer derechos protegidos por la Primera Enmienda. Otros 14 reclamaron por presuntas vulneraciones dentro de centros de detención.

El informe de la entidad examinó más de 1200 incidentes ocurridos durante 2025 en ocho estados. La ACLU identificó supuestas conductas indebidas de agentes migratorios en más de 400 casos y señaló que más de 65.000 personas permanecen bajo custodia del ICE.

El DHS evitó confirmar detalles y afirmó que aplica la legislación vigente durante todo el año Fotomontaje realizado con IA

El DHS rechazó las acusaciones en un comunicado enviado a News 4 de NBC New York. El organismo resaltó que sus agentes están capacitados para emplear “la cantidad mínima de fuerza necesaria” frente a situaciones peligrosas y proteger tanto al público como a los funcionarios.

La abogada migratoria Kelley Ortega explicó a NBC New York que el departamento dispone de alrededor de seis meses para revisar las presentaciones y decidir si asume responsabilidad. Si el organismo rechaza los reclamos o no responde dentro del plazo previsto, los casos podrán llegar a un tribunal federal.