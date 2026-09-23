Buenas noticias en Nueva York: confirman más de US$115 millones para repartidores y el pago de multas y gastos

Una investigación de la ciudad de Nueva York contra DoorDash terminó en un acuerdo de 131,5 millones de dólares que contempla pagos directos a más de 260 mil repartidores y nuevas medidas para controlar el cumplimiento de las normas laborales. El anuncio realizado por la administración de Zohran Mamdani incluye también un mecanismo de supervisión que permitirá a los propios trabajadores aportar información sobre sus recorridos y sus ingresos.

DoorDash pagará US$131,5 millones a Nueva York por violaciones laborales

El alcalde Mamdani, la vicealcaldesa de Justicia Económica Julie Su y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) anunciaron una acción de cumplimiento por US$131,5 millones contra DoorDash por violaciones a las leyes de la ciudad destinadas a proteger a los trabajadores de reparto.

El Anuncio De Mamdani Que Favorece A Los Repartidores De Nueva York

Según el comunicado oficial de la alcaldía de Nueva York, se trata del mayor acuerdo laboral de la historia de la ciudad y también el de mayor magnitud relacionado con repartidores de alimentos dentro de una jurisdicción municipal de Estados Unidos.

El dinero se distribuirá bajo las siguientes condiciones:

Más de US$115 millones serán destinados directamente a los repartidores afectados.

Más de US$16 millones corresponderán a multas civiles y costos vinculados con el caso.

Más de 260 mil trabajadores recibirán algún tipo de compensación.

A fines de octubre, los trabajadores afectados entre el 22 de abril de 2022 y el 28 de junio de 2026 recibirán un aviso personalizado con el monto que les corresponde.

Una segunda ronda de pagos se realizará a comienzos de 2027 para un grupo menor de repartidores, entre ellos posibles trabajadores de DashLink.

Los trabajadores no tendrán que presentar un reclamo individual ni aportar pruebas para recibir el dinero.

El acuerdo incorpora un programa de supervisión durante tres años.

DoorDash deberá entregar información detallada mensualmente al gobierno de la ciudad.

Los repartidores podrán compartir directamente con las autoridades datos sobre sus viajes y pagos.

La investigación determinó que hubo trabajadores que no recibieron dinero por tareas que realizaron y otros que cobraron después del plazo establecido por la legislación local.

La compensación variará según el incumplimiento detectado. Por ejemplo, la ciudad informó que un trabajador al que se le debían US$1000 y no recibió ningún pago obtendría US$3000, mientras que quien recibió esos US$1000 fuera de término recibiría US$2000.

Mamdani exige a DoorDash devolver el dinero adeudado a los repartidores

El alcalde Zohran Mamdani presentó el acuerdo como parte de la política de su administración para hacer cumplir las normas que regulan el trabajo de los repartidores.

Zohran Mamdani sentenció que el salario ganado debe pagarse íntegro y a tiempo nycmayorsoffice

En el comunicado de la alcaldía, sostuvo: “Cuando un trabajador gana un salario, merece que se le pague ese salario, no mañana, no después de una demanda, sino a tiempo y en su totalidad”.

Mamdani agregó que la investigación estableció que más de 260 mil trabajadores recibieron menos dinero del que correspondía y afirmó que el objetivo del procedimiento es recuperar esas sumas.

También señaló que la ciudad continuará con el uso de sus mecanismos de fiscalización frente a empresas que operan en el mercado local.

El alcalde destacó además que el acuerdo no se limita a las compensaciones correspondientes al período investigado. Una parte de los fondos estará relacionada con los costos y las sanciones del procedimiento, mientras que la ciudad pondrá en funcionamiento herramientas tecnológicas destinadas a detectar futuras irregularidades.

Según la información oficial, la administración de Mamdani ya consiguió desde enero más de US$104 millones en propinas adicionales y US$725 millones en incrementos salariales para trabajadores de reparto como resultado de otras medidas y acciones de cumplimiento.

Nueva York controlará los pagos de DoorDash con datos de los repartidores

La ciudad no esperará a que aparezcan nuevos reclamos para detectar posibles incumplimientos. El convenio establece un sistema de supervisión que combinará los datos proporcionados por DoorDash con información aportada directamente por los repartidores.

Zohran Mamdani impulsó un software colaborativo con Workers Justice Project y Workers’ Algorithm Observatory para que los repartidores reporten trayectos e ingresos Knowledge at Wharton - University of Pennsylvania

Para desarrollar esta herramienta, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador trabajará con Workers Justice Project y Workers’ Algorithm Observatory.

Ambas organizaciones desarrollarán un software que permitirá a los trabajadores registrar la información que la plataforma les muestra sobre sus recorridos y pagos y compartirla con las autoridades municipales.

La intención es que la ciudad pueda comparar los registros de la compañía con los datos obtenidos directamente de quienes realizan las entregas. El nuevo sistema estará dirigido por la División de Investigación y Análisis del DCWP, que utiliza herramientas de ciencia de datos, tecnología y análisis económico para investigar posibles incumplimientos empresariales.