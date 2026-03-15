Trabajaba 12 horas como repartidor a los 78 años y una clienta cambió su vida: recibirá US$1 millón

Un repartidor jubilado que trabajaba largas jornadas para cubrir sus gastos recibió una ayuda inesperada tras una entrega en Tennessee. Richard, conductor de DoorDash, se volvió viral cuando una clienta vio en la cámara de su casa la dificultad con la que caminaba hasta la puerta y decidió iniciar una campaña solidaria. La iniciativa superó las expectativas y le cambió la vida al trabajador.

La historia del repartidor de DoorDash en Tennessee que se volvió viral

El episodio ocurrió en Manchester, Tennessee, cuando Brittany Smith recibió un pedido de Starbucks entregado por Richard.

La mujer observó la escena a través de la cámara del timbre de su casa y, según relató a WSMV, se conmovió al ver que el conductor tenía dificultades para subir y bajar los escalones de la entrada.

Las imágenes mostraron al repartidor con problemas para subir y bajar los escalones del porche Captura de NewsChannel 5

Smith recordó el momento en que vio las imágenes. “Veo a este hombre caminando hacia mi porche y casi se cae… y luego casi tropieza al bajar. Pensé: ‘Esto es muy triste’”, contó.

Smith utiliza con frecuencia la plataforma de reparto debido a que su esposo tiene una discapacidad.

Por ese motivo, cuando su hija necesita comida, suelen hacer pedidos a través de la aplicación. Ese día, la niña pidió Starbucks y Richard fue el conductor asignado para realizar la entrega.

Tras ver el video, Smith decidió publicar las imágenes con el objetivo de encontrar al protagonista.

Cuando logró localizarlo, fue a su casa para entregarle una propina de US$200. Durante ese encuentro conoció la situación económica que atravesaba el matrimonio.

Richard le explicó que su esposa había perdido el empleo y que además ella tiene una enfermedad renal, lo que incrementó los gastos del hogar debido al costo de los medicamentos.

El increíble alcance de la campaña para ayudar al jubilado

Después de conocer esa situación, la mujer inició una campaña de recaudación para ayudar al conductor.

Para ampliar el alcance, publicó el video de la cámara Ring, donde la grabación superó los 2,3 millones de visualizaciones.

Con el avance de la campaña, Smith se reunió con Richard y su esposa, Brenda, en el restaurante Jiffy Burger, en Manchester, para mostrarles el alcance de las donaciones y el apoyo que habían recibido, en un encuentro registrado por NewsChannel 5.

El trabajador, que decidió no revelar su apellido, explicó al canal que la cantidad de dinero y los mensajes de apoyo lo sorprendieron.

“Es realmente difícil creer que haya tantas personas que sean tan generosas como para intentar ayudarnos… personas que ni siquiera nos conocen”, afirmó.

La respuesta del público superó rápidamente el objetivo inicial de la colecta. Según datos publicados en la página de GoFundMe:

La meta inicial era de US$20.000 .

. La recaudación superó los US$300 mil en pocos días.

en pocos días. Más de 19.500 donantes participaron en la campaña.

participaron en la campaña. El nuevo total superó los US$900.000 y la nueva meta actual es superior al millón de dólares.

Richard explicó que su esposa perdió su empleo y que además padece una enfermedad renal Captura de NewsChannel 5

La descripción de la colecta indica que el dinero cubrirá gastos mensuales y medicamentos del matrimonio, con el objetivo de aliviar su situación económica.

La iniciativa busca que el hombre deje de trabajar como repartidor y vuelva a una jubilación estable junto a su esposa. Por el momento, la campaña permanece activa.